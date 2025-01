GeForce Now arranca 2025 a lo grande

GeForce Now, el servicio de juego en la nube de NVIDIA, no se toma ni un día de vacaciones. Ya sea entre la vorágine de turrón y polvorones de estos días (con el roscón a punto de entrar a reivindicar su espacio), con la peor de las canículas estivales… da igual, no hay una sola semana en la que no tengamos noticia de nuevos títulos que llegan a la plataforma, para ampliar de este modo el alcance del servicio y, por lo tanto, las posibilidades para sus usuarios.

Como recordatorio rápido, GeForce Now se conecta a tus cuentas en las principales tiendas digitales, y de este modo te permite jugar a aquellos títulos que hayas adquirido, pero en la infraestructura de servidores de NVIDIA. Esto, claro, te permite disfrutar de los mismos sin tener que preocuparte de si tu PC cumple o no cumple con las especificaciones recomendadas, pues toda la carga de trabajo recae en el servicio, no en tu sistema. Y, sí, he hablado de PC, pero en realidad la otra gran ventaja de GeForce Now es que es compatible con una gran variedad de dispositivos, desde smartphones hasta televisores inteligentes. Solo necesitas una buena conexión a Internet, un dispositivo de control y listo, podrás jugar donde quieras y cuando quieras.

¿Y cómo es la experiencia de juego en la nube? A este respecto puedo hablar por experiencia propia, pues he sido usuario de los tres niveles de suscripción que ofrece. Inicialmente, opté por una cuenta gratuita, pues quería evaluar su funcionamiento y comprobar si se ajustaba a mis preferencias. Y como referencia clara de qué opinión me produjo esa prueba inicial, es suficiente con decir que unos meses después me pasé a una suscripción Prioritaria, ahora denominada Performance.

Pues bien, esa fue mi elección durante bastante tiempo, aunque reconozco que el completo análisis que hizo mi compañero Isidro de la suscripción Ultimate, también denominada GeForce Now RTX 4080 ya me dejó con los dientes largos en su momento. Y, claro, finalmente decidí que merecía la pena y, desde septiembre de 2023, soy suscriptor de este nivel, y cada día estoy más convencido de que lo que ofrece eleva la experiencia de juego a otro nivel, sin necesidad de hacer una enorme inversión en hardware.

Recordemos, en un momento, los niveles de suscripción del servicio:

Cuenta gratuita : La opción gratuita de GeForce NOW permite a los usuarios acceder al servicio sin coste alguno, ideal para quienes desean probar el streaming en la nube antes de comprometerse con una suscripción. Este nivel ofrece sesiones de juego limitadas en duración, acceso estándar a los servidores y una calidad de streaming de hasta 1080p a 60 FPS.

: La opción gratuita de GeForce NOW permite a los usuarios acceder al servicio sin coste alguno, ideal para quienes desean probar el streaming en la nube antes de comprometerse con una suscripción. Este nivel ofrece sesiones de juego limitadas en duración, acceso estándar a los servidores y una calidad de streaming de hasta 1080p a 60 FPS. Cuenta Performance (antigua prioritaria) : La suscripción Performance está diseñada para jugadores que buscan una experiencia mejorada sin llegar al nivel más alto. Este nivel garantiza acceso prioritario a los servidores, reduciendo significativamente los tiempos de espera, y permite sesiones de juego más largas. Ofrece una resolución de hasta 1440p, con soporte para resoluciones ultrapanorámicas y tecnologías como RTX On, que introduce trazado de rayos para gráficos más realistas. Esta opción es perfecta para quienes desean un equilibrio entre calidad y costo, con prestaciones avanzadas para mejorar su experiencia de juego en la nube.

: La suscripción Performance está diseñada para jugadores que buscan una experiencia mejorada sin llegar al nivel más alto. Este nivel garantiza acceso prioritario a los servidores, reduciendo significativamente los tiempos de espera, y permite sesiones de juego más largas. Ofrece una resolución de hasta 1440p, con soporte para resoluciones ultrapanorámicas y tecnologías como RTX On, que introduce trazado de rayos para gráficos más realistas. Esta opción es perfecta para quienes desean un equilibrio entre calidad y costo, con prestaciones avanzadas para mejorar su experiencia de juego en la nube. Cuenta Ultimate (RTX 4080): La suscripción Ultimate es la joya de la corona de GeForce NOW, dirigida a los jugadores más exigentes. Proporciona acceso exclusivo a servidores equipados con GPUs equivalentes a la GeForce RTX 4080, lo que garantiza un rendimiento de élite. Este nivel permite jugar en resolución 4K HDR con tasas de hasta 240 FPS y compatibilidad con NVIDIA Reflex para minimizar la latencia. Además, incorpora tecnologías avanzadas como DLSS 3 y trazado de rayos completo. Con sesiones prolongadas de hasta 8 horas, esta suscripción asegura una experiencia de juego fluida y de alta calidad, ideal para quienes buscan lo mejor en gaming en la nube.

GeForce Now Thursday

Repasado todo lo que ofrece el servicio, llega el momento de conocer las novedades, es decir, los juegos que se suman a su catálogo. Y, como siempre a principios de mes, sabemos tanto los títulos que debutan esta semana, como los que lo harán a lo largo del mes. Y, como vas a ver a continuación, la selección es de lo más interesante.

Estos son los juegos que llegan esta semana:

Mirthwood ( Steam

Slime Rancher 2 ( Steam

Headquarters: World War II ( Steam

Supermarket Together ( Steam

Ys X: Nordics ( Steam

Y estos son los títulos que se sumarán a GeForce Now a lo largo de enero: