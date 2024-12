Opel Astra 2024 MHEV, cuerda

What do you want? Europe (Rock the night, 1986)

Cecilia lo ha vuelto a hacer, ama de casa, 84 años… pero en el papel de Yerma se sale de su propia piel. Y yo como Juan a veces pierdo el hilo en los ensayos viendo en sus ojos cómo el personaje la posee y enciende sus palabras que brotan de ella como un volcán. Tensa los músculos al gesticular una frustración convincente y fingida y las lágrimas asoman a sus ojos con rabia, unas lágrimas que son lágrimas de ella misma, prestadas de su propia vida interpretando otra vida concebida por Lorca. Es nuestro pequeño grupo de teatro, un puñado de apasionados que se reúne apenas tres veces por semana para ensayar obras que nos vienen grandes con personajes que nos transportan lejos de nuestras vidas. Y este jueves por la tarde mientras Cecilia descansa agotada tras ensayar la escena pienso que no puedo volver a mi piso esta tarde porque mi profesión y mi torpeza lo impiden. Estos años de grupo de teatro han servido de desahogo ante muchas situaciones que me han puesto frente a mis principios o más bien a mi incapacidad de esconderlos ante las circunstancias que me plantaban frente a ellos. Pero estos años de ensayos charlas de interpretación también me han servido para mi trabajo. Mi trabajo. No es una buena definicion esa. Mi trabajo. Oficial de inteligencia dice en los pocos documentos en los que aparece el nombre de lo que hago, irónicamente uno de ellos es mi nómina, un documento complejo lleno de complementos que cubren con eufemismos algunas circunstancias que complican extraordinariamente mi vida.

Más bien la realidad es que me impiden totalmente llevar una vida como la de los demás, como Antonio que tendrá que cerrar su librería de libros antiguos, como Rosa que atiende a sus clientes del banco con desidia, a Pedro y sus seguros puerta a puerta… No llevaba más de un año y medio en este grupo de teatro cuando puse a prueba mis dotes de interpretación, sin ensayo ni nada, para encarnar aquel banquero suizo que consiguió unos documentos clave de las finanzas de un diplomático que ahora se encuentra en paradero desconocido. Desconocido para algunos. Dos meses me ausenté del grupo pero volví a tiempo para ensayar Pirandello. Y es que profeso auténtica pasión por Pirandello, aunque no pude estrenar en la residencia de mayores por mi viaje a Praga. Nunca me preguntan por mi trabajo, en las cervezas del jueves donde todo el mundo se queja de sus vidas monótonas y acaba hablando con pasión del teatro como si llegar a fin de mes fuera la ficción y la vida de sus personajes fuera su realidad. Ellos, como yo, nos aferramos a unas líneas de texto para vivirlas con la pasión con la que no somos capaces de vivir nuestros papeles en la vida «real». Y es que un fallo en una representación lo podemos salvar entre todos: una frase que se olvida, adelantarse al diálogo de otro personaje… Pero en mi vida real de oficial de inteligencia el martes tuve el primer error de mi carrera. Y se que tras las cervezas hoy tendré que desaparecer. Lástima, el sábado dejaré a Cecilia… a Yerma sin su Juan.

Hay modelos que son verdaderos clásicos dentro del mercado de la automoción, y el Opel Astra es sin duda ocupa un lugar entre ellos. Un modelo que ha lucido el distintivo de made in germany con orgullo para competir con otros modelos de la competencia y que ha tenido una vida larga desde 1991 desde que heredara la complicada tarea de suceder al mítico Opel Kadett. Ha vivido seis generaciones en las que se ha modernizado tanto el aspecto exterior como los aspectos mecánicos renovando una apuesta que parece que encuentra buena acogida en el mercado, con unos precios competitivos y buenos acabados.

Modelo analizado Opel Astra Motor y acabado Tech Edition Hybrid 136 CV Potencia 136 CV Velocidad máxima 210 Kmh Aceleración o-100 9 s Largo/ancho/alto 4374/1860/1442 mm Potencia máxima RPM 136 CV 5.500 (motor gasolina) 29 CV (motor eléctrico) Par máximo Nm/RPM 230 Nm Caja de cambios automático Web https://www.opel.es/ Precio 26.288 euros

Hemos tenido la ocasión de probar distintas generaciones del Astra y esta última en su versión híbrida enchufable pero en este caso hemos elegido una de las mecánicas más interesantes con un motor micro híbrido de 136 caballos que permite circular con la etiqueta ECO con unas prestaciones notables. Este tipo de motorizaciones están encontrando una buena respuesta del público que antes al buscar un coche con un buen consumo se inclinaba por una mecánica diesel, pero al llegar las etiquetas de la DGT y las ventajas de los coches de la mencionada etiqueta ECO buscan soluciones híbridas o microhíbridas.

Micro híbrido

Las motorizaciones microhíbridas están logrando una muy buena respuesta ya que aunque el consumo en ciudad de este tipo de propulsores es mayor que en las soluciones híbridas completas (con motores eléctricos más potentes y una batería más grande) el precio de estos modelos es más bajo. Además el comportamiento del coche es mucho más cercano a las mecánicas de motores de explosión tradicionales por lo que los compradores más «conservadores» que quieren un coche más reconocible en su respuesta encuentran una buena solución además de lograr mejores consumos.

Por esta razón este Opel Astra Mild Hybrid de 136 CV supone una alternativa muy atractiva dentro de la gama Astra, ofreciendo como hemos visto una motorización eficiente y con la etiqueta ECO de la DGT. Como ya vimos en la prueba de la versión híbrida enchufable, la estética de esta última generación del veterano Astra se ha modernizado mucho con detalles que llaman la atención como el logotipo de Opel en el centro de una parrilla que integra los faros a los lados en un diseño similar al del Mokka o el diseño del paragolpes que luce una amplia toma de aire en color negro además de los grupos ópticos con luces de posición verticales.

En este modelo Opel no ha querido renunciar a una línea con detalles deportivos y líneas geométricas y angulosas. En el perfil del lateral destacan los relieves que resaltan los pasos de rueda y la parte inferior de las puertas. Este nuevo Astra Mild Hybrid también está disponible con la carrocería familiar Sports Tourer que alarga el voladizo para lograr un maletero más grande pero que por lo demás conserva el resto de líneas de la parte exterior del coche y los grupos ópticos delanteros.

Un aire a Mokka…

Una vez más el diseño de la parte trasera recuerda al del Opel Mokka, con un spoiler sobre la luna trasera y una luz de freno vertical que le otorga un toque original. Los grupos ópticos se dividen en dos partes al abrir el maletero: una trapezoidal en los laterales y otra alargada en el portón. El paragolpes, de gran tamaño, protege la parte posterior en maniobras urbanas. Los reflectores verticales se ubican en los laterales del paragolpes y la matrícula en un hueco central.

Como ya vimos anteriormente en otras pruebas de este modelo, el interior del Astra busca más la sencillez y la sobriedad sin caer en materiales o acabados que tengan el aspecto de estar poco cuidados. Esto se nota sobre todo con respecto a otros modelos de la misma matriz como el DS4 o el Peugeot 308. Por otro lado hay muchas pinceladas destinadas a proporcionar detalles que muestren una estética moderna como la integración de una instrumentación digital y la pantalla del sistema de infoentretenimiento en un marco negro brillante con efecto «pantalla infinita».

Como ya hemos apuntado en varios modelos de la marca, los asientos son uno de los puntos fuertes. Son cómodos, con tapicería mullida y un diseño envolvente que ofrece una buena sujección en curvas. La banqueta extensible se adapta a diferentes fisionomías y permite descansar a las piernas en viajes largos. Los asientos traseros también son confortables, para la categoría y el tamaño del coche ofrecen un amplio espacio para las piernas y una altura que rivaliza con los mejores modelos en este aspecto.Dos adultos viajarán cómodamente en la parte trasera, mientras que un tercer pasajero irá algo más apretado, como es habitual en este tipo de vehículos.

Buen maletero

En lo que respecta al maletero la versión híbrida enchufable probada por nosotros anteriormente tenía una capacidad de 352 litros, inferior a la de las versiones no híbridas por la presencia de la batería. El Astra Mild Hybrid, sin embargo, mantiene el mismo volumen de maletero que las versiones de gasolina, 422 litros, gracias a la ubicación de la batería debajo del asiento delantero lo que le otorga una versatilidad mayor que otros modelos híbridos del mercado. También se mantiene intacta la capacidad del depósito de combustible de 52 litros por la misma razón de diseño de colocación de la batería.

Para la prueba de conducción primero reseñar que el sistema de propulsión está compuesto por un motor de gasolina 1.2 Turbo de 136 CV con un motor eléctrico de 28 CV y el par motor es de 230 Nm para el motor de gasolina y 55 Nm para el eléctrico. El motor de gasolina está especialmente diseñado para su uso en un sistema híbrido. El coche tiene una caja de cambios automática de doble embrague de seis velocidades. El motor eléctrico puede mover el coche como máximo a lo largo de 1 kilómetro de recorrido.

Al volante de esta versión del Opel Astra enseguida se nota la intervención del motor eléctrico cuando circulamos en ciudad aportando un suplemento de respuesta desde parado y contribuyendo a la suavidad de funcionamiento conjuntamente con la caja de cambios automática. No notamos grandes diferencias en el modo Sport ya que en ciudad no suele ser necesario apurar demasiado las revoluciones del motor para obtener una buena aceleración. Los consumos en ciudad no son tan buenos como en un híbrido con un sistema eléctrico más potente, pero sí se nota con respecto a lo que consume un motor de explosión de potencia similar.

Se mueve con agilidad

En carretera y autopista sí que el modo Sport se deja notar en las prestaciones y se consigue una respuesta más inmediata en aceleración. La suavidad del cambio también permite viajar con confort lo que se suma a la buena calidad de los asientos. El ruido aerodinámico y el del motor sin embargo se deja sentir en el habitáculo y en este sentido la insonorización podría mejorarse para lograr un mayor nivel de confort. El comportamiento en carreteras viradas es bueno, con una dirección precisa aunque no tan ágil como su compañero de grupo el Peugeot 308.

La contribución del motor eléctrico, en el caso de salir fuera de los entornos urbanos, contribuye menos a las prestaciones y se limita a mejorar las cifras de consumo. Si por ejemplo tomamos las cifras de consumo del modelo de entrada del Opel Astra que equipa un motor de explosión de 110 caballos las cifras de consumo homologadas son de 5,5 litros a los 100 kilómetros en un ciclo combinado, mientras que el modelo que probamos con 136 caballos consigue una cifra de 4,8 litros a los 100 kilómetros. En ciudad (velocidad baja) la diferencia es aún más grande: 6,6 litros a los 100 frente a 4,5 litros para el Astra Mild Hybrid de 136 caballos.

Esto teniendo en cuenta que hay unos 3.000 euros de diferencia entre el precio de uno y otro además de que el modelo microhíbrido dispone de la etiqueta ECO de la DGT con las ventajas que supone en lo que respecta a los impuestos como el IVTM y la libertad de movimientos y menor precio en los espacios de aparcamiento regulado de las grandes ciudades. Es una opción, la de los mild hybrid, que va cogiendo mucha fuerza dentro de los catálogos de los fabricantes de automóviles.

Conclusiones

El Opel Astra Mild Hybrid de 136 CV es una opción interesante dentro del segmento de los compactos, combinando un diseño atractivo con una motorización eficiente y la etiqueta ECO con los toques de calidad propios de Opel como por ejemplo en los asientos que tienen un punto más de calidad que lo que encontramos en la competencia. Es una estética discreta pero moderna que encontramos en detalles tanto del interior como en el exterior con una buena habitabilidad y capacidad del maletero.

Su sistema híbrido ligero ofrece una experiencia de conducción suave y confortable, especialmente en ciudad aunque también contribuye de forma significativa al ahorro de combustible en carretera y autopista. Si bien no es tan deportivo como algunos de sus rivales, el Astra Mild Hybrid tiene un excelente confort de marcha, mejorable en cuanto al aislamiento acústico, y un comportamiento en carretera neutro y predecible más que deportivo. Nos gusta la calidad del cambio automático y el buen desempeño en general para viajes largos.

