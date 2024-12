Requisitos de Indiana Jones y el Gran Círculo, muy exigente

Indiana Jones y el Gran Círculo es uno de los nuevos lanzamientos más esperados de Bethesda, y también va a ser uno de los más exigentes, según los requisitos que oficiales que se acaban de publicar. Dichos requisitos se dividen en seis categorías, tres dedicadas a rasterización y otras tres a trazado de rayos.

A nivel técnico Indiana Jones y el Gran Círculo tiene un acabado excepcional. Para desarrollar este juego el equipo de MachineGames, conocidos por ser los responsables de las últimas entregas de la saga Wolfenstein, han utilizado el motor gráfico id Tech. No sabemos qué versión exactamente, pero lo más lógico es que se trate de la misma que vimos en DOOM The Dark Ages.

Requisitos de Indiana Jones y el Gran Círculo

Mínimos para rasterización

Windows 10.

CPU Intel Core i7-10700K o Ryzen 5 3600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600 o Intel Arc A580.

120 GB de almacenamiento en SSD.

En las notas adicionales se indica que no solo necesitamos un SSD, sino que además se requiere una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos. Esto me hace pensar que incluso con la calidad gráfica al mínimo este juego no llegaría a desactivar del todo el trazado de rayos.

Con esta configuración podemos jugar en 1080p con calidad baja y 60 FPS.

Errores de equivalencia: en la CPU, lo más cercano a un Ryzen 5 3600 es un Intel Core i7-8700.

Recomendados para rasterización

Windows 10.

CPU Intel Core i7-12700K o Ryzen 7 7700.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti o Radeon RX 7700XT.

120 GB de almacenamiento en SSD.

Con esta configuración podremos jugar en 1440p con calidad alta y mantener 60 FPS estables.

Errores de equivalencia: en la tarjeta gráfica, porque la Radeon RX 7700 XT equivale a una GeForce RTX 3070 Ti.

Recomendados para rasterización en ultra

Windows 10.

CPU Intel Core i9-13900K o Ryzen 9 7900X.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 o Radeon RX 7900XT.

120 GB de almacenamiento en SSD.

Si tenemos este equipo, o uno equivalente, podremos jugar en 4K con calidad máxima y 60 FPS estables.

Errores de equivalencia: en el procesador y en la tarjeta gráfica, porque lo más cercano al Ryzen 9 7900X sería un Intel Core i7-13700K, y lo más parecido a la Radeon RX 7900 XT es una GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Requisitos mínimos para trazado de rayos

Windows 10.

CPU Intel Core i7-10700K o Ryzen 5 3600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070.

120 GB de almacenamiento en SSD.

Esta configuración nos permitirá jugar en 1080p con calidad baja y trazado de rayos a 60 FPS utilizando reescalado y generación de fotogramas.

Errores de equivalencia: en la CPU, lo más cercano a un Ryzen 5 3600 es un Intel Core i7-8700.

Recomendados para trazado de rayos

Windows 10.

CPU Intel Core i7-12700K o Ryzen 7 7700.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080.

120 GB de almacenamiento en SSD.

Si tenemos este equipo podremos jugar en 1440p con calidad alta y trazado de rayos activado a 60 FPS, utilizando reescalado en modo equilibrado y generación de fotogramas.

Errores de equivalencia: ninguno destacable.

Recomendados para trazado de rayos en ultra

Windows 10.

CPU Intel Core i9-13900K o Ryzen 9 7900X.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090.

120 GB de almacenamiento en SSD.

Con este equipo podremos jugar en 4K con calidad máxima y trazado de rayos activado a 60 FPS, pero uitlizando reescalado en modo rendimiento y generación de fotogramas.

Errores de equivalencia: en el procesador, porque lo más cercano al Ryzen 9 7900X sería un Intel Core i7-13700K

Indiana Jones y el Gran Círculo estará disponible a partir del 6 de diciembre, y la verdad es que tengo mucha curiosidad por cómo funcionará en consolas tras ver los requisitos que tiene en PC.