El tráiler de The Witcher IV impresiona y se mueve con una GeForce RTX 50

CD Projekt RED ha aprovechado los The Game Awards 2024 para presentar el primer tráiler de The Witcher IV, un vídeo de más de seis minutos de duración que confirma muchas claves importantes de esta nueva entrega de la conocida franquicia del estudio polaco, y que además tiene una particularidad, que ha sido renderizado sobre una tarjeta gráfica GeForce RTX 50. No se concreta el modelo, pero lo más probable es que se haya utilizado la GeForce RTX 5090.

El vídeo abre con una escena bastante dura, en la que toda una aldea está dispuesta a ofrecer a una joven como sacrificio a un monstruo porque esa es la tradición. Un brujo aparece en escena con la intención de salvarla, y pronto descubrimos que no se trata de Geralt, sino de Ciri, su hija adoptiva, que ha decidido seguir los pasos de su padre y que, ciertamente, tiene una presencia imponente en este vídeo.

Tenemos cambio de protagonista en The Witcher IV, pero cuidado, porque esto no quiere decir que no nos podamos encontrarnos con niveles en los que tengamos que jugar con Geralt. Siguiendo con el vídeo, la chica decide aceptar su destino y afrontar una muerte horrible, pero Ciri la salva y se enfrenta a un monstruo arácnido que ofrece un duro combate. Sale airosa del mismo, y cuando vuelve a la aldea con su cabeza descubre que los aldeanos han matado a la chica a la que salvó.

«Es la tradición para los dioses», espeta un aldeano, demostrando lo que ya nos adelantó The Witcher III en una de sus cinemáticas más icónicas, que los peores monstruos son las propias personas. Nada innovador en este sentido, porque es una reinterpretación de lo que vimos en la entrega anterior, pero el tráiler resulta espectacular, y el nivel de calidad gráfica que muestra raya a un gran nivel.

Por su trayectoria, y por los maestros y maestras que ha tenido, Ciri lo tiene todo para ser una de las brujas más poderosas, y estoy convencido de que en The Witcher IV vamos a ver un desarrollo espectacular de este personaje.

Saltando al plano técnico, The Witcher IV tiene todo lo que define a un juego triple A de nueva generación, aunque es algo que se aprecia sobre todo en los pequeños detalles. Fijaos, por ejemplo, en el detalle que tiene la geometría en los pies de la chica que iba a servir de sacrificio, se diferencian perfectamente las uñas y hasta las articulaciones de los dedos cuando los tensa mostrando miedo.

También tenemos detalles impresionantes en los rostros de los personajes y en el nivel detalle de los diferentes escenarios en los que se desarrolla el tráiler. El salto generacional frente a The Witcher III es evidente incluso para el ojo menos experto, y en líneas generales nos deja un buen sabor de boca. Por desgracia todavía falta mucho para que este juego llegue al mercado, así que tendremos que esperar varios años para poder disfrutarlo.