Microsoft sigue desplegando Windows 11 24H2 a pesar de que tiene grandes problemas

Windows 11 24H2 es, por méritos propios, una de las actualizaciones más conflictivas que ha lanzado Microsoft hasta la fecha. La compañía de Redmond es consciente de esa realidad, de hecho ha tenido que paralizar su despliegue en varias ocasiones para evitar que millones de usuarios se vean afectados por los problemas graves que trae.

Durante las últimas semanas Microsoft ha ido afinando esta actualización para corregir algunos de esos problemas, pero la verdad es que Windows 11 24H2 todavía no está perfectamente pulida y sigue teniendo errores que pueden dar serios quebraderos de cabeza. A pesar de esto, la compañía ha decidido que es un buen momento para retomar el despliegue de esta actualización.

¿Qué significa esto? Pues que desde ayer Windows 11 24H2 ha empezado a llegar a nuevos equipos que antes tenían bloqueado el acceso a dicha actualización. Esto no significa que se encuentre disponible a nivel global, ya que en teoría no debería aparecer como tal en aquellos equipos que tengan aplicaciones o drivers que puedan generar incompatibilidades, pero es un paso más en esa dirección.

Al final el objetivo de Microsoft es conseguir que Windows 11 24H2 esté lista para llegar a todos los PCs y equipos que utilizan dicho sistema operativo, un objetivo sencillo en apariencia pero complicado en la práctica. Todavía no tenemos fechas, pero si estás esperando esta actualización tranquilo, con la de problemas que ha dado lo mejor que puedes hacer ahora mismo es seguir esperando.

Si te aparece como disponible y estás decidido a instalarla (podrás verla en Windows Update), deja que te dé un consejo, no lo hagas, espera a que estés seguro de que dicha actualización no te va a dar ningún problema. Te digo esto porque aunque esta actualización ofrece mejoras de valor muy interesantes también sigue estando cargada de problemas, y estos podrían afectarte.

La lista de problemas es tan larga que estos se han dividido en categorías. Tenemos aquellos que han sido confirmados y documentados por Microsoft, como la incompatibilidad con juegos de Ubisoft, y también los que no están tan extendidos o que no han sido reconocidos oficialmente todavía, como por ejemplo el fallo que hace que el puntero del ratón y la herramienta para resaltar texto desaparezcan.

Como os dije al principio del artículo esta nueva fase de despliegue arrancó justo ayer, así que incluso aunque tengas un PC compatible es posible que todavía tarde unos días en aparecerte como disponible. Ya conocéis mi opinión, yo no la instalaría aún, de hecho he mirado y no puedo hacerlo porque no me aparece como disponible, así que la tengo bloqueada.

Imagen de portada generada con IA.