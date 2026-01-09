¿Cómo reducir el consumo de memoria de Google Chrome?

El consumo de memoria de Google Chrome es un peaje a pagar para disfrutar en condiciones el que para muchos (incluido el que suscribe) es el mejor navegador web del mercado en varios apartados, incluyendo el de rendimiento. A cambio, hay que reconocerlo: Chrome es un gran tragón de recursos. Un problema en un momento de crisis de las memorias con falta de oferta y precios carísimos que están impidiendo a los usuarios actualizar o ampliar la siempre importante memoria RAM.

Para entender el consumo del navegador de Google hay que decir que hace muchos años que Chrome perdió el concepto inicial de navegador mínimo convirtiéndose en una plataforma completa de aplicaciones. Además, la ejecución de pestañas en procesos independientes supone un gran consumo de recursos a poco que trabajes simultáneamente con unas cuantas de ellas abiertas. Y a ello hay que añadir que las mejoras en seguridad como las implementadas en su día para proteger el navegador contra los ataques de canal lateral de las vulnerabilidades de ejecución especulativa de procesadores (Spectre y Meltdown) sumaron recursos adicionales.

Google ha ido abordando la cuestión de cuando en cuando y en 2019 implementó la función «Tab Freeze». Fue una importante mejora sobre el descarte automático de pestañas no utilizadas que ya tenía el navegador. Una «congelación proactiva de pestañas» que permitía ajustar mejor la carga de las pestañas y proporcionar una experiencia de usuario más rápida y fluida. Siempre dentro de lo posible, se entiende, porque el modelo de ejecución de pestañas en procesos independientes que mejora el rendimiento penaliza el consumo por muchas optimizaciones que se implementen.

¿Cuál es el consumo de memoria de Google Chrome?

Si usas Chrome en Windows es fácil conocer el consumo global del navegador en apartados como la memoria, CPU, disco, red o GPU, acudiendo al administrador de tareas del sistema. Aquí, los dos componentes críticos son memoria RAM y procesador. Si uno de ellos se ‘sale de madre’ (cuando tenemos varias ventanas llenas de pestañas activas) no es raro sufrir retardos e incluso bloqueos completos de tu ordenador personal.

Pero, ¿se puede saber cuánta memoria consume cada pestaña? Pues sí y de una manera sencillísima si usas Chrome 119 o superior, ya que solo deberás colocar el puntero del ratón sobre una pestaña. Como verás, la adicción a las pestañas que adoramos muchos, cuesta caro del lado de los recursos.

Debido a la manera (complicada) en que el sistema operativo maneja la memoria, no existe una correlación directa entre el uso de la memoria y la cantidad de RAM física que tiene tu computadora y que se está utilizando y la mayoría de veces si te pones a sumarlas todas verás como la cifra supera la RAM que tienes instalada. Ello se debe a que el sistema operativo guardará (o almacenará en caché) parte de esa información en la unidad de almacenamiento.

¿Cómo reducir el consumo de memoria de Google Chrome?

Google Chrome habilitó una función de ahorro de memoria que se agregó a principios de este año, que desactiva las pestañas que no estás usando, permitiendo que el navegador libere memoria no utilizada. La desventaja aquí es obvia, ya que cuando necesites esa pestaña, el navegador tendrá que volver a cargarla.

Las pestañas inactivas son fáciles de detectar porque los íconos tienen un círculo gris alrededor de ellas. Las tarjetas de pestañas mostrarán cuánta memoria has ahorrado al desactivarlas. La función se activa en Configuración > Más herramientas > Rendimiento.

Ahí podrás activar el ahorro de memoria para que Chrome libere memoria de las pestañas inactivas. Puede hacerse de manera global o mantener activos ciertos sitios que uses con frecuencia.

Consejos generales

Insistimos. Esa nueva característica, funciona, pero no es la panacea y puede reducir precisamente uno de los puntos fuertes del navegador, su rendimiento. Lo ideal es ir sobrado de memoria RAM. En este especial repasamos cuánta conviene tener para cada tipo de tarea principal que intentemos abarcar.

Pero sí vas justo en el hardware de tu equipo, puedes activar la función de ahorro de memoria y también revisar otros apartados generales que sí te van a permitir reducir el consumo del navegador de manera efectiva: