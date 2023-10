Que Netflix no se encuentra, actualmente, en su mejor momento de su historia, es algo que parece bastante evidente y que, además, es lógico, habida cuenta de la evolución del mercado de los servicios de contenidos en streaming. Como viene implícito en ser el decano de este mercado, en sus primeros tiempos no tenía que repartírselo con nadie más. En consecuencia su catálogo se nutría del total de productoras y distribuidoras, podía ofrecer precios bastante competitivos que permitieran su constante crecimiento e, incluso, jugó un papel clave para el sustancial descenso en las descargas de películas y series desde servicios P2P.

Sin embargo, con la llegada de otros servicios la situación empezó a complicarse. Estos empezaron a desposeer a Netflix de las producciones de las que tenían los derechos, compitieron en un aspecto tan sensible para muchos usuarios como lo es el precio, dio comienzo la guerra de las producciones propias (que tantísimo dinero ha costado a los servicios) y, de este modo, hemos visto como su supremacía en el mercado se veía, cada día, más amenazada, una situación que tocó techo a principios del año pasado, cuando la compañía presentó unas cuentas preocupantes, con una proyección a futuro aún más siniestra.

Todos sabemos lo que ha ocurrido desde entonces, una subida de precios, el temido pero finalmente consumado hachazo a las cuentas compartidas y, eso sí, el plan con publicidad, una opción más económica pero que, aún a día de hoy, sufre algunos problemas que ya habíamos identificado incluso antes de su debut. Un conjunto de planes que, pese a que suscitó no poca resistencia por parte de sus usuarios (entre los que me encontraba en su momento), parece haber funcionado muy bien para sus cuentas.

El plan básico con publicidad parece estar siendo un éxito, según señalan sus cuentas más recientes (en formato PDF), al punto de que, como te contamos hace unos meses, la compañía eliminó el plan básico sin publicidad primero en Canadá, y pocas semanas después en Estados Unidos y Reino Unido. Y ya sabes eso de que cuando las barbas del vecino veas recortar… según podemos leer en ese mismo informe, y ya han confirmado varios medios de nuestro país, Netflix eliminará el plan básico sin anuncios en España a partir de la semana que empieza mañana mismo. Esta medida también se llevará a cabo en Alemania, Australia, Brasil, Japón y México, que de este modo se suman a Canadá, Estados Unidos, Italia y Reino Unido, regiones en las que ya no está disponible.

Así, desde la semana que viene ya no será posible contratar el plan estándar sin anuncios, si bien los usuarios que ya lo tienen contratado podrán mantenerlo, aunque no está claro si de manera permanente o si, en algún momento, Netflix los forzará a migrar a otros planes (básico con anuncios o premium). Recordemos que actualmente, en nuestro país, estas son los planes de Netflix disponibles:

Plan básico con anuncios : 5,49 euros

: 5,49 euros Plan básico : 7,99 euros

: 7,99 euros Plan estándar sin anuncios : 12,99 euros

: 12,99 euros Plan premium: 17,99 euros

Así, con la eliminación del plan básico, los usuarios tendrían que aceptar la inserción de publicidad y el resto de limitaciones del plan más económico con el que, eso sí, pagarían 2,5 euros menos al mes o, si prefieren la experiencia original del servicio, aquella con la que Netflix llegó a muchos de sus usuarios, asumir una subida mensual de 5 euros, que puede no parecer mucho, pero son 60 euros más al año.

Y por si nos parecía poco, es probable que esas tarifas que acabamos de ver no perduren durante demasiado tiempo. ¿Por qué? Pues porque según adelantó The Wall Street Journal y ya están recogiendo bastantes medios, se avecina una nueva subida de precios. Por ahora, se producirá en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Una subida que, en el caso de Estados Unidos, elevará el precio del plan premium de los 19,99 actuales a 22,99 dólares, es decir, tres dólares mensuales más.

Vistas sus cuentas más recientes, no es de extrañar que el optimismo campe a sus anchas por las oficinas de Netflix, sobre todo si comparamos su situación actual con la de hace un año y medio. Sin embargo, esta política de exprimir cada vez más a sus suscriptores, con menos opciones, más limitaciones y precios que crecen constantemente no parece, especialmente si miramos a medio plazo, la mejor opción para retener a sus usuarios actuales. Aunque como siempre, claro, la respuesta sobre si es un acierto o un error, nos la tendrá que dar el futuro.

Eso sí, y como apunte personal, conmigo que no cuenten. Por los 17,99 euros mensuales que pagaba hasta que me cansé, a mitades de este año, tengo para pagar Filmin (7,99 euros), SkyShowTime con precio de promoción por lanzamiento (2,99 euros), HBO MAX con precio de promoción por lanzamiento (4,99 euros), y aún me da para ahorrar dos euros mensuales para la cuota anual de Amazon Prime que, como ya sabes, incluye Prime Video.