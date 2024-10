Posibles requisitos de The Division 3 y fecha de lanzamiento

La cancelación de Tom Clancy’s The Division Heartland ha permitido a Ubisoft centrarse en The Division 3, un juego que estará a otro nivel desde un punto de vista técnico, porque será exclusivo de la presente generación de consolas y PC, lo que significa que tendrá una mayor calidad gráfica que las dos entregas anteriores, y también unos requisitos más altos.

Con Star Wars Outlaws ya en el mercado y Assassin’s Creed Shadows prácticamente terminado el estudio francés puede dedicar más esfuerzos al desarrollo de The Division 3, un juego que todavía se encuentra en una fase temprana, y que según las últimas informaciones de confianza que he podido consultar estaría todavía a varios años de distancia.

No tengo una fecha concreta, pero todo parece indicar que no llegará antes de 2026. Esto tiene un lado bueno y otro malo. El bueno es que los fans de The Division 2 seguirán disfrutando de actualizaciones y de nuevos contenidos durante bastante tiempo, la mala es que aquellos que ya están cansados de este juego y que esperan algo nuevo, entre los que me incluyo, tendrán que armarse de paciencia.

Esa fecha además tiene sentido, porque Assassin’s Creed Shadows será el lanzamiento más importante de Ubisoft para 2025, y la compañía podría reservar 2026 a The Division 3. Con todo, tened en cuenta que no hay nada confirmado, así que el lanzamiento de este último podría retrasarse e irse más allá de 2026.

Posibles requisitos de The Division 3

Como he dicho al principio de este artículo, esta nueva entrega de la franquicia no va a llegar a las consolas de la generación anterior, lo que quiere decir que su base técnica será Xbox Series S, una consola que tiene un hardware muy modesto, así que los requisitos mínimos de The Division 3 no deberían ser muy elevados.

Si hablamos de requisitos recomendados la cosa cambia, aunque también dependerá del grado de optimización que sea capaz de conseguir Ubisoft. Tanto The Division como The Division 2 fueron juegos bastante razonables a nivel de requisitos, sobre todo teniendo en cuenta la calidad gráfica que ofrecen ambos, porque funcionan bastante bien a partir de una humilde GeForce GTX 970.

Quizá Ubisoft repita estrategia y nos sorprenda con un The Division 3 bastante optimizado. Con todo, incluso en este caso nos vamos a encontrar con un aumento de los requisitos frente a The Division 2, porque como he dicho el primero será un juego que estará una generación por delante del anterior.

Requisitos mínimos

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i3-10100F o Ryzen 3 3100X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

12 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 SUPER o Radeon RX 6500 XT.

Unidad SSD con más de 100 GB de espacio libre.

Con esta configuración lo más probable es que The Division 3 pueda funcionar en 1080p con 30 FPS y calidad baja o media.

Requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12600K o Ryzen 5 7600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 SUPER o Radeon RX 7900 GRE.

Unidad SSD con más de 100 GB de espacio libre.

Un equipo que cumpla con estas especificaciones debería ser capaz de mover el juego en 1080p con calidad máxima y una tasa muy alta de fotogramas por segundo. También debería ser suficiente para jugar en 1440p con calidad máxima, pero puede que en este caso no sea capaz de mantener 60 FPS totalmente estables.

Si queréis saber más cosas sobre The Division 3 os invito a repasar este especial que publiqué hace unos meses, donde recopilé todo lo que sabíamos hasta el momento. No creo que Ubisoft vaya a introducir grandes cambios en lo que respecta a la jugabilidad y al desarrollo del juego, así que podemos esperar que mantenga la cámara en tercera persona y el mismo enfoque de acción con toques de RPG de las entregas anteriores.

Imágenes generadas con IA.