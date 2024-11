Las consolas de nueva generación tendrán que hacer frente a un gran problema

En una entrevista con Rolling Stone el jefe de la división Gaming de Microsoft, Phil Spencer, ha dicho algunas cosas muy interesantes sobre la próxima generación de consolas, es decir, sobre las sucesoras de PS5 y Xbox Series X-Series S.

Por un lado, Spencer ha dejado claro que no piensan abandonar la marca Xbox, lo que significa que van a seguir lanzando consolas. Sin embargo, también ha matizado que podrían cambiar de estrategia, y que van a seguir reforzando su apuesta por el juego en la nube.

El ejecutivo tiene claro que su estrategia pasa por expandir la marca Xbox, y también el juego en la nube. Para ello la división Gaming de Microsoft apostará por crear nuevos dispositivos, entre los que destaca una consola portátil. Esta Xbox portátil ha sido confirmada por Phil Spencer, aunque ha reconocido que su lanzamiento podría tardar todavía varios años en producirse.

Consolas de nueva generación y ganancias decrecientes

Al hablar sobre PS5 Pro hizo un comentario que fue, sin duda, lo más interesante de toda la entrevista. Dijo que este tipo de sistemas no son necesarios, y reconoció que cada vez es más complicado demostrar las mejoras que se consiguen con cada nueva generación de consolas. Esto tiene una explicación, y se basa en el concepto de las ganancias decrecientes.

Como ejemplo puso el salto que se produjo entre Xbox y Xbox 360, que fue bastante grande, y es lógico porque no solo mejoró enormemente la calidad gráfica de los juegos gracias al uso de una geometría más compleja y de efectos más avanzados, sino que además se pasó de la resolución SD (480p) a la resolución HD (720p).

Sin embargo, con el paso de Xbox One a Xbox Series X la mejora gráfica y de resolución no ha sido tan grande. En esto tiene también mucha culpa Xbox One X, una renovación intergeneracional que fue tan potente que en algunos aspectos supera incluso a Xbox Series S.

Esto es un problema, porque a los usuarios cada vez les cuesta más apreciar las mejoras técnicas que ofrecen las consolas de nueva generación en juegos, y esto también complica las cosas a Sony y Microsoft a la hora de publicitar y comercializar sus nuevos productos como modelos «muy superiores» a los anteriores.

Por qué ocurre este problema

Es muy sencillo. Pensad que los primeros juegos en 3D utilizaban muy pocos polígonos y sus mundos no llegaban a generarse por completo por las limitaciones técnicas de las consolas, sino que se iban creando de forma gradual en función del recorrido del jugador. Otros utilizaban niebla y demás efectos para esconder esas limitaciones (Silent Hill, por ejemplo).

Los saltos generacionales frente a esos primeros juegos en 3D fueron enormes porque estos eran demasiado básicos y limitados. Con la generación de Dreamcast, PS2, Game Cube y Xbox la complejidad de la geometría mejoró muchísimo, el modelado 3D y el texturizado evolucionaron a un nivel impresionante y los mundos 3D se volvieron mucho más ricos y complejos, y sí, se generaban por completo.

En la generación de Xbox 360 y PS3 fue donde se produjo el último de los grandes picos de mejora gráfica en juegos, con otro incremento enorme de la geometría y la calidad gráfica en general que resultaba muy fácil de apreciar. PS4 y Xbox One ya empezaron a mostrar signos de esa «ganancia decreciente», porque las diferencias gráficas frente a la generación anterior no fueron tan grandes, y esta ha tocado techo con PS5 y Xbox Series X-Series S.

Muchos de los juegos de PS5 están disponibles en PS4, y técnicamente son tan parecidos que a un usuario básico le costaría diferenciarlos. Lo mismo sucede con algunos juegos de Xbox Series X-Series S, y con las versiones remasterizadas de juegos de la generación anterior que han llegado a estas consolas.

Los juegos de la generación anterior llegaron a un nivel de calidad gráfica tan alto que las mejoras técnicas que se introducen son cada vez más difíciles de apreciar, y también resultan cada vez más costosas a nivel de recursos porque se aplican sobre geometrías muy complejas.

Ya no se trata de pasar de un escenario con cuatro cajas mal puestas y personajes cuadriculados con texturas pobres a modelos de mayor calidad con escenarios más detallados, ahora las mejoras se centran en incrementar un nivel de detalle que ya tiene un alto nivel de realismo con mejoras que pueden pasar fácilmente desapercibidas. Y sí, con cada nueva generación la cosa irá a peor.

Imagen de portada generada con IA.