Mark Zuckerberg y la «lamida de traseros» a Trump

Opinión. Así de descriptivo es el titular de un artículo de la revista RollingStone que habla de la «lucha de los multimillonarios de Silicon Valley por ganarse la simpatía» del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y en concreto critican sin piedad las últimas decisiones de Meta y de su responsable ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Hacemos una pequeña parada en la cobertura del CES 2025 que está semana nos tiene currando a tope (en España y en Las Vegas) para comentar un cambio de funcionamiento (y políticas con mayúsculas) en relación con la moderación de contenidos en Meta, que puede impactar en los 3.000 millones de usuarios que la corporación tiene en sus numerosos medios, véase Facebook, Instagram, Threads o WhatsApp.

Y es que Zuckerberg anunció hace un par de días en un comunicado que Meta pondría fin a su programa de verificación de datos que hasta ahora estaba realizado por expertos y organizaciones independientes, en favor de un enfoque al estilo de las «notas de la comunidad» que usan otras redes sociales como X. Aunque a muchos pueda parecer sarcástico, el jefe de Meta lo argumentó como «un esfuerzo por combatir la censura y la desinformación digital en sus plataformas».

Mark Zuckerberg no se escondió. Aunque en el vídeo lo veas en plan desenfadado, su ‘peluco’ de casi un millón de dólares ya tiene que ponerte sobre la pista de con quién nos jugamos los cuartos y de sus intenciones: «Meta eliminará un montón de restricciones sobre temas como inmigración y género que están fuera de contacto con el discurso general y en su lugar enfocaremos la aplicación de las normas sobre violaciones de contenido en la eliminación de las llamadas violaciones de alta gravedad».

Adiós a la moderación y verificación de contenidos

Por si no estás al tanto de lo que significan las ‘Community Notes’, se trata de un sistema de verificación de datos que pone la responsabilidad en los mismos usuarios y que se implementó en X (anteriormente Twitter) después de que el multimillonario Elon Musk se hiciera cargo de la plataforma. El despido de la mitad de la plantilla implementado por Musk nada más aterrizar con la consiguiente pérdida de talento, no invitaba a pensar en nada positivo y la falta de personal derivó, precisamente, en una falta de moderación alarmante.

Y es que este proceso de verificación es en sí mismo profundamente inconsistente y a menudo está plagado de desinformación. Al menos en X, no ha funcionado y la sensación de que la red se ha convertido en un estercolero de bulos, violentos, negacionistas, extremistas y odiadores, es bastante general, y ahí están los millones de usuarios que han (hemos) salido huyendo de allí en búsqueda de servicios más neutrales. Si es que todavía los hay en redes sociales.

Uno de los competidores, Mastodon, ya ha calificado los cambios de moderación de Meta de «profundamente preocupantes» y su responsable ejecutivo ha advertido de las consecuencias a los usuarios que publican contenido desde Threads. Por si no conoces la conexión, hay que explicar que Meta abrió su función de compartir fediverse para que los usuarios de Threads pudieran habilitar una opción que publicará sus publicaciones directamente en Mastodon, llegando a una audiencia más amplia.

Mastodon es consciente de las dificultades de que la integración de Threads pronto podría convertirse en un desafío de moderación. “El discurso de odio está prohibido y tomaremos medidas contra cualquier cuenta de Threads que viole nuestras políticas”, advirtió el responsable ejecutivo de la red social.

Y es que nadie cree que las ‘notas de la comunidad’ vayan a funcionar en Meta y puedes esperar un mayor número de ataques homófobos, racistas y violentos del tipo que le gusta a Trump y su adalid en Internet, Elon Musk, esta semana también en la picota en Europa por intentar influir en las elecciones, la presión realizada desde su sitio de microblogging X o la capacidad de su red por satélites que quiere montar para las comunicaciones gubernamentales y de seguridad en Italia.

Mark Zuckerberg y la «lamida de traseros» a Trump

«Nadie se ha embarcado en una campaña de lamidas de traseros más descarada que el CEO de Meta, Mark Zuckerburg«, aseguran desde RollingStone en un comentario que, sin ser tan directo, compartimos muchos y que está ganando terreno en las editoriales de los medios tecnológicos; los libres que pueden hablar de todo esto, que lamentablemente no son todos. Y menos en EE.UU. Simplemente, los multimillonarios que dirigen las grandes tecnológicas mundiales no quieren tener problemas con Trump a pesar de sus penúltimas ocurrencias, tipo invadir el Canal de Panamá, tomar por la fuerza Groenlandia o anexionar Canadá. Por no hablar de los aranceles que pueden provocar una crisis económica mundial.

También ha exigido barbaridades en materia tecnológica teniendo en cuenta el poder de la información en el mundo de hoy. Y parece que las amenazas están causando efecto. Ya sabíamos que Elon Musk, por convicción y por negocio, estaba dentro de su grupo y será el vicepresidente en la sombra del gobierno de Trump. Como responsable del «Departamento de Eficiencia Gubernamental» tiene garantizada la influencia política y muchos miles de millones de dólares a base de contratos gubernamentales para sus numerosas empresas.

«La pela es la pela» que decimos por aquí… y Meta quiere formar parte de ese ‘grupo de dirección’ cercano a la Casa Blanca tomando decisiones amigables con ella y no con sus millones de usuarios. Por si hay alguna duda de que el cambio de políticas tiene como objetivo apaciguar a Trump, solo hay que recordar que hace apenas unos meses, antes de las elecciones, éste amenazó con encarcelar a Zuckerberg con acusaciones de «interferencia electoral».

Más allá de la moderación de contenidos

RollingStone ha repasado otras decisiones de Mark Zuckerberg y de otros responsables de Meta donde puede comprobarse esa descriptiva ‘lamida de trasero’. Meta ya ha donado un millón de dólares al fondo inaugural de Trump, y Zuckerberg voló a Mar-a-Lago para cenar con el presidente electo y miembros de su equipo de transición poco después de su victoria en noviembre.

Esta misma semana, Zuckerberg intensificó su acercamientos a la administración entrante de Trump, anunciando el nombramiento del director ejecutivo de la UFC y fanático de MAGA, Dana White, como miembro de la junta directiva de Meta. El famoso luchador, jefe del imperio de las artes marciales mixtas, ha sido una figura central en la campaña de Trump. Habló en la Convención Nacional Republicana de 2024 e incluso el presidente electo le entregó el micrófono durante su discurso de victoria en la noche de las elecciones.

Por si había más dudas del cambio de política, el recién nombrado jefe de asuntos globales de Meta, Joel Kaplan, elogió al presidente entrante en una entrevista reciente con Fox News: «No hay duda de que ha habido un cambio en los últimos cuatro años. Hemos visto mucha presión social y política, todas en la dirección de una mayor moderación de contenidos, más censura, y tenemos una oportunidad de cambio real… Ahora tenemos una nueva administración y un nuevo presidente que llega al poder y que son grandes defensores de la libertad de expresión, y eso marca la diferencia».

Kaplan también llegó a elogiar a Elon Musk, un competidor para su compañía con X, quien ahora parece estar actuando como una especie de copresidente no electo, afirmando que «jugó un papel increíblemente importante al mover el debate y lograr que la gente se centrara nuevamente en la libertad de expresión, y eso ha sido realmente constructivo y productivo».

RollingStone termina su artículo argumentando que «considerar a Trump como un defensor acérrimo de la libertad de expresión es ignorar el patrón bien establecido del presidente electo de atacar a periodistas y cadenas de noticias que lo critican a él y a su administración». Entre otras acciones, el presidente electo amenazó en octubre con despojar a los medios de comunicación de sus licencias por sus críticas hacia él.

No cabe duda que las amenazas han surgido efecto y Mark Zuckerberg, como otros líderes de Silicon Valley, está dispuesto a «lamer» lo que haga falta preparando el terreno ante el segundo mandato de Trump. Los cambios de política en cuanto a la moderación de contenidos solo se activarán -de momento- en Estados Unidos. Veremos si los dirigentes de otras regiones como la europea pueden pararle los pies. Los anunciantes y los usuarios que mantenemos los servicios de Internet también tenemos mucho que decir.