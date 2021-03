El estudio polaco CD Projekt RED ha confirmado que está trabajando en un nuevo The Witcher, y también a hecho referencia a sus planes a futuro para otra de las franquicias más importantes que forman parte de su portafolio a día de hoy: Cyberpunk 2077.

A grandes rasgos, el enfoque de CD Projekt RED es simple y fácil de entender. El desarrollo de ese nuevo The Witcher dará comienzo en 2022, es un proyecto que ya tienen «en boxes», y aunque estará centrado en el modo de un jugador también contará con elementos online.

Por lo que respecta a Cyberpunk 2077, el estudio ha sido muy claro, han reconsiderado totalmente la idea de desarrollar el modo multijugador como un juego independiente. No han dicho por qué, pero está claro que las limitaciones que presentan Xbox One y PS4, y la necesidad de no dejar a los jugadores de ambas plataformas sin dicho modo, tendría mucho que ver.

En otro orden de cosas, también han comentado que tienen previsto desarrollar una nueva entrega basada en el universo de Cyberpunk 2077, y quieren sacarla adelante junto al nuevo The Witcher, lo que nos lleva de nuevo a 2022. Acabamos de decir algo muy importante, y es que CD Projekt RED piensa, por fin, romper su estrategia de limitarse a un único desarrollo en una franja temporal concreta. A partir de ahora, se atreverán con el desarrollo simultáneo de dos juegos triple A.

RED Engine 2.0: La base del nuevo The Witcher

Desde el punto de vista técnico, el presidente de CD Projekt RED, Adam Kicinski, ya confirmó el pasado mes de octubre que sus próximos proyectos no se verán limitados, ni perjudicados, por los desafíos únicos que implica desarrollar juegos para hardware viejo. Esto es un guiño claro a lo ocurrido con Cyberpunk 2077, un título que, como os dijimos en su momento, no funcionaba bien en las consolas de la pasada generación porque estas, simple y llanamente, no podían dar más de sí. Ya sabéis, no pidamos peras al olmo.

Todavía no tenemos apenas información sobre el nuevo The Witcher, pero por los detalles que ha ido ofreciendo CD Projekt RED sobre su estrategia a largo plazo hay un par de cosas que podemos sacar en claro. La primera es que dicho juego estará basado en el motor gráfico RED Engine 2.0, y la segunda que será un título con un apartado gráfico a la última pensado para aprovechar el hardware de PS5 y Xbox Series X-Series S (y también del PC), toda una declaración de intenciones que nos permite dar, casi por sentado, que no llegará a las consolas de la pasada generación.

Volviendo al modo multijugador de Cyberpunk 2077, este ha experimentado un importante cambio de rumbo. Viendo los resultados que obtuvo CD Projekt RED con el modo para un jugador en PS4-PS4 Pro y en Xbox One-Xbox One X, creo que la compañía ha tenido una idea acertada. Según el estudio, se centrarán en incorporar funciones online a los títulos ya existentes, y en mejorar la experiencia del usuario. No habrá, por tanto, un juego independiente de Cyberpunk 2077 centrado en el modo multijugador.

Veremos cómo se van implementando esas nuevas funciones online, y también estaremos atentos a las nuevas informaciones que vayan surgiendo sobre ese nuevo The Witcher, y también sobre la próxima entrega de la saga Cyberpunk 2077.

Antes de terminar, quiero hablar un poco de los esperados DLCs que CDPR prometió lanzar para Cyberpunk 2077. Ya sabemos, gracias a una reciente filtración, que un total de 9 contenidos descargables serán gratuitos, pero que, junto a estos, el estudio polaco tiene previsto lanzar otros dos que serán de pago. Las expansiones gratuitas se centrarán, principalmente, en mejorar las opciones de personalización, tanto del personaje (estética, cyberware y armas) como de los coches, mientras que las expansiones de pago ampliarán el contenido y añadirán nuevas misiones. Cada DLC de pago costará 9,99 euros, pero se podrán comprar juntos por 14,99 euros.