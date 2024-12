La verdad es que el gigante del chip ya nos dio bastantes detalles sobre su nueva arquitectura gráfica durante la presentación de Lunar Lake, una generación de SoCs que cuenta con una GPU integrada Intel Arc Battlemage, pero estábamos a la espera de conocer todas las claves de esta generación aplicada a tarjetas gráficas de consumo general.

Dicha espera ha terminado, y en la fecha prevista. Intel nos contó ayer todos los secretos de Arc Battlemage en un evento online, y hoy por fin podemos compartir con vosotros todas las claves de esta nueva generación gráfica basada en la arquitectura Xe2. Lo primero que debemos tener claro es que esta nueva arquitectura es una evolución, y no una revolución.

Hay una diferencia de matiz muy grande en ambas que os explico ahora mismo. La arquitectura Intel Xe2 mantiene la misma base que vimos en la arquitectura Xe, lo que significa que tenemos la misma división en bloques Xe (en este caso de segunda generación) con unidades de vectorizado, matrices XMX, núcleos para trazado de rayos, unidades de clasificación de hilos, sampleadores y motores de geometría y de rasterizado.

No hay una revolución porque no hay un cambio drástico a nivel de arquitectura, pero sí que se ha producido una evolución importante con la arquitectura Xe2 porque Intel ha introducido cambios notables que no se limitan a mejorar el rendimiento, y que afectan a los pilares centrales del núcleo gráfico.

Cambios clave en Intel Arc Battlemage

Mejora el grado de utilización de la GPU y la distribución de la carga de trabajo.

Aumenta el rendimiento por núcleo Xe2.

Mejoras en el subsistema de blending (salida de color) y precarga de renderizado.

Nuevos núcleos para trazado de rayos con 3 pipelines transversales, 18 unidades de cálculo de intersecciones de cuadro y dos unidades de intersección de triángulos.

Mejoras de análisis micro y macro en todas las funciones de aceleración gráfica.

Hasta tres veces más rendimiento en la generación de vértices y en shaders mallados.

ALUs con soporte nativo de SIMD16 y matrices XMX mejoradas.

Soporte nativo de ejecución indirecta.

Soporte de muestreo fuera de orden.

Mejoras en caché de plantillas, compresión y primitivas.

Un núcleo Xe2 consta de 8 motores de vectores de 512 bits, 8 matrices XMX de 2.048 bits, un núcleo para acelerar trazado de rayos, un bloque de clasificación de hilos, un sampler y 256 KB de caché L1 compartida.

Como vemos, esta arquitectura cubre todos los frentes, ya que cuenta con hardware especializado en aceleración de IA y también de trazado de rayos. Además mantiene la optimización de la gestión de hilos con los bloques de clasificación, algo que trabaja de manera parecida a como lo hace la tecnología SER, presente en las GeForce RTX 40.

Las unidades de matrices pueden trabajar con INT2, INT4, INT8, FP16, BF16 y TF32. El soporte nativo SIMD16 evita que Intel Arc Battlemage tenga que recurrir a la emulación, como ocurría con Arc Alchemist, y se han introducido otras optimizaciones para mejorar el rendimiento conjunto y en FP64 (doble precisión).

El núcleo de aceleración de trazado de rayos ha sido otro de los grandes beneficiados con esta nueva arquitectura. Se han incrementado en un 50% el número de pipelines transversales y de unidades de cálculo de intersecciones de cuadro, y se ha doblado el número de unidades de intersección de triángulos y la caché BVH.

Un vistazo al núcleo gráfico BMG-G21

Este es el primer núcleo gráfico que utilizará el gigante del chip dentro de su nueva generación Intel Arc Battlemage. Está compuesto por:

5 bloques de renderizado.

20 núcleos Xe2.

160 unidades de matrices.

20 núcleos para acelerar trazado de rayos.

20 sampleadores de texturas.

10 pixel backends.

18 MB de caché L2.

Bus de 192 bits con soporte de memoria GDDR6.

Dos codificadores X multiformato.

Intel promete hasta un 70% más de rendimiento

Según Intel un núcleo Xe2 rinde hasta un 70% más que un núcleo Xe de primera generación, y ofrece un 50% más de rendimiento por vatio consumido. Tened en cuenta que hablamos de datos de potencia bruta en rasterización, es decir, sin tener en cuenta tecnologías como trazado de rayos o IA.

La IA tuvo un gran protagonismo durante la presentación de Intel Arc Battlemage, tal y como cabía esperar. El gigante del chip no solo confirmó mejoras en Intel XeSS Super Resolution, su tecnología de reescalado inteligente, sino, que además anunció el lanzamiento de Intel XeSS Frame Generation.

La generación de fotogramas llega a Intel XeSS2

Con Intel XeSS Super Resolution es posible mejorar el rendimiento en juegos hasta en un 80% en 1440p, dependiendo de cada juego en concreto y de la dependencia de este del procesador, y la mejora puede ser de hasta un 170% si activamos trazado de rayos.

Es una tecnología muy importante, pero llega un punto en el que ya no es capaz de ofrecer un mayor nivel de rendimiento porque al reducir la resolución base nos encontramos con un cuello de botella importante provocado por la CPU. Esto es algo que ya vimos en su momento con NVIDIA DLSS y AMD FSR, dos ecosistemas que acabaron dando el salto a la generación de fotogramas para superar esa limitación.

Precisamente ese mismo camino es el que ha seguido el gigante de Santa Clara con Intel XeSS2, que ahora incluye generación de fotogramas acelerada por IA. Esta tecnología está acompañada, además, de otra centrada en la reducción de latencia, un complemento fundamental para contrarrestar el aumento de latencia que se produce cuando se utiliza generación de fotogramas en juegos.

Según los datos que ha dado Intel, gracias a su tecnología de reducción de la latencia podemos reducir el tiempo de respuesta hasta en un 45%. Dicha tecnología se implementa a nivel de drivers, así que podemos activarla con un simple clic.

La generación de fotogramas de Intel XeSS2 emplea hardware especializado, y utiliza la información del fotograma anterior para generar un nuevo fotograma. Se analizan vectores de movimientos y la profundidad de la imagen, y toda la información obtenida se mueve a los motores de reproyección, compuestos por una unidad de flujo óptico, otra vectores de movimiento y una que se encarga de la mezcla y fusión para generar el fotograma final.

Gracias a la generación de fotogramas presente en Intel XeSS2 es posible multiplicar hasta en 3,9 veces la tasa de fotogramas por segundo en juegos. Al tratarse de una tecnología acelerada por hardware y potenciada por IA su calidad final debería ser superior a la que ofrece AMD con FSR 3.1. Su gran rival será la generación de fotogramas de NVIDIA, que también utiliza IA y hardware dedicado.

Y hablado de drivers, Intel también ha confirmado mejoras a nivel de controladores que incluyen tanto el soporte como el rendimiento, y también las herramientas de configuración, gestión y overclock.

Especificaciones de las Intel Arc B570 y B580

Estas son las dos primeras tarjetas gráficas que Intel lanzará dentro de su nueva generación Arc Battlemage. Ambas se dirigirán a cubrir la gama media, pero lo harán en dos niveles de precio y rendimiento diferentes.

Intel Arc B570

5 bloques de renderizado.

18 núcleos Xe2.

144 unidades de matrices.

18 núcleos para acelerar trazado de rayos.

GPU a 2.500 MHz.

Bus de 160 bits.

10 GB de memoria GDDR6.

380 GB/s de ancho de banda.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

Dos codificadores X multiformato.

TBP de 150 vatios.

Tres salidas DisplayPort 2.1 y una HDMI 2.1.

203 TOPs en INT8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Rendimiento, precio y lanzamiento

Esta tarjeta gráfica competirá en el mercado de gama media-baja. Está pensada para mover juegos en 1080p, y estará disponible a partir del 16 de enero de 2025 por 219 dólares. Competirá en la franja de la Radeon RX 6600.

En España debería rondar los 229 euros, aproximadamente.

Intel Arc B580

5 bloques de renderizado.

20 núcleos Xe2.

160 unidades de matrices.

20 núcleos para acelerar trazado de rayos.

GPU a 2.670 MHz.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6.

456 GB/s de ancho de banda.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

Dos codificadores X multiformato.

TBP de 190 vatios.

Tres salidas DisplayPort 2.1 y una HDMI 2.1.

233 TOPs en INT8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Rendimiento, precio y lanzamiento

Con este modelo Intel pone el punto de mira en la gama media. Está pensada para jugar en 1440p con garantías, y promete ser hasta un 10% más potente que la GeForce RTX 4060 de NVIDIA en juegos donde la memoria gráfica no sea un factor limitante.

Llegará al mercado el 13 de diciembre con un precio de 249 dólares. En España debería costar entre 279 y 299 euros.