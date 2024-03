Las GeForce RTX 50 utilizarán memoria GDDR7 en sus modelos más potentes

Sabemos que las GeForce RTX 50 utilizarán memoria GDDR7, pero como os he dicho en ocasiones anteriores no estaba claro si dicha memoria será utilizada en todos los modelos de esa nueva generación o solo en algunos de ellos. Yo siempre he estado bastante seguro de que al ser un nuevo estándar de memoria de alto rendimiento, más cara y con una disponibilidad limitada, su implementación se iba a reducir a los modelos más potentes, y una nueva información apunta precisamente en esa dirección.

En concreto se rumorea que la memoria GDDR7 se utilizará únicamente en las GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5070, que serán los tres nuevos modelos que conformarán la gama alta de NVIDIA dentro de su nueva generación, y estarán basadas en la arquitectura Blackwell. No tengo información todavía sobre las frecuencias de trabajo ni tampoco sobre las capacidades y el bus de memoria que tendrán esos modelos, pero por lo que he ido viendo podrían quedar configuradas tal que así:

GeForce RTX 5090: bus de 384 bits y 24 GB de memoria GDDR7 a 32 Gbps.

GeForce RTX 5080: bus de 256 bits y 16 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

GeForce RTX 5070: bus de 192 bits y 12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

Otros rumores han apuntado a una configuración distinta que, francamente, suena bien pero implicaría un aumento de costes por el incremento de los buses y de la cantidad de memoria que, al final, haría que los precios de venta de cada uno de esos modelos se incrementasen considerablemente:

GeForce RTX 5090: bus de 512 bits y 48 GB de memoria GDDR7 a 32 Gbps.

GeForce RTX 5080: bus de 320 bits y 20 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

GeForce RTX 5070: bus de 256 bits y 16 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

¿Cuándo llegarán las GeForce RTX 50?

La presentación debería tener lugar a finales de este mismo año, aunque todavía no sabemos si NVIDIA presentará de forma conjunta las GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5070 o si lo hará de forma escalonada. Tampoco tengo claro si estas llegarán de forma simultánea al mercado o en meses distintos, como ocurrió con la generación actual, aunque esto último parece lo más probable.

Siguiendo el precedente que vimos con las GeForce RTX 40, mi intuición me dice que lo más seguro es que la primera en llegar sea la GeForce RTX 5090 a finales de año, entre los meses de octubre y noviembre, y que uno o dos meses más tarde llegue la GeForce RTX 5080. La GeForce RTX 5070 podría irse al primer trimestre de 2025, es decir, llegaría entre los meses de enero, febrero y marzo de ese año.

Imágenes generadas con IA.