Este jueves llegan a GeForce Now cinco juegos más, de los cuales dos son nuevos lanzamientos. Tenemos también un título que fue lanzado recientemente pero que hasta ahora no estaba disponible en Steam, así que no podemos considerarlo como nuevo. Es una semana interesante para los fans de los escenarios posapocalípticos, como veremos a continuación.

El gran lanzamiento de esta semana en esta plataforma de juego en la nube es S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un juego que tiene muchos puntos mejorables, pero que en general ha cumplido con mis expectativas, tal y como os conté justo ayer en este análisis. Si te gusta el género y la ambientación no te lo deberías perder.

También llega Fallout 3: Game of the Year Edition, que a pesar del tiempo que tiene sigue siendo uno de los mejores juegos de su clase. Esta edición incluye todas las expansiones que llegaron en su momento, y esto supone una enorme cantidad de contenido. Puedo dar fe de ello, porque lo jugué hace muchos años y fue una experiencia fantástica.

La lista de estrenos se completa con Star Wars Outlaws, que ya estaba disponible en la tienda de Ubisoft, y que ahora llega a Steam, Towers of Aghasba es el otro nuevo lanzamiento, ya que debutó el 19 de noviembre, y tenemos también The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition.

Os dejo un listado detallado con las plataformas en las que están disponibles cada uno de estos juegos:

Towers of Aghasba (nuevo en Steam, 19 de noviembre).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (nuevo lanzamiento en Steam, disponible en PC Game Pass, lanzado el 20 de noviembre).

Star Wars Outlaws (nuevo lanzamiento en Steam, 21 de noviembre).

The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (disponible en Epic Games Store, Steam y en PC Game Pass).

Fallout 3: Game of the Year Edition (disponible en Epic Games Store, Steam y en PC Game

Pass).

Si quieres jugar a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl pero tu PC no tiene potencia suficiente para moverlo no te preocupes, podrás utilizar GeForce Now en su modalidad gratuita o en cualquiera de las opciones de pago para jugarlo sin problema, ya que los servidores de NVIDIA se encargarán de todo el trabajo pesado.