PS5 Pro fracasa en trazado de rayos: rendimiento y calidad peor de lo esperado

Durante la presentación de PS5 Pro recuerdo que Mark Cerny hizo hincapié en que esta consola iba a ser capaz de doblar el rendimiento en trazado de rayos, gracias al uso de una GPU con una arquitectura «no disponible en PC», según palabras textuales de Cerny.

Sobre el papel suena bien, pero doblar el rendimiento de algo que tenía un desempeño muy pobre no es nada del otro mundo. PS5 no tiene una GPU capaz de mover trazado de rayos de verdad, eso lo hemos comprobado al analizar numerosos juegos, donde nos hemos encontrado siempre tasas de 30 FPS no estables y un trazado de rayos muy limitado y de baja calidad.

Ahora que ha llegado PS5 Pro es el momento ideal para comprobar si esa mejora que Sony anunció a bombo y platillo realmente es tan espectacular como dicen, o si en realidad todo ha quedado en una exageración más por parte de la maquinaria de marketing de la compañía japonesa. Ya os adelanto que los resultados apuntan a la segunda opción.

Alan Wake 2 y trazado de rayos en PS5 Pro, no está a la altura

En un vídeo que ha compartido Digital Foundry podemos ver cómo se comporta Alan Wake 2 en PS5 Pro con trazado de rayos activado. Esa fue una de las novedades más cacareadas con la llegada de esta nueva consola, y es lógico, porque la versión para PS5 no cuenta con ningún tipo de trazado de rayos.

La versión para PS5 Pro tiene un modo calidad que activa el trazado de rayos, pero limita su aplicación a reflejos, y mueve el juego a 30 FPS. Las diferencias frente a PS5 son evidentes, porque sin trazado de rayos los reflejos son terribles. El trazado de rayos aplicado a reflejos es una de las implementaciones menos exigentes pero con mayor impacto en la calidad gráfica, así que para Sony y Remedy era la mejor opción en relación calidad-rendimiento.

Como Alan Wake 2 en PS5 Pro no utiliza trazado de rayos en sombras e iluminación, la versión para PC es muy superior en estos aspectos. Incluso con trazado de rayos en calidad baja la diferencia a favor del PC es enorme, como se puede apreciar en las diferentes imágenes comparativas que aparecen en el vídeo.

Si comparamos la calidad gráfica que ofrece el trazado de rayos de PS5 Pro en reflejos con el de PC en calidad baja salta a la vista que la consola de Sony no sale bien parada. En Alan Wake 2 se ha utilizado un trazado de rayos que es inferior al modo de calidad baja en PC, que ya es mucho decir.

Fijaos en la imagen del charco que encontraréis en el centro del artículo. En ella podemos ver que la versión para PS5 Pro refleja menos elementos que la versión para PC con trazado de rayos en calidad baja, y encima esos reflejos se muestran con un bajo nivel de detalle y una nitidez muy pobre. También hay problemas con el color del cielo, y la calidad en general deja mucho que desear.

En la segunda imagen PS5 Pro no muestra ningún reflejo en la madera situada en la zona superior, cosa que sí se genera correctamente en la versión para PC con trazado de rayos en calidad baja. La consola de Sony muestra un fallo gráfico evidente, y además presenta «shimmering» en esa sección. Este tipo de problema ocurre en muchas otras zonas del juego, como bien muestra el vídeo.

Al final del vídeo se encuentra una prueba de rendimiento muy sencilla donde confirman que PS5 Pro, en modo rendimiento, se mueve a unos 49 FPS (la prueba es estática, por desgracia), mientras que la GeForce RTX 3070 llega a los 54 FPS. Sin activar generación de fotogramas, la GeForce RTX 4070 llega a los 71 FPS, lo que significa que es un 41% más potente que la GPU de PS5 Pro.