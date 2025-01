Sony ha desperdiciado PS5, los jugadores están enfadados y PS6 empeora la situación

Sony podría lanzar PS6 en 2027, un dato que no ha gustado nada a muchos de los usuarios de PS5, y que sin duda habrá sentado todavía peor a los que han comprado una PS5 Pro, porque si esto se cumple dicha consola tendrá uno de los ciclos de vida más cortos que recuerdo en una consola, y eso que su precio es muy alto (799,99 euros en España).

Sony lanzó PS4 a finales de 2013, y PS5 llegó al mercado a finales de 2020, así que el ciclo de vida de esta consola fue de 7 años hasta la llegada de su sucesora natural, aunque su soporte no terminó con el lanzamiento de esta. Si Sony lanza PS6 a finales de 2027 habrán pasado también 7 años desde la llegada de PS5, así que el ciclo de vida sería el mismo.

Los números no mienten, pero a pesar de todo los fans de PlayStation están enfadados con Sony, y está claro que no se trata de una cuestión de fechas o de números, sino de hechos. Algunos creen que la compañía japonesa ha desaprovechado esta generación de consolas, porque todavía no ha lanzado ningún juego que sea capaz de aprovechar de verdad el potencial de PS5.

También dicen que Sony se ha obcecado demasiado con el concepto de juegos como servicio, y que esto al final ha sido un fracaso que ha condenado el lanzamiento de juegos que podrían haber sido mucho más interesantes. La cosa se ha ido tanto de madre que hay quien cree que PS6 no debería llegar hasta 2030.

PS6 no es el problema, la clave son los juegos

Entre todas esas pataletas de los fans de PlayStation hay algunas cosas que son verdad. PS5 no tiene ningún juego exclusivo que haga que la consola destaque, y su catálogo de juegos no llega a ser tan impresionante como el de PS4. Esa falta de juegos importantes y que realmente marquen una diferencia generacional relevante, tanto a nivel de mecánicas como de calidad gráfica, es lo que ha lastrado no solo a PS5, sino a toda la generación actual de consolas.

Para empeorar las cosas tenemos a PS5 Pro, una consola que no ha cumplido con las expectativas. Ha quedado demostrado que sus mejoras técnicas y de potencia bruta al final no eran para tanto, y que no justifican la enorme diferencia de precio que tiene frente a PS5. Si a esto añadimos que en solo dos años podría verse superada por PS6 la historia se cuenta sola.

¿Es esta una de las peores generaciones de consolas de la historia? Si hablamos de juegos, sí, sin duda. En los juegos de esta generación falta creatividad, vive (y sigue viviendo) mucho de remakes y de mecánicas repetitivas, y encima no tenemos la misma cantidad de juegos triple A clásicos y exclusivos que vimos en generaciones anteriores.

Sin embargo si hablamos de hardware esta generación es, sobre el papel, una de las mejores y más equilibradas, y ha permitido superar carencias muy importantes de la generación anterior gracias a la estandarización del SSD. Una pena que los desarrollos de juegos no hayan estado al mismo nivel. Puede que esto cambie en los próximos años con la llegada de juegos muy esperados, como The Last of Us Part III y otros exclusivos triple A desarrollados íntegramente sobre la base de PS5, pero de momento la realidad es la que es.

Imágenes generadas con IA.