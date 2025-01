Novedades en GeForce Now: juegos y dispositivos

Nueva semana, nuevo GeForce Now Thursday. Y es que, como ya sabes, los jueves son el día de la semana elegido por NVIDIA para contarnos las novedades que llegan a su servicio de juego en la nube, la gran referencia de este mercado. Parece que fue ayer cuando el servicio se puso en marcha con una pequeña selección de títulos, pero hace unos meses te contábamos que había alcanzado el hito de los 2.000 títulos compatibles, y desde entonces ya se han superado los 2.100, demostrando de este modo que su crecimiento es imparable.

La actualidad más frecuente en relación con el servicio es, claro, la llegada de nuevos juegos, pero no es la única. Como sabes, periódicamente NVIDIA añade mejoras al servicio, ya sea compatibilidad con nuevos tipos de dispositivos, mejoras gráficas y de rendimiento, etcétera, a los que se suman promociones especiales, actividades relacionadas con lanzamientos, eventos y demás… en fin, que resulta evidente que el éxito del servicio se sustenta no solo en la calidad del mismo, de la que ya te hemos hablado en múltiples ocasiones, sino también en los esfuerzos llevados a cabo por NVIDIA para mejorarlo de manera constante.

En este sentido, como todos los jueves, hay nuevos juegos que se suman a la lista de compatibles, pero antes de repasarlos también hay otras dos novedades interesantes, si bien es cierto que una de ellas ya fue comunicada inicialmente la semana pasada, en la gran presentación de NVIDIA en el CES 2025, en la que GeForce Now también tuvo su espacio. Hablo, claro, de que NVIDIA ya ha iniciado un despliegue, que se completará el próximo 21 de enero, de una nueva versión del cliente del servicio que llega, por primera vez, a Apple Vision Pro, Meta Quest 3 y 3S y Pico 4 y Pico 4 Ultra.

También, como novedad, NVIDIA ha confirmado la llegada de la primera temporada de Marvel Rivals a GeForce NOW, bajo el título Eternal Night Falls. Esta nueva temporada introducirá a Los Cuatro Fantásticos como personajes jugables, comenzando con la incorporación de La Mujer Invisible y Míster Fantástico a mitad de la primera temporada. La Antorcha Humana y La Cosa estarán disponibles en la segunda temporada. Además, los jugadores podrán disfrutar de tres nuevos mapas, eventos especiales y un modo de juego adicional diseñado para ampliar las posibilidades estratégicas y el contenido del título.

Para quienes no lo conocen, o no han investigado sobre los niveles del servicio, GeForce NOW ofrece tres niveles de suscripción que se adaptan a diferentes tipos de usuarios, desde quienes quieren probar el servicio hasta los jugadores más exigentes. A continuación, repasamos cada opción:

Gratuito : Esta es la opción perfecta para quienes desean probar el servicio sin coste alguno antes de comprometerse con una suscripción. Ofrece sesiones de juego limitadas en duración, con acceso estándar a los servidores y calidad de streaming de hasta 1080p a 60 FPS, ideal para explorar las posibilidades del gaming en la nube.

: Esta es la opción perfecta para quienes desean probar el servicio sin coste alguno antes de comprometerse con una suscripción. Ofrece sesiones de juego limitadas en duración, con acceso estándar a los servidores y calidad de streaming de hasta 1080p a 60 FPS, ideal para explorar las posibilidades del gaming en la nube. Performance (anteriormente conocida como Prioritario) : Diseñada para quienes buscan una experiencia mejorada sin llegar al nivel más alto, esta suscripción garantiza acceso prioritario a los servidores, reduciendo los tiempos de espera. Además, permite sesiones de juego más largas y soporta resoluciones de hasta 1440p, incluyendo pantallas ultrapanorámicas. También añade soporte para RTX On, ofreciendo gráficos más realistas mediante trazado de rayos. Es una excelente opción para quienes quieren un equilibrio entre calidad y costo.

: Diseñada para quienes buscan una experiencia mejorada sin llegar al nivel más alto, esta suscripción garantiza acceso prioritario a los servidores, reduciendo los tiempos de espera. Además, permite sesiones de juego más largas y soporta resoluciones de hasta 1440p, incluyendo pantallas ultrapanorámicas. También añade soporte para RTX On, ofreciendo gráficos más realistas mediante trazado de rayos. Es una excelente opción para quienes quieren un equilibrio entre calidad y costo. Ultimate: Dirigida a los jugadores más exigentes, esta suscripción ofrece acceso exclusivo a servidores con GPUs RTX 4080, asegurando un rendimiento de élite. Permite jugar en resolución 4K HDR a hasta 240 FPS, con tecnologías avanzadas como DLSS 3 y trazado de rayos completo. También incluye compatibilidad con NVIDIA Reflex para minimizar la latencia. Con sesiones de hasta 8 horas, es la mejor opción para quienes buscan lo último en gaming en la nube.

Como cada jueves, repasamos los juegos que se unen al servicio, y que esta semana son los siguientes: