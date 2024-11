No, Microsoft no entrena sus IAs con tus documentos

En las últimas horas, Microsoft ha tenido que salir al paso de rumores que sugerían que estaba utilizando datos de los usuarios de sus aplicaciones de Microsoft 365, como Word y Excel, para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. La información, que se ha extendido rápidamente en redes sociales y algunos medios de han hecho eco de ello, lo que ha generado preocupación entre muchos usuarios, por la posible utilización de sus datos sin consentimiento.

La confusión parece haber surgido por una combinación de factores. Por un lado, las «experiencias conectadas opcionales» de Microsoft 365 están habilitadas por defecto y permiten funciones como la búsqueda de información en línea dentro de las aplicaciones de Office. Aunque estas opciones analizan contenido del usuario para ofrecer sugerencias, los de Redmond afirman que en ningún momento están diseñadas para recopilar datos con fines de entrenamiento de IA. Pero, por otra parte, un documento publicado por Microsoft en octubre de 2024 incluyía descripciones que, según algunos, podrían malinterpretarse en este contexto.

Ante la creciente preocupación, Microsoft ha desmentido categóricamente los rumores. En una publicación de su cuenta oficial en Twitter, la compañía afirmó: «En las aplicaciones de M365, no utilizamos los datos de los clientes para entrenar LLMs«. Además, Frank Shaw, jefe de comunicaciones de Microsoft, ha reiterado este mensaje en plataformas como Bluesky, enfatizando el compromiso de la compañía con la privacidad y el control de los datos de sus usuarios. También se ha destacado que los usuarios tienen acceso a configuraciones claras para gestionar su privacidad y decidir qué funciones desean activar o desactivar.

In the M365 apps, we do not use customer data to train LLMs. This setting only enables features requiring internet access like co-authoring a document. https://t.co/o9DGn9QnHb

