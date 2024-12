Indiana Jones llega a GeForce Now

Nuevo jueves y, por lo tanto, GeForce NOW Thursday, el día de la semana en el que NVIDIA anuncia las últimas incorporaciones a su plataforma de juego en la nube. Con una propuesta que combina un modelo accesible para el usuario y una sólida plataforma tecnológica, GeForce NOW ha logrado consolidarse en un mercado donde otros no han encontrado su hueco. El servicio permite disfrutar de una biblioteca creciente de juegos adquiridos por el usuario, quienes además pueden instalarlos en sus dispositivos locales si lo prefieren, una filosofía que le da un punto extra de versatilidad.

En esta ocasión, el gran protagonista es Indiana Jones y el Gran Círculo, el esperado, pero exigente, título de Bethesda que llegará con acceso anticipado para quienes hayan adquirido la Premium Edition en Steam o Microsoft Store. Este acceso desde la nube permitirá a los usuarios adentrarse en una épica aventura antes del lanzamiento oficial. Además, NVIDIA ha confirmado que el juego estará disponible la próxima semana a través de PC Game Pass en GeForce NOW, aumentando así las posibilidades para quienes usen este servicio.

Junto a esta esperada novedad, NVIDIA ha lanzado una serie de promociones que buscan atraer a más jugadores. Durante este mes, los usuarios pueden aprovechar un descuento del 25% en los pases Ultimate y Performance de un día, que ofrecen acceso a gráficos de última generación en 4K y 120 fps con los servidores GeForce RTX 4080. Para aquellos que decidan dar el paso y suscribirse, la compañía también ha anunciado un 50% de descuento en el primer mes de las suscripciones Ultimate y Performance, un incentivo que permitirá explorar la potencia del servicio a un precio más que razonable.

Niveles de suscripción de GeForce NOW

El modelo de GeForce NOW ofrece opciones para todo tipo de jugadores. El nivel gratuito permite disfrutar del servicio sin límite de duración en el tiempo, aunque con ciertas restricciones. Las sesiones están limitadas a un máximo de dos horas, no incluye acceso a ajustes gráficos avanzados, y puede haber tiempos de espera antes de iniciar una partida si la afluencia de usuarios es alta. Aun así, es una alternativa perfecta para probar la experiencia sin compromiso.

La suscripción Performance elimina estas limitaciones y añade importantes ventajas. Este nivel permite usar ajustes gráficos avanzados, extender las sesiones de juego hasta seis horas y, lo más destacado, da acceso prioritario a los servidores. Esto elimina las esperas y ofrece una experiencia más fluida y completa para los jugadores que buscan un rendimiento superior.

Por último, la suscripción Ultimate redefine el juego en la nube al ofrecer acceso a servidores que simulan un PC equipado con una GeForce RTX 4080. Esto permite disfrutar de gráficos en modos Ultra y sesiones de juego de hasta ocho horas, con compatibilidad en una amplia gama de dispositivos, desde PCs hasta tablets y Smart TVs. Es la opción ideal para quienes buscan una experiencia tope de gama, combinando la potencia de un equipo de última generación con la flexibilidad de la nube.

Nuevos juegos en GeForce NOW

En cuanto a las novedades de diciembre, GeForce NOW no decepciona. Este mes se suman 13 títulos, con grandes nombres como Path of Exile 2, el remaster de Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2, y el esperado Ys X: Nordics. Aquí tienes la lista completa de juegos que llegarán al servicio:

Indiana Jones and the Great Circle (Acceso anticipado en Steam Xbox , Microsoft Store)

Path of Exile 2 (Nuevo en Steam Grinding Gears , 6/12)

JR EAST Train Simulator ( Steam

JR EAST Train Simulator Demo ( Steam

Fast Food Simulator (Nuevo en Steam , 10/12)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (Nuevo en Steam , 10/12)

The Spirit of the Samurai (Nuevo en Steam , 12/12)

The Lord of the Rings: Return to Moria ( Steam

NieR:Automata ( Steam

NieR Replicant ver.1.22474487139… ( Steam

Replikant Chat ( Steam

Supermarket Together ( Steam

Ys X: Nordics ( Steam

Con una biblioteca que supera ya los 2.000 juegos y la constante adición de títulos destacados, GeForce NOW sigue creciendo como una de las opciones más completas y accesibles para los amantes del videojuego. Personalmente, creo que las promociones de este mes son una excusa perfecta para probar este servicio si aún no lo has hecho.