¿Qué es Palworld? ¿Por qué está en boca de todo el mundo?

A lo largo de todo este fin de semana, Palworld ha inundado las conversaciones en redes sociales, los contenidos en sitios de streaming, los comentarios en la comunidad gamer… vamos, que se ha convertido en la sensación del momento para muchos, mientras que otros todavía no saben de qué se trata exactamente, aunque dado el contexto muchos han colegido, correctamente, que estamos hablando de un juego. Pero, claro, sus pesquisas llegan solo hasta ahí.

Así, empecemos por el principio, es decir, respondiendo a la pregunta con la que se inicia este artículo, ¿qué es Palworld?, y como ya aclaré al final del párrafo anterior, efectivamente hablamos de un juego, un título desarrollado y distribuido por Pocketpair y que salió a la venta el pasado viernes 19 de enero para PC (en acceso anticipado de Steam) y Xbox. Su descripción básica en Steam es la siguiente: «Este es un juego multijugador de supervivencia en mundo abierto inmenso y original, en el que tendrás que hacerte con unas misteriosas criaturas llamadas Pals, capaces de combatir, construir, cultivar y trabajar en fábricas«. Su precio es de 28,99 euros pero, como oferta de lanzamiento, actualmente tiene un 10% de descuento, por lo que se puede comprar por 26,09 euros.

Los números de Palworld durante su primer fin de semana de vida han sido, sencillamente, espectaculares. Pocketpair ha comunicado, a través de Twitter, que han superado los cinco millones de unidades vendidas, y aunque pueda parecer una exageración, Steam ha llegado a registrar un pico de 1.582.482 jugadores simultáneos, además de contar con un agregado de críticas muy positivas en la tienda de Valve. Y si hablamos de stream, estos días no ha dejado de crecer en streamers y en audiencia, al momento de publicar esta noticia ésta ya se sitúa por encima de los 380.000 viewers, solo por debajo de League of Legends y Just Chatting e IRL.

¿Y por qué está resultando tan exitoso? Obviamente hay un conjunto de razones, pero podemos destacar que Palworld responde a la demanda de un Pokémon macarra, y a ser posible con armas. Esto, claro, no ha pasado desapercibido para la comunidad de seguidores y fans de Pokémon, que ya han denunciado públicamente la más que clara inspiración de este nuevo juego en la franquicia de Nintendo. Algo que, por otra parte, tampoco es especialmente novedoso, pues ya hemos visto «inspiraciones» parecidas en el pasado, con títulos como el también polémico Temtem.

#Palworld has sold over 5 million copies in only 3 days!

Thank you soooo much!

In addition, thank you for all the illustrations on #PalworldArt and videos on #PalClips from all over the world!

Please leave a review if you’ve been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/wyq5HlNDHZ

— Palworld (@Palworld_EN) January 22, 2024