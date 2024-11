A Ubisoft no le gusta la transparencia de Steam

La relación entre Ubisoft y Steam no pasa por su mejor momento, y este es uno de esos casos en los que los jugadores no deberíamos experimentar demasiadas dudas sobre de qué parte posicionarnos. En el vasto universo del gaming, donde las cifras de jugadores cuentan historias de éxito o fracaso, Ubisoft parece estar luchando contra una realidad que no quiere ver reflejada en los números públicos, ya que las estadísticas de jugadores activos en Steam se han convertido en una piedra en el zapato para la compañía, y ahora busca cambiar las reglas del juego.

Las cifras de jugadores activos son una métrica clave para valorar éxito o fracaso, pues reflejan la salud y popularidad de un juego. Herramientas como SteamDB permiten a cualquiera acceder a esta información, facilitando la toma de decisiones sobre la compra o el ingreso a una comunidad de jugadores. Sin embargo, para Ubisoft, esta transparencia está afectando negativamente la percepción de algunos de sus títulos.

Un ejemplo muy reciente y destacado es el caso de Star Wars Outlaws. Este juego, que llegó recientemente a Steam, apenas logró superar los 1.000 jugadores simultáneos en su lanzamiento. Además, las ventas totales en la tienda de Valve no han alcanzado los 2 millones de copias, muy por debajo de los 10 millones necesarios para que un proyecto AAA sea rentable según los estándares de Ubisoft. Es cierto, eso sí, que anteriormente se ha vendido en otras plataformas, pero dado el mayor alcance de Valve, y por lo tanto las expectativas creadas, este bajo rendimiento no ha impactado en la percepción pública del juego, sino también en el valor de las acciones de la compañía.

Ubisoft no es la única empresa interesada en limitar la visibilidad de estas estadísticas, anteriormente ya hemos escuchado que otras compañías han presionado a Steam para que restrinja el acceso a herramientas como SteamDB, peticiones que, por suerte, no han sido atendidas por Valve. No obstante, ni Ubisoft ni Steam han emitido declaraciones oficiales sobre este tema, dejando en el aire la veracidad de estas solicitudes.

De cara al futuro, Ubisoft tiene puestas sus esperanzas en Assassin’s Creed Shadows, un nuevo título ambientado en Japón que promete revitalizar la franquicia con innovadoras mecánicas de sigilo. Con su lanzamiento programado para el 14 de febrero de 2025, la compañía espera recuperar la confianza de los jugadores y mejorar su posición en el mercado. Además, Ubisoft ha anunciado planes para aumentar la frecuencia de lanzamientos de Assassin’s Creed, con nuevos títulos cada seis meses, en un intento por mantener la relevancia de la saga.

La solicitud de Ubisoft a Steam para ocultar las cifras de jugadores, de ser cierta, parece ser solo una pieza más en su estrategia para afrontar los desafíos actuales. El éxito de los próximos lanzamientos será crucial para determinar si estas medidas logran cambiar la percepción pública y mejorar la situación de la compañía, aunque con medidas como ésta se anotan varios puntos en el sentido contrario.

