Intel Arc B580, análisis: un paso en la dirección correcta, pero queda trabajo por hacer

El pasado 3 de diciembre el gigante del chip presentó la arquitectura Arc Battlemage (Xe2) para tarjetas gráficas dedicadas, y anunció el lanzamiento de dos nuevos modelos, la Intel Arc B580 y la Intel Arc B570. Como os contamos en su momento ambas apuntan al mercado de gama media, y la primera es la opción más potente.

Intel nos envió una unidad de la Intel Arc B580, pero por desgracia las fechas cuadraron con mucha dificultad y tuve muy poco tiempo para hacer este análisis si quería llegar a la fecha de vencimiento del NDA, que es cuando tiene sentido publicar este tipo de contenidos. Por ello he tenido que simplificar al máximo la estructura del análisis.

A pesar de todo ha quedado bastante completo. Podéis estar tranquilos, que todo lo importante está presente. Si queréis profundizar sobre la arquitectura Arc Battlemage os invito a entrar en el enlace que encontraréis en el primer párrafo, ya que os llegará a un especial donde encontraréis toda la información sobre dicha arquitectura, incluyendo tanto los cambios a nivel de hardware como las nuevas tecnologías soportadas.

Intel Arc B580: análisis externo

En términos de diseño el gigante del chip ha seguido el mismo enfoque que vimos en su momento con las Arc Alchemist. La Intel Arc B580 está integrada en un chasis que combina plástico en el frontal con una placa metálica en la parte trasera, que aporta solidez estructural y contribuye en las tareas de disipación.

En este sentido destaca el agujero en la parte de la derecha, que mejora el flujo de aire al radiador. Este espacio quiere decir que el PCB de la tarjeta es bastante corto, más razón para incluir es placa metálica trasera como refuerzo estructural.

Tenemos un diseño claramente minimalista, discreto y sobrio que gira alrededor del color negro. En la parte superior vemos dos ventiladores que se ocupan de enviar aire frío al radiador, cuyas aspas tienen una línea especial para acelerar hasta en un 30% la entrada de aire. Este tipo de configuraciones son las más habituales en tarjetas gráficas de gama media, ya que dos ventiladores son suficiente para mantener unas buenas temperaturas de trabajo.

Cada ventilador se asienta sobre un radiador, y ambos radiadores centralizan en dirección a la GPU con varios caleoductos que convergen en una base de contacto de cobre. En la vista lateral podemos ver el radiador de aluminio y el grosor de la Intel Arc B580. Es una tarjeta gráfica bastante delgada y de tamaño comedido, puesto que solo ocupa dos ranuras de expansión.

En el otro lateral tenemos el conector de alimentación adicional de 8 pines, y podemos ver la serigrafía Intel Arc, que se ilumina en color blanco para generar un contraste bonito y discreto con el acabado en negro de la tarjeta gráfica. Intel podría haber añadido un segundo conector de alimentación pero ha preferido no hacerlo, imagino que por una cuestión de eficiencia.

Como dije al principio en la parte trasera tenemos una placa metálica con un espacio en la parte derecha que juega un papel muy importante, tanto a nivel estructural como de disipación del calor, y si miramos en la zona posterior vemos cuatro salidas de imagen, una HDMI 2.1 y tres DisplayPort 2.1, lo que significa que podemos conectar hasta cuatro pantallas.

Especificaciones de la Intel Arc B580

GPU Intel BMG-G21 Xe2, fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC.

19.600 millones de transistores en un chip monolítico de 272 mm2.

5 bloques de renderizado.

20 núcleos Xe2.

160 unidades de matrices.

20 núcleos para acelerar trazado de rayos.

160 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

GPU a 2.670 MHz.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6 a 19 Gbps.

456 GB/s de ancho de banda.

Interfaz PCIe Gen4 x8 (conector x16 físico).

Dos codificadores X multiformato.

TBP de 190 vatios.

Tres salidas DisplayPort 2.1 y una HDMI 2.1.

233 TOPs en INT8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Precio: 249 dólares.

Para mover esta tarjeta gráfica es recomendable contar con una fuente de alimentación de 500 vatios como mínimo, aunque esto dependerá del resto de especificaciones de nuestro equipo, especialmente del consumo del procesador.

Equipo de pruebas

He utilizado una configuración de gama alta para asegurarme de que ninguno de los componentes podía suponer un cuello de botella para la Intel Arc B580, y de que esta podía desarrollar su máximo potencial en todo momento.

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica Intel Arc B580.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

Para esta comparativa he repetido las pruebas de rendimiento con la GeForce RTX 4060, así que todos los datos que vais a ver están totalmente actualizados y fueron tomados con los mismos componentes que aparecen en esta lista. Era necesario para que el análisis tenga sentido y credibilidad.

Aprovecho este apartado para echar un vistazo a la nueva interfaz que Intel utiliza junto con los drivers de la Arc B580. Es bastante limpia, sencilla e intuitiva, y cuenta con funciones que son bastante útiles, así que puedo decir que el gigante del chip ha hecho un buen trabajo. Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

Rendimiento en pruebas sintéticas

Empezamos con una ronda de pruebas sintéticas, que nos permitirán ver cómo se comporta la Intel Arc B580 en este tipo de escenarios que, normalmente, son capaces de llevar una GPU al límite, y nos permiten extraer datos de rendimiento fáciles de comparar con otras tarjetas gráficas. Estos resultados no reflejan el rendimiento en juegos, por eso las separamos.

Cinebench 24

La Intel Arc B580 no es compatible con esta prueba, así que no pude pasarla. Al intentarlo el botón de ejecutar me aparecía deslucido, y no funcionaba.

Blender

Esta prueba de renderizado es muy exigente y mide el rendimiento en muestras por segundo. La Intel Arc B580 logró 881 en Monster, 448 en Junkshop y 394 en Classroom, así que queda por debajo de la GeForce RTX 4060, que obtuvo en esas mismas subpruebas 1.747, 872 y 907 muestras por minuto.

La gráfica de Intel venció a la Radeon RX 7600 en esta prueba, ya que esta quedó en 759 muestras por minuto en Monster, 455 muestras por minuto en Junkshop y 396 muestras por minuto en Classroom.

PassMark GPU

Con esta prueba podemos medir de forma sencilla el rendimiento general de una GPU. La Intel Arc B580 obtuvo 18.680 puntos, menos que la GeForce RTX 4060, que consigue 23.220 puntos. También pierde frente a la Radeon RX 7600, que consigue 19.968 puntos.

V-Ray

La Intel Arc B580 no es compatible con esta prueba de rendimiento.

Procyon

No pude pasar este conjunto de pruebas porque me daba error de compatibilidad.

3DMark Intel XeSS

La Intel Arc B580 debería funcionar sin problemas con esta prueba de rendimiento, pero como podéis ver en la imagen adjunta da error y no llega a completarse. Esto confirma que Intel todavía tiene trabajo pendiente a nivel de drivers.

Rendimiento de la Intel Arc B580 en juegos

Nos lanzamos de lleno a ver los resultados de rendimiento en juegos, y tenemos valores muy buenos en Shadow of the Tomb Raider. La Intel Arc B580 va sobrada y supera en todos los casos los 100 FPS, incluso sin necesidad de utilizar Intel XeSS. Muy buenos datos, sin duda.

Con trazado de rayos activado la Intel Arc B580 también hace un buen trabajo, ya que consigue 69 FPS en 1440p sin Intel XeSS. Utilizando esta tecnología podemos elevar el rendimiento hasta los 89 FPS con el modo equilibrado.

Nota: al intentar utilizar Intel XeSS en modo equilibrado en 1080p y modo rendimiento en 1440p el juego se cerró automáticamente con un mensaje de error que podéis ver en la imagen adjunta.

Pasamos ahora a Ghostwire Tokyo, un juego que funcionó de maravilla y sin problemas con la Intel Arc B580. Tenemos 169 FPS en 1080p y 115 FPS en 1440p con calidad máxima, y podemos mejorar esos valores tirando de AMD FSR, ya que este juego no soporta Intel XeSS.

Con trazado de rayos activado la Intel Arc B580 aguanta muy bien el tipo en 1080p sin reescalado, ya que tenemos una media de 75 FPS. En 1440p la media cae a 48 FPS, así que es recomendable activar FSR en modo calidad para conseguir 74 FPS de media, lo que hace que la experiencia sea totalmente fluida.

Metro Exodus Enhanced Edition requiere una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos, y es muy exigente. A pesar de todo, la Intel Arc B580 logra 79 FPS en 1080p con trazado de rayos al máximo y sin reescalado, y mantiene 48 FPS en 1440p. Si reducimos la calidad del trazado de rayos podemos llegar a 64 FPS en 1440p sin reescalado.

A Plague Tale: Requiem se mantiene como otro de los juegos más exigentes del momento, y la Intel Arc B580 consigue un resultado bueno tanto en 1080p como en 1440p con calidad máxima. En ambas resoluciones tenemos tasas de FPS perfectamente jugables, aunque en 1440p vamos un poco más justos.

Con trazado de rayos activo la penalización de rendimiento no es muy alta, y esto es un indicativo claro de que la Intel Arc B580 está preparada para trabajar con esta tecnología. Sin reescalado seguimos teniendo tasas de FPS jugables, pero en 1440p es recomendable activar el reescalado en modo rendimiento, porque tenemos 30 FPS justos.

Vamos ahora con las aventuras, y desventuras, de Leon S. Kennedy. Resident Evil 4 Remake no es un desafío para la Intel Arc B580, que va sobrada tanto en 1080p como en 1440p con calidad máxima, que excede el máximo de memoria gráfica disponible. A pesar de todo no he experimentado ningún problema.

Con trazado de rayos activado tenemos una pequeña penalización de rendimiento, pero la Intel Arc B580 sigue siendo capaz de mantener buenos números. En 1080p tenemos 83 FPS sin reescalado, y en 1440p logramos 65 FPS también sin reescalado.

Red Dead Redemption no puede faltar en ninguna prueba de rendimiento. Esta obra maestra de Rockstar funciona de maravilla en la Intel Arc B580, que consigue 82 FPS en 1080p y 65 FPS en 1440p sin reescalado.

Gears 5 es un representante del Unreal Engine 4, y resulta muy exigente cuando se configura en calidad locura con iluminación global de espacio de pantalla. La Intel Arc B580 puede moverlo con total fluidez incluso con calidad máxima y 32 rayos en 1440p.

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más avanzados que existen a nivel técnico, y también es de los más exigentes. La Intel Arc B580 puede moverlo a 75 FPS en 1080p con calidad máxima, y con Intel XeSS en modo calidad podemos llegar a 118 FPS.

En 1440p tenemos 47 FPS, pero si tiramos de Intel XeSS en modo calidad la media sube a 85 FPS, una mejora impresionante, sin duda.

No encontraréis pruebas de rendimiento de Cyberpunk 2077 con trazado de rayos porque el juego no funcionó al activar esta configuración. Durante la pantalla de carga la pantalla se quedaba en negro o la barra de carga se detenía por completo, y tenía que apagar el banco de pruebas por completo.

Vamos ahora con Control, otro juego donde la Intel Arc B580 ha logrado un resultado excelente… pero solo bajo DirectX 11. Antes de contaros qué ha pasado, vamos a ver los resultados. Buenos números tanto en 1080p como en 1440p, sobre todo teniendo en cuenta que el juego se configuró en calidad máxima.

Por desgracia, Control no funcionó bajo DirectX 12, así que no pude realizar pruebas con trazado de rayos. Siempre que intentaba ejecutarlo me aparecía el mensaje de error que podéis ver en la imagen adjunta.

Saltamos a Dying Light 2, otro juego muy exigente con un buen trazado de rayos que ha sido un paseo para la Intel Arc B580, que ha conseguido muy buenos resultados tanto en 1080p como en 1440p. No necesitamos recurrir al reescalado para jugarlo con fluidez.

Al activar el trazado de rayos en calidad máxima se produce un importante impacto en el rendimiento porque en este juego es muy exigente, ya que se aplica a iluminación, sombras y reflejos. A pesar de todo, es capaz de lograr unos dignos 31 FPS en 1440p, y con reescalado podemos llegar a 71 FPS.

Intenté pasar más pruebas, y una de ellas fue Alan Wake 2. El juego me mostró el mensaje de error que podéis ver a continuación, y aunque arrancaba el rendimiento era tan bajo que resultaba imposible mover al personaje.

Las pruebas de rendimiento en juegos me dejan un sabor agridulce, porque aunque en líneas generales los resultados son buenos en todos los juegos que funcionan también tenemos errores en algunos de distinta gravedad, y en el caso de Alan Wake 2 es injugable. Una de cal y otra de arena, y es una pena, porque cuando la Intel Arc B580 funciona lo hace realmente bien.

Comparando con el lanzamiento de las Arc Alchemist es innegable que Intel ha hecho un mejor trabajo con Battlemage a nivel de drivers, pero también salta a la vista que tiene cuentas pendientes en este sentido. También tiene que trabajar para ampliar la integración de Intel XeSS en un mayor número de juegos.

Nota: estas pruebas se han llevado a cabo empleando los controladores que nos remitió Intel para tal fin, pero posteriormente se han publicado actualizaciones de los mismos que pueden traducirse en diferencias con respecto a los resultados que hemos obtenido en estas pruebas. Pero no debes preocuparte, ya que próximamente repetiremos las pruebas con los drivers más recientes y actualizaremos los resultados.

Consumo, temperatura y escalado de frecuencias

La Intel Arc B580 registra unos valores de temperatura un poco altos cuando estamos en el escritorio, pero muy buenos en el resto de escenarios, ya que nunca llegó a los 70 grados C en mis pruebas. Es una tarjeta gráfica bastante fresca, aunque se calienta un poco más que la GeForce RTX 4060, que suele rondar los 63 grados C a plena carga.

El consumo es bastante razonable para lo que ofrece. De media la Intel Arc B580 se mueve en la franja de los 140 vatios, un nivel que supera los 115 vatios de la GeForce RTX 4060, pero que queda por debajo de los 165 vatios que suele registrar la Radeon RX 7600, una tarjeta gráfica que también es su rival directo.

En cuanto al escalado de frecuencias, Intel ha hecho un buen trabajo con la Intel Arc B580, ya que durante mis pruebas se mantuvo en 2.850 MHz clavados en juegos, que es el máximo que promete el modo turbo de esta tarjeta. Por eso no he hecho una gráfica, porque no se mueve de esa frecuencia, y esto es positivo de cara a conseguir una buena consistencia.

La Intel Arc B580 no va a batir ningún récord de eficiencia ni de valores térmicos, pero cumple y raya a un buen nivel en ambos teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece a nivel general, así que buen trabajo por parte de Intel en este sentido.

Intel Arc B580 frente a GeForce RTX 4060

Llegamos a uno de los puntos más importantes del análisis, la comparativa de rendimiento con la GeForce RTX 4060, y la verdad es que Intel no mentía cuando dijo que la Arc B580 era más potente que la solución gráfica de NVIDIA. Como podemos ver, esta es un 8,78% más potente en 1080p y un 15,56% más potente en 1440p.

Si activamos el trazado de rayos las diferencias se hacen más grandes a favor de la Intel Arc B580, que supera a la GeForce RTX 4060 por un 13,26% en 1080p y un 18,27% en 1440p. Esto confirma que Intel ha hecho un buen trabajo con los núcleos aceleradores de trazado de rayos de segunda generación que monta esta tarjeta gráfica, pero no es lo único que influye.

El hecho de que la Intel Arc B580 cuente con 12 GB de memoria gráfica también afecta a los resultados obtenidos en trazado de rayos, sobre todo en 1440p, una resolución donde contar con más memoria gráfica puede tener un impacto positivo porque el consumo de esta aumenta de forma significativa.

Notas finales

La Intel Arc B580 es una tarjeta gráfica interesante porque hace muchas cosas bien, y porque viene cargada de promesas que, si se cumplen, representarán un importante valor añadido. También es un producto mucho más maduro y mejor resuelto que las Arc Alchemist, la primera generación gráfica de Intel.

Sin embargo, también tiene carencias y cosas que mejorar. La falta de madurez a nivel de drivers es más que evidente, tanto que hay juegos que directamente no funcionan, configuraciones gráficas que no podemos utilizar y problemas de rendimiento incluso en juegos tan avanzados y conocidos como Alan Wake 2.

Intel también tiene que ampliar la integración de la tecnología XeSS, y la disponibilidad del esperado XeSS 2 con generación de fotogramas es todavía tan limitada que solo está disponible en un juego, F1 24, así que no deja de ser una de esas promesas de valor que aún están por cumplir, y no podemos tenerla todavía en cuenta.

Haciendo una valoración global, el rendimiento de la Intel Arc B580 es muy bueno tanto en rasterización como en trazado de rayos, ya que logra superar claramente a la GeForce RTX 4060, tiene un consumo razonable y unas temperaturas totalmente seguras, pero como dije se ve lastrada por los problemas a nivel de drivers y por un soporte todavía demasiado bajo de Intel XeSS 2.

Si Intel mejora los drivers y logra ampliar la compatibilidad de XeSS 2 la Arc B580 podría convertirse en una de las mejores tarjetas gráficas de su rango de precios. Tiene potencial, y eso hace que sea una opción a tener en cuenta, pero Intel tiene que darse prisa, porque tanto AMD como NVIDIA tienen nuevas generaciones en camino, y el reloj corre en su contra.