GeForce RTX 50: filtraciones y diseño revelados

NVIDIA ha comenzado a generar expectación en torno a su próxima generación de tarjetas gráficas, las GeForce RTX 50, al mostrar un teaser que, de manera un tanto enmascarada (nunca sabremos si menos de lo que habrían querido, y si justo tal y como deseaban) adelanta cambios significativos en diseño y funcionalidad. A esto se suma una reciente filtración que detalla las primeras especificaciones de la RTX 5080, lo que permite vislumbrar los avances que ofrecerá esta nueva generación basada en la arquitectura Blackwell.

El diseño mostrado por NVIDIA presenta varias novedades, como la incorporación de dos ventiladores frontales, un cambio notable respecto a generaciones anteriores. Esta configuración busca optimizar la refrigeración, mejorando el flujo de aire directo hacia los componentes críticos y disipando el calor de manera más eficiente. Además, la tarjeta incluye una tira LED en su borde, pensada para usuarios que valoran la personalización estética en sus configuraciones de PC.

Aunque NVIDIA no ha revelado detalles técnicos específicos sobre el modelo del teaser, el tamaño de la tarjeta sugiere que podría tratarse de la RTX 5080 o la RTX 5070 Ti, descartando la posibilidad de que sea la RTX 5090 debido a sus proporciones más contenidas. No obstante, también es posible que se trate de un render conceptual y no de un diseño final para un modelo específico. Este diseño apunta no solo a un rendimiento térmico mejorado, sino también a una apuesta por la integración visual en setups gaming.

Por otra parte, una filtración reciente ha confirmado que la GeForce RTX 5080 contará con 16 GB de memoria GDDR7, marcando un avance significativo en comparación con la generación actual. La adopción de GDDR7, que ya te adelantamos en marzo de 2024, promete un mayor ancho de banda y una eficiencia energética mejorada, lo que la posiciona como una opción destacada para entusiastas del gaming y profesionales del diseño gráfico. La RTX 5080 estará basada en la arquitectura Blackwell que, además de las más que predecibles mejoras en rendimiento bruto, sin duda llegará con nuevas mejoras en optimización, como DLSS 4, que harán que el salto generacional sea más que destacable.

Con socios fabricantes (AIBs) trabajando ya en modelos personalizados, la serie RTX 50 se perfila como un salto importante en el mercado de las GPU. NVIDIA planea revelar más información sobre esta nueva generación a principios de 2025, probablemente en el CES 2025 o en algún evento realizado de manera paralela a la feria, lo que sin duda nos mantiene más que interesados y, por supuesto, con muchas ganas de contártelo todo tan pronto como se sepa.