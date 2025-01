Malas noticias si vas a comprar un Galaxy S25

Hace unas semanas os contamos que el Galaxy S25 iba a contar, en su configuración base, con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento. Esto supone una mejora importante frente al Galaxy S24, que tiene 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento en su configuración base, y era sin duda una buena noticia.

Varios minoristas han confirmado esta información, y gracias precisamente a dichos minoristas hemos podido descubrir que Samsung piensa discriminar a los consumidores europeos lanzando el Galaxy S25 con una configuración base de 12 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento.

Esto es un problema, pero lo peor es que esa versión de 128 GB de capacidad utilizará chips de memoria más lentos que los dela versión de 256 GB, lo que significa que ofrecerá menor rendimiento. Esta ha sido siempre una constante en las versiones de 128 GB, ya que ocurría exactamente lo mismo con modelos anteriores, incluidos los Galaxy S23 y Galaxy S24.

Samsung no indica de forma adecuada para alertar a los consumidores de que cuando compran el modelo de 128 GB este modelo tiene un almacenamiento más lento, lo que hace que muchos acaben comprando dicho terminal atraídos por el menor precio de venta sin ser plenamente conscientes de esa realidad.

Sé que para algunos 128 GB de capacidad de almacenamiento pueden ser más que suficiente, y que a muchos tampoco les importará que este sea más lento, pero la cuestión está en que Samsung debería indicar de forma visible en las especificaciones que ese almacenamiento es más lento que el del modelo de 256 GB, y el problema es precisamente que no lo hace.

Puede que Samsung haya decidido seguir esta estrategia para poder ofrecer una configuración más barata del Galaxy S25 en Europa y así impulsar las ventas, o puede que simplemente se trate de un esfuerzo de la compañía surcoreana por seguir limpiando stock de chips de memoria NAND Flash que tiene acumulados.

La presentación del Galaxy S25 está prevista para el 22 de febrero a las 19:00 horas (hora española), aunque las primeras unidades no empezarán a llegar a los compradores hasta la prima semana de febrero.

Vanilla Galaxy S25 will start at 12/256GB in Asia instead of 12/128 in the West, confirmed by Vietnamese retailers on the Galaxy S25 pre booking page.https://t.co/e7uE34E09e pic.twitter.com/LlkEXfCWUt

— yawn (@chunvn8888) January 15, 2025