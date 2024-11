Requisitos de Avowed para PC, análisis y errores de equivalencia

Obsidian ha confirmado los requisitos mínimos y recomendados de Avowed para PC, un juego de rol de acción donde la magia, la espada y las armas de fuego se dan la mano para dar forma a una aventura verdaderamente única. Gráficamente el juego tiene muy buena pinta, la dirección artística se ha cuidado al milímetro, y la presencia de Obsidian siempre es una garantía.

Avowed llegará en exclusiva a Xbox Series S, Xbox Series X y PC el 18 de febrero de 2025, y utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, uno de los motores más avanzados y más populares de la presente generación, y también uno de los más exigentes.

Requisitos mínimos de Avowed

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador AMD Ryzen 5 2600 o Intel Core i5-8400. Seis núcleos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5700 o GeForce GTX 1070 o Intel Arc A580.

DirectX 12.

75 GB de espacio libre.

Con esta configuración el juego debería funcionar de forma aceptable en 1080p, probablemente con calidad media y a más de 30 FPS.

Hay un error de equivalencia en las tarjetas gráficas, porque lo más cercano a las Radeon RX 5700 e Intel Arc A580 es una GeForce GTX 1080.

Requisitos recomendados de Avowed

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo.

Procesador AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-10700K.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6800 XT o GeForce RTX 3080.

DirectX 12.

75 GB de espacio libre.

Este hardware debería ser suficiente para jugar con todo al máximo en 1440p manteniendo 60 FPS estables, o en 4K ajustando la calidad gráfica con 30 FPS sin recurrir al reescalado.

Hay un error de equivalencia en la CPU, la correcta sería un Intel Core i5-12400F, que es lo más cercano que tiene Intel al Ryzen 5 5600X.

¿Qué pasa si no cumplo todos los requisitos recomendados?

No pasa nada, porque eso no quiere decir que no vayas a poder jugar a Avowed en condiciones aceptables. Sí que hay algunos requisitos que serán clave, como el procesador de seis núcleos con un buen IPC y los 16 GB de RAM, pero a partir de una GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600 el juego ya debería funcionar a la perfección en 1080p con calidad alta.

Obsidian no lo a dicho de forma explícita, pero podemos estar seguros de que para jugar necesitaremos sí o sí una unidad SSD. Esta será fundamental para que el motor gráfico pueda trabajar en tiempo real con todos los assets que necesita sin que se produzcan parones, tiempos de carga ni fallos gráficos.