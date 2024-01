‘Palworld’ supera los 8 millones de copias vendidas y The Pokémon Company anuncia una investigación

Palworld se ha convertido en todo un fenómeno de masas tras superar recientemente los ocho millones de copias vendidas en Steam en menos de una semana. Estos números no solo lo convierten en uno de los juegos independientes más exitosos de la historia, sino que además vender esas cantidades y en un periodo tan corto de tiempo solo estaría al alcance de las sagas más exitosas de la industria, incluyendo los triple A.

El éxito de Parlworld no es difícil de adivinar y se basa principalmente en explotar la popularidad de Pokémon, la conocida saga de rol de Nintendo, que a lo largo de su dilatada trayectoria se ha adentrado en otros géneros. Si decimos popularidad en lugar de estilo de juego es debido a que el parecido entre ambos está sobre todo en la presencia de los monstruos y su diseño, ya que en la mecánica hay notables diferencias.

La naturaleza de los juegos para PC ha animado la creación de un mod que permite incorporar los propios pokémons a Palrworld. Ante todo esto y viendo que Palworld fue anunciado hace años, uno de los hechos más sorprendentes en torno al juego de Pocketpair fue la pasividad de Nintendo, en especial viendo la gran virulencia con el que la Gran N de los videojuegos defiende sus propiedades intelectuales. Sin embargo, eso podría cambiar dentro de poco.

The Pokémon Company, la subsidiaria de Nintendo que es dueña de la propiedad intelectual de Pokémon, ha emitido una declaración para decir lo siguiente sobre Palrowld y la compañía que lo desarrolla, Pocketpair: “Hemos recibido muchas consultas sobre el juego de otra compañía lanzado en enero de 2024. No hemos otorgado ningún permiso para el uso de la propiedad intelectual o activos de Pokémon en ese juego. Tenemos la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas para abordar cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon. Continuaremos apreciando y cuidando a todos y cada uno de los Pokémon y su mundo, y trabajaremos para unir al mundo a través de Pokémon en el futuro”.

Si bien directamente no se menciona, no hace falta ser un lince para adivinar que desde Nintendo se están planteando muy en serio la toma de acciones legales contra Pocketpair. La existencia de un mod (que no es responsabilidad de Pocketpair, pero ha podido servir de acicate), el excesivo éxito de Palworld y el descarado parecido de muchos monstruos con los que uno puede encontrarse en Pokémon han podido ser los factores que hayan motivado a The Pokémon Company a pasar a la ofensiva.

Pocketpair, una empresa con una trayectoria muy turbia

El tema del parecido de Parlworld con Pokémon se centra en la presencia de los monstruos y su diseño, ya que a nivel de mećanicas tiene similitudes con ARK: Survival Evolved. Sin embargo, cuando uno ve la trayectoria de la empresa desarrolladora, Pocketpair, uno llega a la conclusión de que Parlwold es posiblemente el trabajo menos deshonesto de su currículum.

Otros trabajos de Pocketpair se encargan no ya de inspirarse, sino de plagiar de manera bastante evidente a títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e incluso un indie de éxito como Hollow Knight. Los “parecidos” son tan escandalosos que es difícil no poner el grito en el cielo tras verlos.

El hecho de que Pocketpair viva de “inspirarse” tan descaradamente de otros productos, unido al gran éxito comercial de Palworld, puede derivar en un daño al panorama independiente de los videojuegos difícil de reparar.

Veremos qué ocurre con las posibles acciones legales que The Pokémon Company se ha planteado tomar, las cuales, en caso de materializarse en una demanda, posiblemente cuente con el apoyo de Team Cherry, desarrolladora de la saga Hollow Knight.