Activar Firefox como navegador por defecto se podrá realizar automáticamente y desde la misma instalación, gracias a una nueva pantalla de configuración inicial que está probando Mozilla en las versiones Nightly y Beta del navegador.

La navegación web mundial sigue dominada ampliamente por Chrome y no parece sencillo bajarle de esa posición de privilegio a no ser que las medidas antimonopolio puestas en marcha contra Google se concreten. Por otro lado, el segundo en discordia, Microsoft Edge, ha ganado usuarios gracias a las mejoras de su última versión basada en Chromium y -por qué no decirlo- por el uso del monopolio de Windows y las ‘malas artes’ de Microsoft.

Firefox como navegador por defecto

Frente a los dos grandes, el desarrollo de Mozilla ha perdido cuota de mercado y se enfrenta a grandes desafíos para atraer nuevos usuarios. Y ello a pesar de ser una navegador excelente, el único de código abierto y con un motor diferente. En un esfuerzo por cambiar el rumbo, Mozilla está probando un nuevo enfoque que podría añadir usuarios a la causa o más bien consolidarlos porque la nueva función está diseñada para activarse justo después del proceso de instalación.

De esta manera, si instalas alguna de las versiones de prueba de Firefox (Beta, Developer o Nightly) verás una nueva página de configuración inicial que, además de resaltar que el navegador está respaldado por una organización sin ánimo de lucro y trabaja para proteger la privacidad al impedir que las empresas te rastreen en línea de manera secreta, incluye una nueva opción para «Establecer Firefox como navegador predeterminado».

Si dejas activada esa opción, Firefox manejará el proceso de instalación automáticamente mediante un identificador único llamado ID de campaña de atribución, en el «instalador auxiliar» que se descarga del sitio web de Mozilla. Cuando los usuarios ejecutan el navegador por primera vez, la aplicación detecta el ID y si coincide con la campaña para «establecer Firefox como navegador por defecto», iniciará una tarea en segundo plano para establecerse como predeterminado en el equipo del usuario.

Esta opción está vinculada a otro experimento que tiene como objetivo agilizar el proceso para atraer usuarios que descargan Firefox a través de campañas de marketing especiales y, obviamente es un enfoque más agresivo para recuperar cuota de mercado. Para ser justos y aunque no es exactamente la misma técnica y con la misma transparencia, hay que decir que Mozilla ha criticado en el pasado las opciones «por defecto» o «preseleccionadas» de las que ha abusado (y sigue abusando) Microsoft a la hora de ganar usuarios para Edge.

Se espera que estos cambios lleguen a la versiones estables a partir de Firefox 135.