GeForce RTX 5050, especificaciones, rendimiento, equivalencias, fecha de lanzamiento y posible precio

La GeForce RTX 5050 será la sucesora de la GeForce RTX 4050, una tarjeta gráfica que solo existió en el segmento de GPUs para portátiles, porque al final NVIDIA no quiso crear una versión para escritorio. Esta GPU de nueva generación de NVIDIA posicionará dentro de la gama baja y será, por tanto, la más económica dentro de la nueva serie GeForce RTX 50, y también la que menos rendimiento ofrecerá.

Aunque la información todavía es algo escasa, tenemos bastantes datos para actualizar el artículo que publicamos hace unos meses sobre la GeForce RTX 5050, donde hicimos un repaso de sus especificaciones y otros detalles importantes, como su posible fecha de lanzamiento, su rendimiento y su precio. El enfoque de este artículo es el mismo, y es bastante fiable, porque he analizado y filtrado toda la información.

Tened en cuenta algo muy importante antes de entrar en materia, y es que cabe la posibilidad de que NVIDIA opte por no lanzar una GeForce RTX 5050 para escritorio, como ya hizo con la generación anterior. Esto podría ocurrir si la compañía se acaba encontrando con demasiado stock de la GeForce RTX 4060. En este caso podría dejar a esta como alternativa de gama baja y terminar de limpiar el stock acumulado.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en la generación actual, donde vimos que la GeForce RTX 3060 cubrió el espacio que habría correspondido a la GeForce RTX 4050. Dicho esto, vamos a ver cómo podría ser la GeForce RTX 5050 y qué es lo que podemos esperar de ella.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5050

Núcleo gráfico GB207 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

20 unidades SM.

2.560 shaders a una velocidad de entre 2,8 GHz y 3 GHz.

80 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

20 núcleos RT de cuarta generación.

80 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (320 GB/s de ancho de banda).

16 MB de caché L2.

Las especificaciones del núcleo gráfico GB207 serían casi un calco de las del núcleo AD107, que es el que NVIDIA ha utilizado en las GeForce RTX 4050 y RTX 4060, pero podemos ver diferencias importantes, como el salto al nodo de 4 nm de TSMC, el uso de un bus de 128 bits, un incremento de la cantidad de memoria gráfica disponible y de la caché L2, y también un aumento de las frecuencias.

La GeForce RTX 4050 Mobile tiene la misma cantidad de unidades SM, y por tanto comparte las mismas características base, pero funciona a una frecuencia mucho más baja, su bus es de 96 bits, tiene solo 6 GB de memoria gráfica a menor velocidad y solo dispone de 12 MB de caché L2. Esto quiere decir que la GeForce RTX 5050 sería más potente y estaría mejor equilibrada.

Obviamente no es justo comparar una tarjeta gráfica para escritorio con una para portátiles, pero es que como os dije no hay una versión de la GeForce RTX 4050 para PC. El ancho de banda de esta es de solo 192 GB/s, así que el apoyo de sus 12 MB de caché L2 es fundamental para generar picos de ancho de banda que mejoran el rendimiento.

La GeForce RTX 5050 tendría un ancho de banda de 320 GB/s, y estaría respaldada por 16 MB de caché L2, lo que significa que estaría mucho mejor preparada para trabajar con juegos en resolución 1080p. El aumento de la memoria gráfica disponible de 6 GB a 8 GB también marcará una diferencia importante, y nos permitirá jugar con una calidad gráfica más alta sin problemas de rendimiento.

Tened claro que la GeForce RTX 5050 va a ser una tarjeta gráfica para jugar en 1080p. Esa será la resolución óptima tanto por potencia como por ancho de banda y memoria gráfica disponible. A diferencia del resto de modelos de la serie GeForce RTX 50, este será el único que no utilice memoria GDDR7 para reducir costes y bajar el precio de venta.

Como la GeForce RTX 5050 va a utilizar un nuevo nodo de fabricación y una nueva arquitectura sus valores de rendimiento y eficiencia serán superiores. Un shader Blackwell debería rendir más que uno Ada Lovelace a la misma frecuencia, y también podemos esperar núcleos tensor y núcleos RT de nueva generación, que ofrecerán un mayor nivel de rendimiento comparados con los de la generación actual.

En cuanto al TGP, lo más probable es que esta tarjeta gráfica se coloque entre los 100 y los 115 vatios. Si esto se confirma estaría prácticamente al mismo nivel o un poco por debajo de la GeForce RTX 4060 de escritorio, que en su versión de referencia tiene un TGP de 115 vatios.

Posible rendimiento, comparativa y equivalencias

Si se cumplen estas especificaciones, la GeForce RTX 5050 tendrá una potencia máxima de 15,36 TFLOPs en FP32, cifra que llega casi a doblar la potencia de la GeForce RTX 4050 para portátiles, que queda en 8,98 TFLOPs en su versión más potente, y estaría un poco por encima de los 15,11 TFLOPs de la GeForce RTX 4060.

En general una GeForce RTX 5050 con las especificaciones que hemos visto en este artículo sería un poco más potente que la GeForce RTX 4060 en 1080p bajo rasterización, y podría ser bastante más potente en trazado de rayos gracias al uso de núcleos RT de cuarta generación, y a las posibles novedades que incorpore NVIDIA a nivel de arquitectura.

Como dije anteriormente, las especificaciones de esta tarjeta gráfica son las propias de un modelo diseñado para 1080p. Esto no quiere decir que no vaya a poder mover juegos en 1440p, podrá hacerlo, pero perderá bastante rendimiento en esa resolución por su bajo ancho de banda. Sus 8 GB de memoria gráfica tampoco son lo ideal para jugar en esa resolución.

La GeForce RTX 4050 también es una tarjeta gráfica para jugar en 1080p, pero su bus de 96 bits y sus 6 GB de memoria gráfica la convierten en un modelo mucho más limitado, y obliga a reducir el nivel de calidad gráfica en muchos casos para conseguir un buen nivel de fluidez. Solo con el paso a un bus de 128 bits y el incremento de la memoria gráfica a 8 GB la GeForce RTX 5050 ya supondría un salto grande frente a aquella.

El ecosistema NVIDIA DLSS 3.5 tendrá un soporte pleno en la GeForce RTX 5050, y esto será de gran ayuda para mejorar el rendimiento incluso en resolución 1080p, ya que podremos activar Super Resolution en modo calidad y generación de fotogramas. Será interesante ver, además, sí NVIDIA introduce con esta nueva generación otra tecnología dentro de dicho ecosistema.

Qué fuente de alimentación y qué procesador necesitaré para mover una GeForce RTX 5050

La GeForce RTX 5050 va a tener un consumo muy bajo, eso es algo de lo que podemos estar seguros. Si finalmente se acaba colocando entre los 100 y 115 vatios de TGP nos bastará con una fuente de alimentación de 400 vatios para moverla sin problemas, aunque os he comentado en otras ocasiones esto dependerá del consumo del resto de componentes del equipo.

Si vamos a montar una GeForce RTX 5050 lo normal es que tengamos un procesador de gama baja o de gama media, y que su consumo no sea muy elevado, pero os quiero dar dos puntos de referencia por si acaso de extremos totalmente opuestos, ya que así tendréis una visión más clara sobre el tema de la fuente de alimentación.

Un PC configurado con un procesador Ryzen 5 5600, 16 GB de DDR5 en doble canal, un SSD M.2 NVMe PCIe, seis ventiladores, una GeForce RTX 5050 con un consumo de 115 vatios y un kit AIO de refrigeración líquida de 120 mm tendría un pico de consumo de 263 vatios, así que con una fuente de alimentación de 400 vatios iríamos sobrados.

Sin embargo, ese mismo equipo configurado con un Intel Core i9-13900K tendría un pico de consumo de 435 vatios, y en este caso necesitaríamos una fuente de alimentación de 500 vatios. Sé que no es normal acompañar a este procesador tan potente de una GeForce RTX 5050, pero os he puesto este ejemplo para ilustrar la diferencia tan importante que puede marcar la CPU en términos de consumo.

En cuanto al procesador necesario para mover la GeForce RTX 5050, no va a ser una tarjeta gráfica muy potente, así que a partir de un Ryzen 5 5500 o de un Intel Core i7-8700 ya tendríamos una combinación equilibrada, aunque lo ideal sería un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F, sobre todo porque cuando utilicemos DLSS Super Resolution bajará la resolución base y tener una de esas CPUs mejorará el rendimiento.

Posible fecha de lanzamiento y precio

La GeForce RTX 5050 será la última en llegar de toda la serie GeForce RTX 50. Todavía no hay una fecha confirmada, pero lo más probable es que su llegada no se produzca hasta la segunda mitad de 2025. Yo apostaría por el cuarto trimestre de ese año, pero al final es NVIDIA la que tiene la última palabra.

En cuanto al precio, este va a depender mucho de lo que acabe costando la GeForce RTX 5060. Si esta llega a un precio de entre 329 y 349 euros, que es lo más probable, la GeForce RTX 5050 debería costar entre 229 y 249 euros. Por 229 euros sería una tarjeta gráfica bastante interesante si se confirman las especificaciones y los valores de rendimiento que hemos visto en este artículo.

No creo que NVIDIA lance ninguna tarjeta gráfica por debajo de la GeForce RTX 5050, y estoy bastante seguro de que cubrirá esos huecos con modelos de gama baja de generaciones anteriores. Una GeForce RTX 5040 o 5030 no tendría sentido, aunque tampoco me atrevo a descararlo por completo.

Imágenes generadas con IA.