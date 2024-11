GOG refuerza su compromiso con los clásicos

Son muchos los que no saben, aunque no sea precisamente un secreto, que el nombre de GOG, la tienda de juegos a la que debemos acudir cuando buscamos tanto juegos clásicos como títulos sin DRM, no es otra cosa que las siglas de Good Old Games, es decir, Buenos Juegos Antiguos… vamos, esos clásicos que, o bien ya disfrutamos en su momento y que siempre disfrutamos al recuperarlos, o bien que nuevas generaciones descubren y exploran, ya sea con un interés puramente cultural, o porque los pueden llegar a disfrutar tanto como quienes los experimentamos originalmente en su momento.

Hoy, GOG ha dado un paso más en su misión de mantener vivos estos “Good Old Games” con el lanzamiento de su Programa de Preservación. Este programa está diseñado para asegurar que títulos clásicos seleccionados no solo sigan siendo accesibles, sino que además sean plenamente compatibles con el hardware y software modernos. Para lograrlo, GOG trabaja directamente en la actualización técnica de estos juegos y colabora con organizaciones como la Video Game History Foundation, una asociación especializada en la conservación de videojuegos, para preservar también el contexto histórico y cultural que rodea a estos títulos. De esta forma, la plataforma no solo ofrece la posibilidad de jugarlos, sino de entender su valor como piezas de un patrimonio cultural que se resiste a quedar en el olvido.

Esta nueva iniciativa no llega sin precedentes. En 2021, GOG.com enfrentó presiones financieras que llevaron a la empresa a plantearse ajustes en su modelo de negocio, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de su catálogo de juegos clásicos. Sin embargo, la plataforma decidió reafirmar su enfoque en los juegos antiguos y, a lo largo de 2022, lanzó una sección especial para estos títulos bajo el nombre “Good Old Games», recuperando de este modo el espíritu original de su marca. Además, al hacer visibles y accesibles estos juegos clásicos, GOG ha atraído a una base de usuarios que comparte su misma pasión por preservar y revivir títulos icónicos del pasado.

Preservar videojuegos no es una tarea sencilla. Requiere superar dificultades técnicas para asegurar que títulos diseñados para funcionar en hardware de hace ya muchas generaciones funcionen correctamente en equipos modernos. Además, implica mantener la experiencia de juego lo más fiel posible al original, respetando los elementos visuales y sonoros que caracterizan a cada título. A través del Programa de Preservación, GOG no solo conserva estos juegos en su formato jugable, sino que también colabora con expertos para documentar el contexto histórico que los hace especiales, permitiendo que tanto jugadores veteranos como nuevas generaciones disfruten y comprendan su importancia.

Con esta nueva iniciativa, GOG.com se posiciona como un referente en la preservación de videojuegos, abordando un problema que se vuelve cada vez más relevante en una industria que evoluciona rápidamente. Este esfuerzo, además de enriquecer la experiencia de sus usuarios, asegura que los videojuegos que han definido generaciones puedan seguir formando parte de la cultura colectiva. En tiempos donde muchos títulos quedan obsoletos al perder compatibilidad, y en el que muchas desarrolladoras y distribuidoras no dudan en «borrar» algunos de sus títulos para siempre, GOG.com adopta, de manera aún más firme, el rol de guardián del legado digital de los videojuegos, un compromiso que va más allá de la mera distribución y que sitúa a la plataforma a la vanguardia de la preservación cultural en la industria.

Más información