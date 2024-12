GIGABYTE M27QA ICE, análisis: larga vida al panel IPS

El pasado mes de septiembre tuvimos la ocasión de analizar el GIGABYTE AORUS FO27Q2, uno de los mejores monitores dentro de su categoría y rango de precios, y hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de probar el GIGABYTE M27QA ICE, un monitor gaming de gama media que se presenta con una propuesta diferente, más discreta y económica, pero también muy interesante.

Los monitores con paneles QD-OLED están ganando una gran popularidad en los mercados de gama media-alta y gama alta, pero los modelos con paneles IPS mantienen una posición muy buena por su excelente valor calidad-precio, y el GIGABYTE M27QA ICE es precisamente uno de los mejores ejemplos de ese valor que ofrecen este tipo de monitores.

El GIGABYTE M27QA ICE tiene un precio de partida muy ajustado, poco más de 300 euros dependiendo del minorista en el que busquemos, lo que lo coloca dentro de lo que podemos considerar como gama media económica, y sin embargo tanto por calidad de construcción como por especificaciones posiciona en un nivel que hasta hace relativamente poco estaba reservado a los monitores de gama alta.

Esto lo convierte en una opción muy competitiva dentro de su rango de precios, ¿pero realmente cumple con las expectativas? Vamos a descubrirlo en este análisis, donde encontraréis todo lo que debéis saber sobre este nuevo monitor de GIGABYTE, y donde os diré justo al final si realmente vale lo que cuesta. Seguid leyendo, que empezamos.

GIGABYTE M27QA ICE: análisis externo y montaje

El GIGABYTE M27QA ICE se presenta en una caja con un diseño bien planteado, ya que muestra al detalle las especificaciones clave del monitor y también su diseño tanto en la parte delantera como en la parte trasera.

La caja es muy fácil de abrir, y en su interior tenemos todo lo que necesitamos para montar y conectar este monitor. No falta ningún cable, y esto es importante, porque significa que podremos conectar el GIGABYTE M27QA ICE tanto por HDMI como a través de DisplayPort.

La base del monitor tiene una terminación angulosa parecida a un triángulo, pero sin punta, como podemos ver en la imagen. Esta se sujeta al brazo de apoyo con un tornillo que podemos apretar sin herramientas, lo que simplifica el proceso.

El brazo de apoyo, que es lo que une la pantalla con la base, tampoco necesita de ninguna herramienta para su montaje, ya que utiliza un sistema de enganches retráctiles en la base y fijos en la zona superior para quedar perfectamente sujeta.

Unir la base y el brazo de apoyo no tiene misterio, solo tenemos que insertar las pestañas de sujeción y proceder a atornillar haciendo un poco de fuerza con la mano. Una vez que hayamos terminado nos aseguramos de que haya quedado bien sujeto y listo, podemos pasar al siguiente paso, que enganchar el brazo a la pantalla.

La pantalla viene boca abajo en la caja. Esto permite una mejor protección, y facilita el montaje del brazo. No saquéis la pantalla, introducid las pestañas fijas del brazo en la parte trasera dejando la pantalla en la caja tal cual viene, y una vez que estas hayan encajado pulsad para retraer las pestañas móviles e introducid por completo el rectángulo del brazo de apoyo. Soltad para que las pestañas móviles se extiendan y se agarren y listo.

Para sacar la pantalla de la caja os recomiendo que tengáis cuidado y que sujetéis esta con una mano, mientras que con la otra agarráis el monitor por el brazo de apoyo. No tiene misterio, pero es mejor hacerlo con cuidado por que esta es la parte más delicada de todo el proceso de montaje, sacar la pantalla de la caja.

Una vez que tenemos el monitor montado y fuera de la caja podemos quitarle las pegatinas de los laterales. No os preocupéis, estas utilizan un pegamento especial que no deja ningún tipo de residuo, así que no tendréis que estar luego dándole con alcohol para quitar restos de pegamento.

El GIGABYTE M27QA ICE es regulable en altura y en inclinación, como podemos ver en las dos imágenes adjuntas. Esto se traduce en una buena ergonomía, ya que podremos adaptarlo sin problemas a diferentes escritorios y perfiles de uso, y disfrutaremos de una buena experiencia de uso.

Cerca de la base del pie de apoyo tenemos un agujero por el que podremos pasar los cables tanto del monitor como los de otros periféricos que tengamos conectados, lo que nos ayudará a conseguir una mejor gestión del cableado.

Las conexiones están en posición vertical, lo que significa que tenemos que acceder a ellas desde abajo. Personalmente prefiero las distribuciones en horizontal, ya que se accede a ellas con más facilidad, aunque es cierto que al estar en vertical el conector no sobresale y queda perfectamente disimulado.

En esta imagen podemos ver la línea del GIGABYTE M27QA ICE. Tiene un perfil marcadamente anguloso, algo positivo ya que este tipo de líneas suelen ser atemporales y envejecen realmente bien, tres bordes muy reducidos y un acabado en color blanco mate que encaja realmente bien en espacios claros y con PCs y periféricos en color blanco.

En esta imagen podemos ver todos los cables incluidos con el GIGBAYTE M27QA ICE. Tenemos el cable y el adaptador para la alimentación, un cable HDMI, otro cable DisplayPort y un cable USB Type-B a USB Type-A.

Ya tenemos el monitor montado, así que ahora solo nos falta conectarlo y empezar a ver qué es capaz de ofrecer, aunque antes vamos a dar un repaso a sus características técnicas para que tengáis claro qué es lo que ofrece sobre el papel.

Especificaciones del GIGABYTE M27QA ICE

Monitor de gama media para gaming de 27 pulgadas con pantalla plana y bordes ultradelgados.

Panel SuperSpeed IPS con resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles) y tasa de refresco de hasta 180 Hz.

Tiene un tiempo de respuesta de 1 ms, profundidad de color de 10 bits (1.070 millones de colores). Reproduce el 95% del espacio de color DCI-P3 y un 130% del espacio de color sRGB.

Brillo de 350 cd/m2. Cuenta con la certificación DisplayHDR 400.

Tiene un contraste de 1.000: 1.

Ofrece ángulos de visión perfectos en 178 grados, tanto en horizontal como en vertical.

El panel tiene acabado antirreflejos, y cuenta con la certificación TÜV Rheinland para el cuidado de la vista. Incorpora tecnologías de reducción de emisión de luz azul y antiparpadeo para reducir la fatiga ocular.

Soporta AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC en modo compatible.

Soporte ergonómico con un agujero que permite pasar los cables y facilita la gestión de los mismos.

Es regulable en altura y en inclinación.

Función KVM, que nos permite controlar diferentes equipos conectados al monitor con un único juego de teclado y ratón.

Incluye software dedicado de GIGABYTE y un joystick que nos permite controlar fácilmente los aspectos más importantes del monitor, así como activar herramientas y funciones que pueden ayudarnos a mejorar en juegos.

Cuenta con dos conectores DMI 2.0, un puerto DisplayPort 1.4, un conector USB Type-C, dos puertos USB 3.2 de bajada, un USB 3.2 en subida y un jack 3.5 para auriculares.

Medidas con base de apoyo: 615,11 x 535,66 x 193,63 mm

Peso con base de apoyo: 5,15 kilogramos.

Precio: sobre los 300 euros.

Prueba de uso, experiencia y calidad de imagen

Si no conectamos el monitor a ningún equipo solo podremos visualizar un sencillo menú de configuración que podéis ver en la imagen adjunta. Simple pero funcional, y navegar a través de él es muy fácil gracias al pequeño stick de cuatro direcciones que incluye el monitor en la parte trasera.

Cuando conectamos el monitor a un PC o a un portátil podemos acceder al menú completo de configuración. Este se divide en diferentes categorías que podéis ver en la galería adjunta (se amplía si hacéis clic en ella). Si conectamos el teclado y el ratón al GIGABYTE M27QA ICE podremos utilizarlos para controlar diferentes equipos que estén conectados al monitor, gracias al botón KVM.

También podemos descargar el GIGABYTE Control Center para acceder a una completa interfaz con diferentes opciones de configuración y personalización que, como vemos en la galería adjunta, nos permitirá aprovechar al máximo todas las características del GIGABYTE M27QA ICE.

La interfaz es muy completa, ya que nos permite:

Configurar los ajustes generales, que incluyen la selección de la fuente de imagen, las funciones específicas del stick de control y la opacidad de la plantilla en pantalla y su duración, entre otras.

que incluyen la selección de la fuente de imagen, las funciones específicas del stick de control y la opacidad de la plantilla en pantalla y su duración, entre otras. Ajustes de pantalla, donde encontraremos los clásicos valores de personalización del brillo, el contraste, la nitidez, la temperatura del color y más.

donde encontraremos los clásicos valores de personalización del brillo, el contraste, la nitidez, la temperatura del color y más. Modo de imagen, que nos permitirá alternar entre distintos modos con valores de brillo, color y contraste para adaptarlo al tipo de imagen y a nuestras preferencias.

que nos permitirá alternar entre distintos modos con valores de brillo, color y contraste para adaptarlo al tipo de imagen y a nuestras preferencias. Asistente de juego, donde podremos hacer numerosos ajustes en los valores del panel de control de medición del rendimiento, y también en el punto de mira y en el estabilizador de apuntado.

El GIGABYTE M27QA ICE es muy fácil de montar y de configurar, y os puedo confirmar que funcionó sin ningún tipo de problema a la primera. En mis pruebas quise empezar con un hueso duro de roer, Alan Wake 2, un juego que es todo un desafío porque hace un uso excelente de la iluminación y crea escenarios muy oscuros con fuentes de luz muy concretas.

En la imagen adjunta podemos ver que el GIGABYTE M27QA ICE hace un trabajo excelente. A resolución nativa tenemos una nitidez muy buena, y la representación de colores y el nivel de brillo de la imagen rayan a un gran nivel.

The Callisto Protocol es otro juego donde tener un buen monitor marca una gran diferencia. Sus escenarios son bastante oscuros, y las fuentes de luz generan un contraste que contribuye a generar una atmósfera verdaderamente única. El GIGABYTE M27QA ICE no tiene ningún problema, y consigue una calidad de imagen sobresaliente.

Vamos ahora con algo menos oscuro, The First Descendant, una de las grandes sorpresas del año, y uno de los mejores juegos de su género. A nivel técnico es un juego bien resuelto que ofrece una alta calidad gráfica, y el GIGABYTE M27QA ICE es un monitor que está a la altura.

En esta toma el juego aplica un desenfoque al personaje más adelantado porque centra la cámara en el personaje del fondo, y crea una escena «complicada», pero el GIGABYTE M27QA ICE es capaz de representarla a la perfección.

La siguiente imagen nos muestra el genial Metro Exodus Enhanced Edition en calidad máxima con trazado de rayos al máximo. Creo que la imagen habla por sí sola, y que el nivel de calidad que ofrece el GIGABYTE M27QA ICE es simplemente fantástico, tanto por color como por estabilidad de blancos, y por contraste entre zonas claras y oscuras.

Diablo IV no es tan avanzado como los otros títulos utilizados en la comparativa, pero también he querido incluirlo porque juega también bastante con escenarios muy oscuros, y porque es posible crear contrastes de colores bastante ricos con las nuevas armaduras. De nuevo podemos ver que el GIGABYTE M27QA ICE hace un buen trabajo.

Saltando a los ángulos de visión, el GIGABYTE M27QA ICE tiene un panel IPS que cumple sin ningún problema, ya que es capaz de crear ángulos de visión de hasta 178 grados, y mantiene un buen nivel de calidad de imagen, como podemos ver en la galería adjunta. Si queréis ampliarla solo tenéis que hacer clic en ella.

Durante este análisis comprobé que el GIGABYTE M27QA ICE funcionó a la perfección con G-SYNC en modo compatible, y también con AMD FreeSync. Ambas tecnologías son muy importantes, porque nos permite liberarnos de los problemas de stuttering y tearing, que provocan, respectivamente, un tartamudeo y una ruptura de la imagen.

En términos de calidad de imagen ya hemos visto que este monitor hace un trabajo excelente, y la certificación DisplayHDR 400 siempre es un valor añadido, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un monitor de 300 euros. No hace milagros como es lógico, pero cumple, y por ese precio no podemos pedirle más.

Al activar el modo HDR en juegos notaremos una mejora significativa del contraste entre zonas iluminadas y zonas oscuras. En juegos como Alan Wake 2, Metro Exodus Enhanced Edition y Resident Evil 4 Remake la diferencia es notable, y consigue una mejora importante que nos permitirá disfrutar de estos juegos a otro nivel.

El tiempo de respuesta en juegos cumplió sin problemas con mis expectativas, y no experimenté ningún tipo de problema grave de ghosting. La tasa de refresco de 180 Hz se sitúa en un nivel bastante equilibrado para la resolución de este monitor, ya que nos permite aprovechar tarjetas gráficas de gama alta como las GeForce RTX 4080 y Radeon RX 7900 XTX.

Notas finales

A nivel de diseño y de calidad de construcción el GIGABYTE M27QA ICE raya a un buen nivel. Tiene una estética sobresaliente que le permite quedar bien en cualquier escritorio, es un monitor ideal para acompañar a un PC con el chasis en color blanco, y su línea angulosa es inmune al paso del tiempo.

En términos de ergonomía cubre los dos puntos más importantes de un monitor, la regulación de la altura y la inclinación, lo que se traduce en una buena ergonomía. El conjunto de conexiones que integra el GIGABYTE M27QA ICE es también bastante completo y cuenta con salidas HDMI 2.1, así que no tengo nada que objetar en ese sentido.

El GIGABYTE M27QA ICE utiliza un panel IPS que cumple con lo que cabría esperar de un monitor de poco más de 300 euros (se puede comprar desde 309 euros). Tenemos unos ángulos de visión de 178 grados, una buena densidad de píxeles por pulgada y una amplia representación de los espacios de color DCI-P3 y sRGB. La precisión del color raya a un buen nivel, al igual que el brillo, y la tasa de refresco de 180 Hz no desentona en absoluto.

La experiencia que ofrece al activar HDR no está al nivel de otros monitores (más caros), pero teniendo en cuenta su precio representa un claro valor añadido. El contraste también es mejorable, aunque no tiene un gran impacto en la calidad de imagen, que como hemos podido ver en este análisis raya a un gran nivel.

Las tecnologías FreeSync y G-SYNC funcionan sin ningún tipo de problema (esta última en modo compatible), y marcan una diferencia importante en juegos, ya que como os comenté anteriormente eliminan el tartamudeo y la ruptura de la imagen. Cuando pruebas estas tecnologías ya no quieres volver atrás.

Haciendo un balance general, y teniendo en cuenta todo lo ofrece y lo que podemos encontrar dentro de su rango de precios, el GIGABYTE M27QA ICE posiciona como una opción recomendable que demuestra que al panel IPS todavía le queda mucha vida, y que no tenemos que irnos a lo más caro para conseguir una buena experiencia.