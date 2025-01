Starfield es uno de mis juegos favoritos de 2024. A pesar de todas sus carencias y de sus claros problemas de optimización es uno de los títulos que más me ha gustado y que más he disfrutado, y como habréis podido imaginar le he dedicado muchas horas.

Una de las cosas que más me sorprendió de Starfield fue que en comparación con otras franquicias de Bethesda no era demasiado sangriento. Las comparaciones son odiosas, pero basta ver lo que ofrece Fallout 4 en este sentido para darnos cuenta de que a su lado Starfield es un juego mucho más inocente.

Dennis Mejillones, que fue artista senior en Bethesda durante 12 años y trabajó en proyectos tan importantes como The Elder Scrolls Skyrim, Fallout 4 y Starfield, ha confirmado que la idea que tenían de partida era hacer que este último fuese un juego mucho más sangriento, y que iba a contar con mecánicas únicas para decapitaciones y desmembramientos.

Lo que tenían en mente era algo muy interesante e innovador, ya que querían utilizar un sistema altamente realista donde se pudieran apreciar al detalle las partes del cuerpo en función del tipo de muerte, y también según el tipo de traje espacial que tuviéramos equipado en cada momento.

Al final lo acabaron descartando porque esto no encajaba con el tono que querían darle al juego, que como dije es mucho más inocente y se aleja claramente de Fallout, y también por una cuestión técnica.

Según Dennis añadir todos esos efectos y mecánicas habría complicado el desarrollo del juego, y habría incrementando el consumo de recursos y los requisitos de hardware. No parecía la manera más adecuada de aprovechar los recursos disponibles, y al final acabó siendo descartado por completo.

La comunidad de modders ha acabado haciendo el trabajo de Bethesda, ya que ha lanzado varios mods que permiten activar un modo sangriento en Starfield que añade diferentes tipos de efectos, y también distintos tipos de muerte en función del arma utilizada. Estos mods se pueden conseguir de forma gratuita en diferentes portales, como Nexus Mods, por ejemplo.

Personalmente debo decir que no he echado de menos un enfoque más sangriento en Starfield durante las más de cien horas que le he dedicado, y por una razón muy sencilla, porque como bien dice Dennis no es necesario por el propio enfoque y por la estética del juego. No es un Fallout del espacio, es un juego con personalidad propia, y esto hace que necesite sus propias mecánicas.