Mozilla Corporation ha nombrado a Anthony Enzor-DeMeo como nuevo director ejecutivo, en reemplazo de Laura Chambers, quien se ha venido ocupando el cargo como directora ejecutiva interina durante los últimos dos años. Sus primeras declaraciones, apostando por un Firefox con IA, no han sentado bien entre la base de usuarios del navegador. Y eso que la implementación de funciones de inteligencia artificial promete ser bastante distinto al de otras compañías.

El nuevo director ejecutivo asegura que quiere transformar Mozilla en «la compañía de software más confiable del mundo». También cree que el navegador es el próximo campo de batalla de la IA y asegura que la evolución de Firefox es crucial, dada la competencia de navegadores especializados como el Comet de Perplexity y la tendencia de los grandes del sector (Google y Microsoft especialmente) hacia la conversión de sus desarrollos hacia navegadores IA.

El problema aquí es conocido: la desconfianza hacia estas tecnologías de IA. Ampliamente sobrevaloradas, la diferencia de percepción de valor entre los gigantes del sector que están ganado dinero con ellas y los usuarios de a pie, es simplemente sideral, mientras que su problemática en seguridad, en privacidad o en consumo de recursos, es evidente.

Firefox con IA, ¿impulso o el fin del navegador libre?

Firefox ha sido un desarrollo imprescindible en la navegación web mundial de las últimas dos décadas. El único navegador de código abierto entre los grandes ha sido un refugio para los que apostaban por el software libre y la privacidad de datos. Aunque su cuota de mercado ya no es la que era, en los últimos tiempos ha logrado contener la fuga de usuarios en el escritorio informático y aumentar la presencia de su desarrollo móvil.

Pero en la era que nos ha tocado vivir, si no apuestas por esto de la IA no parece que estés en la onda… Hay que decir que Mozilla ha sido, hasta ahora, muy prudente con la integración de IA. La única presencia es una ventana para el AI Chatbot disponible en la barra lateral de Firefox o mediante el menú contextual del botón derecho. El chatbot permite elegir entre Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot o Mistral. Puedes chatear con él en la ventana lateral mientras navegas o hacer clic derecho para que la IA resuma, explique o revise. Esta implementación se ve más enfocada y ofrece utilidad, sin que la IA observe lo que haces mientras navegas.

Además, el nuevo CEO de Mozilla promete que el usuario mantendrá siempre el control, no como otros proveedores de software que están metiendo la IA con calzador (véase Microsoft en Windows o Google en Android) o incluso imponiendo funciones que no se puedan desinstalar.

«Cada producto que desarrollamos debe permitir a las personas decidir cómo funciona. La privacidad, el uso de datos y la IA deben ser claros y comprensibles», afirma Enzor-Demeo. «Los controles deben ser sencillos. La IA siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente… Firefox pasará de ser un navegador a un ecosistema más amplio de software confiable. Firefox seguirá siendo nuestro pilar. Evolucionará hasta convertirse en un navegador moderno con IA y será compatible con una cartera de nuevas y confiables incorporaciones de software».

Críticas al Firefox con IA

Aunque el nuevo CEO promete mantener el enfoque de Mozilla de construir IA de una manera que sea útil, transparente y opcional para el usuario, las críticas eran esperables y han retumbado en la Fundación.

Una publicación en X que ha acumulado más de 800.000 visitas hasta la fecha refleja la decepción de una parte de usuarios: «este es un buen ejemplo de cómo la gerencia no comprende a su propia base de usuarios y por qué se esfuerzan por instalar Firefox en Windows, Android, iOS y otros dispositivos».

Otra publicación en la misma línea comenta que «nunca he visto una empresa tan sorprendentemente desconectada de la gente que quiere usar su software», destacando cómo muchos usuarios eligen usar Firefox precisamente para alejarse de la obsesión por la IA de otros navegadores como Edge, Chrome u Opera.

Es difícil determinar cuántos usuarios de Firefox piensan así o solo salen a los medios los más ‘puristas’, pero hay bastantes mensajes críticos: «Por favor, no conviertan Firefox en un navegador con inteligencia artificial. Es una excelente manera de impulsarnos a buscar alternativas», dice otro usuario como respuesta directa al anuncio de Mozilla.

La reputación de Mozilla se basa en parte en su compromiso con la privacidad y en el control del usuario de las funciones que usa. Y el nuevo CEO es consciente de la situación. «Sin duda, sabemos que algunas personas quieren IA y otras no», dijo. «Por eso, una de las cosas que estamos haciendo es analizar cómo proporcionar IA en el navegador de forma que refleje los valores de Mozilla para quienes la desean, y dejarla completamente opcional para que no esté disponible para quienes no la desean».

Veremos qué pasa. La navegación web es otro de los campos de batalla de la IA. Los gigantes de la inteligencia artificial quieren redefinir cómo las personas interactúan con la web y promover la interacción automatizada como una alternativa aceptable a la navegación guiada por humanos.

Y no es un espacio menor teniendo en cuenta su enorme importancia en búsquedas, publicidad on-line, comercio electrónico y todo tipo de servicios. «Es donde las personas viven su vida en línea y donde se decidirán las cuestiones de confianza, uso de datos y transparencia de la próxima era», asegura el CEO de Mozilla.

¿Cómo lo ves tú? ¿Usas el navegador libre? ¿Te atrae el Firefox IA, te repele o dependerá de su implementación?