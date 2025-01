La presentación de Nintendo Switch 2 se espera para esta misma semana. La nueva consola de Nintendo ha generado mucha expectación, y si se cumplen los rumores sobre sus especificaciones y su configuración de hardware la verdad es que lo tendría todo para superar en ventas a Nintendo Switch.

Una de las grandes carencias que tuvo la Nintendo Switch original fue la cantidad de memoria disponible, y esta es precisamente una de las grandes claves que ha corregido la gran N en Nintendo Switch 2, y la que ha hecho posible ese «secreto» que será clave que para que su sucesora tenga una mejor acogida y un mayor éxito.

Es muy fácil de entender. Como ya saben muchos de nuestros lectores Nintendo Switch cuenta con solo 4 GB de memoria unificada, una cifra que es básicamente la mitad de la memoria que traían Xbox One y PS4. Esto complicaba muchísimo los ports de juegos multiplataforma a la consola de Nintendo, y supuso una limitación muy importante.

Por eso Nintendo Switch no recibió juegos tan importantes como Red Dead Redemption 2, la saga Call of Duty y Elden Ring, entre otros, y títulos como Resident Evil 2 Remake no funcionaban de forma nativa. Esto es precisamente lo que va a cambiar con Nintendo Switch 2, una consola que va a contar con 12 GB de memoria unificada, cifra que supera los 10 GB que tiene Xbox Series S.

Este es el secreto, que esa cantidad de memoria unificada es suficiente para que Nintendo Switch 2 pueda recibir sin problemas ports de todos los juegos triple A más importantes de la generación anterior, y también juegos multiplataforma de la generación actual sin grandes sacrificios a nivel de calidad de imagen ni de rendimiento.

Que Nintendo Switch 2 vaya a contar con franquicias exclusivas como Mario, Zelda, Metroid y Donkey Kong, y también con los juegos triple A multiplataforma más importantes es ya toda una garantía de éxito. Según algunos insiders esta nueva consola también recibirá versiones de Final Fantasy VII Remake, y podría contar con algunos ports de juegos anteriormente exclusivos de Xbox.

El catálogo de juegos de esta nueva consola promete ser rompedor, y no hay que olvidar que además será totalmente retrocompatible con Nintendo Switch, lo que quiere decir que a los juegos que estén disponibles de lanzamiento habrá que sumar todo el catálogo del modelo original.

Si estos encima aplican alguna mejora al correr sobre la nueva consola, como ocurre por ejemplo con los juegos de PS5 en PS5 Pro, tendríamos la guinda a un pastel que podría acabar convirtiéndose en la consola más vendida de su generación, incluso a pesar de la diferencia temporal que tiene con PS5.