PS6: posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio

Sony registró la marca PlayStation 6 en 2019, un indicador claro de que lleva tiempo trabajando en PS6, su consola de próxima generación y sucesora de PS5. También sabemos que Mark Cerny vuelve a estar al frente del desarrollo de esta consola, y que este repetirá como ingeniero jefe de hardware. Ya se ocupó en su momento de PS4 y PS5, así que tiene experiencia de sobra.

Su papel es muy importante, porque será él quien se ocupará de elegir la configuración de hardware que montará la consola, y de asegurarse de que dicha configuración es viable tanto a nivel de rendimiento como de consumo y temperatura, y también de costes.

Diseñar una consola potente es relativamente fácil, pero dar forma a una consola con un buen equilibrio en términos de potencia, coste y temperatura es mucho más complicado. Ahí es donde entran en juego los conocimientos del equipo de ingenieros detrás del diseño de la consola a nivel de hardware, y también los acuerdos con empresas clave para conseguir soluciones personalizadas, o semipersonalizadas.

Elegir una configuración de hardware muy potente podría parecer lo ideal, pero en realidad lo más seguro es que se acabe convirtiendo en todo lo contrario, porque esto aumenta en gran medida el coste de la consola, y por tanto acaba disparando su precio de venta. También podría dar problemas a nivel interno por un tema de consumo y de temperatura.

La compañía japonesa no ha dado detalles oficiales sobre PS6, pero tengo una idea bastante clara de lo que podemos esperar de esta consola. Sé que genera mucho interés, y por ello he querido dar forma a este artículo especial, donde voy a compartir con vosotros todo lo que creo saber sobre PS6, partiendo de informaciones y rumores bastante fiables, y también de mis propios conocimientos.

PS6 no abandonará el formato físico

Todavía es demasiado pronto para limitar el lanzamiento de una generación de consolas al formato digital de forma absoluta, no solo por un tema funcional, sino también porque para Sony la venta de juegos en formato físico sigue siendo un negocio muy rentable. Esto es muy curioso, porque para Microsoft es todo lo contrario.

Algunos rumores han llegado a decir que PS6 será una consola totalmente digital, y que no tendrá unidad óptica. Yo creo que ocurrirá todo lo contrario, y que Sony lanzará dos versiones diferentes como hizo con la generación actual, una con unidad óptica y otra sin dicha unidad. Esto le permitirá llegar también a un mayor número de usuarios, ya que el modelo sin unidad óptica será más barato.

Los discos seguirán siendo una parte importante del ecosistema de PS6, y esto no cambiará durante todo el ciclo de vida de dicha generación. Este formato también es el ideal para una consola, sobre todo porque permite una experiencia de uso más sencilla y cómoda, ya que evita tener que descargar decenas de gigabytes y nos permite empezar a jugar sin largos tiempos de espera.

Sé que es muy probable que al final el formato digital se acabe imponiendo al formato físico, pero el mundo todavía no está preparado para una nueva generación de consolas totalmente digital. Quizá dentro un par de generaciones empecemos a ver de verdad un transición total a favor de dicho formato, pero para esto todavía faltan muchos años.

PS6 volverá a utilizar una APU de AMD: ¿monolítica o chiplet?

Sony utilizó una APU AMD personalizada con diseño monolítico en PS5. Esta integra CPU y GPU en el mismo encapsulado, lo que significa que ambos componentes comparten pastilla de silicio, TDP y sistema de refrigeración. Esta solución tiene importantes ventajas, ya que simplifica el diseño y reduce los costes de producción.

Lo más probable es que Sony vuelva a montar una APU AMD en PS6, aunque la duda que tengo es si mantendrá el diseño de núcleo monolítico o si optará por un diseño multichiplet como el que hemos visto en las APUs tope de gama de la compañía de Sunnyvale.

Optar por un diseño de núcleo monolítico sería lo más sencillo y lo más barato, pero optar por un enfoque multichiplet también tendría ventajas importantes, entre las que podemos destacar:

Hace que sea posible diferenciar chiplets CPU y GPU, y utilizar nodos distintos para cada chiplet.

para cada chiplet. Los chiplets CPU tendrían más espacio a nivel de silicio, y esto haría posible aumentar la cantidad de caché L3.

El chiplet GPU tendría también más espacio a nivel de silicio, lo que permitirá a AMD integrar un modelo mucho más potente.

Las soluciones de tipo chiplet son más fáciles de escalar y de personalizar. También suelen tener una tasa de éxito mayor en la oblea, y se pueden adaptar de una manera mucho más sencilla a nodos más avanzados. En términos de coste también rayan a un buen nivel, así que creo que Sony tendrá el ojo puesto en una APU de este tipo para PS6.

Sony volverá a confiar en AMD por los buenos resultados que ha obtenido con PS4 y PS5, y también por una cuestión de retrocompatibilidad, y es que repetir el uso de CPUs y GPUs de AMD hará que mantener la retrocompatibilidad en PS6 con sistemas anteriores sea mucho más fácil, y que tenga un coste menor para Sony.

Qué arquitectura utilizará PS6

Para poder responder a esta pregunta es necesario hablar primero de su fecha de lanzamiento. No hay nada confirmado, pero parece que PS6 llegará al mercado en 2028. Tiene sentido, porque el lanzamiento de PS5 Pro va a tener lugar a finales de este año, y Sony debería darle un margen de al menos cuatro años en el mercado antes de lanzar otra consola.

PS5 llegó al mercado a finales de 2020, una fecha en la que AMD había lanzado ya Zen 3 y RDNA 2 no había sido presentada todavía de forma oficial. Esto nos da pistas muy interesantes sobre la estrategia que podría seguir Sony con PS6. Si atamos todos los cabos vemos que:

PS5 utilizó la arquitectura Zen 2 a nivel de CPU , a pesar de que Zen 3 ya estaba disponible. Esto se debe a que Sony dio prioridad a la GPU.

, a pesar de que Zen 3 ya estaba disponible. Esto se debe a que Sony dio prioridad a la GPU. Dicha consola contó con una GPU basada en RDNA 2 (aunque con algunas limitaciones), una arquitectura que en su lanzamiento era la más avanzada de AMD.

PS6 seguirá ese mismo enfoque y volverá a dar prioridad a la GPU sobre la CPU para que su consola sea la más potente en juegos. Con esto quiero decir que es muy probable que el procesador de dicha consola esté una generación por detrás de lo que tenga AMD en el mercado en 2028, y que su tarjeta gráfica utilice la misma arquitectura que esté disponible en ese año.

Si AMD mantiene los ciclos de desarrollo de nuevas arquitecturas CPU y GPU cada dos años, cosa que me parece muy probable, PS6 utilizará un procesador basado en Zen 5 o Zen 6 en el mejor de los casos, y una GPU basada en la arquitectura RDNA 6. Todavía es pronto para hablar de núcleos y para profundizar en sus especificaciones concretas, pero no creo que veamos un gran aumento en el número de núcleos e hilos frente a la generación actual.

Memoria y almacenamiento: diseño unificado

El diseño de memoria unificado ha demostrado ser el que mejores resultados ofrece en una consola. Sony aprendió la lección con PS3, el último de sus sistemas que diferenció entre memoria RAM y memoria VRAM, con 256 MB disponibles en cada bloque, mientras que Xbox 360 tenía 512 MB de memoria unificada.

Con PS4 optó por un diseño de memoria unificada que sumaba un total de 8 GB de GDDR5 sobre un bus de 256 bits, y con PS5 utilizó el mismo diseño pero con 16 GB de memoria GDDR6, que trabajaban también sobre un bus de 256 bits. Sony dobló la cantidad total de memoria, y también aumentó el ancho de banda.

Al tratarse de memoria unificada esta es compartida por la CPU y la GPU, y se utiliza también para el almacenamiento básico de elementos del sistema operativo y de sus aplicaciones. Por eso PS4 solo tenía libres 5 GB para juegos, y todo indica que PS5 tiene libres unos 13,5 GB de memoria para juegos. Podemos esperar que esto se repita con PS6, aunque todavía no tenemos claro cuánta memoria tendrá ni de qué tipo.

Con todo, me inclino a pensar que lo más probable es que PS6 monte entre 24 GB y 32 GB de memoria unificada, ya que son cifras que serían óptimas en relación coste-rendimiento, y permitirían un salto generacional notable. Estoy bastante seguro de que dicha memoria será de tipo GDDR7, y de que estará comunicada con CPU y GPU a través de un bus de 256 bits.

Una PS6 con memoria GDDR7 a 28 Gbps y un bus de 256 bits tendría un ancho de banda de 896 GB/s, el doble del ancho de banda de PS5, que solo llega a 448 GB/s.

En cuanto al almacenamiento, está claro que Sony volverá a montar una unidad SSD. Esta ofrecerá un rendimiento muy elevado y contará con el respaldo de hardware dedicado para liberar por completo al resto de componentes de tareas básicas que pueden suponer un lastre, como la descompresión de assets, por ejemplo. Dicha unidad debería tener una capacidad mínima de entre 1 TB y 2 TB.

Rendimiento: ¿qué podemos esperar de esta consola?

PS6 va a estar configurada con una CPU muy avanzada y con una GPU de última generación, lo que significa que estará mejor preparada para trabajar con motores gráficos que hoy en día son tremendamente exigentes, como por ejemplo el Unreal Engine 5. Este motor gráfico están complejo y avanzado que da problemas de rendimiento incluso con tarjeas gráficas tan potentes como la GeForce RTX 4090.

Su CPU ofrecerá un mayor IPC, y puede que tenga mayor capacidad multihilo, así que puede que veamos una mayor optimización en juegos a nivel de uso de CPUs multihilo y que nos encontremos con personajes y NPCs con mejores animaciones, físicas y sistemas de IA más sofisticados.

El aumento de la cantidad de memoria unificada disponible también debería permitir la creación de juegos con mundos más grandes y ricos en detalle, y el SSD de alto rendimiento reducirá los tiempos de carga y hará que la mayoría de estos procesos se realicen en segundo plano, sin parones, mejorando con ello el realismo y la experiencia en títulos de tipo mundo abierto.

La nueva GPU de PS6 también debería darnos muchas alegrías. Si acaba utilizando un modelo basado en RDNA 6 esta tendrá núcleos de quinta generación para acelerar trazado de rayos, y podría venir con núcleos de cuarta generación especializados en IA. Puede que el trazado de rayos sí que esté por fin al alcance de dicha consola manteniendo una resolución y una fluidez decentes, pero debemos ser cautos en este sentido, ya que al final hablamos de una tecnología muy exigente.

Seguro que habrás visto rumores que dicen que PS6 será una consola 8K, pero obviamente esto no tiene ni pies ni cabeza. A PS5 ya le cuesta mover el Unreal Engine 5 en 1440p con ajustes como Lumen y Nanite activados, así que no, PS6 no va a ser capaz de mover juegos con esa configuración y motor gráfico en 8K.

Cuando hablamos de resolución 8K estamos haciendo referencia a más de 33 millones de píxeles en pantalla, una auténtica locura que es inviable con un motor gráfico tan avanzado como el Unreal Engine 5. Creo que PS6 sí será una consola 4K bajo dicho motor gráfico, pero hay que tener en cuenta que puede que para el momento de su lanzamiento ya esté disponible el Unreal Engine 6, y que este motor gráfico sentará un nuevo techo técnico, y un nuevo nivel de exigencia.

En rendimiento comparativo tanto PS4 como PS5 llegaron al mercado equipadas con GPUs que, por especificaciones, equivalían a una tarjeta gráfica de gama media del momento. Estoy convencido de que ocurrirá lo mismo con PS6, y que por tanto en términos de potencia bruta estará al nivel de un PC gaming de gama media del año en el que se produzca su lanzamiento.

Fecha de lanzamiento y posible precio

Como ya he dicho anteriormente, todo parece indicar que el lanzamiento de PS6 tendrá lugar en 2028, aunque he visto algunas fuentes que dicen que podríamos verla en 2027 o incluso en 2026. Me parece poco probable, sobre todo porque esto dejaría a PS5 Pro como opción tope de gama durante un periodo de solo dos años.

Sobre el precio de lanzamiento hay muchas teorías. Personalmente me inclino a pensar que tendrá un precio de entre 500 y 600 dólares. Si acaba llegando en dos versiones, una sin unidad óptica y otra con dicha unidad, los precios deberían quedar establecidos tal que así:

PS6 con unidad óptica: entre 500 y 600 dólares.

PS6 sin unidad óptica: entre 400 y 500 dólares.

Imagen de portada generada con IA.