PS5 Pro nos da pistas sobre el posible precio de venta de PS6, y no son buenas noticias

Si PS5 Pro va a costar 799,99 euros sin unidad óptica y sin base de apoyo, ¿cuál será el precio de PS6? Creo que es una de las preguntas más importantes y más interesantes que podemos hacernos tras la presentación de esa renovación intergeneracional que presentó Sony justo ayer, y la respuesta no os va a gustar.

Volvamos unos años atrás para tener algo de contexto. Cuando Sony lanzó PS4 la consola llegó al mercado español con un precio de 399,99 euros, una cifra mucho más razonable que los 599 euros que pedía en su momento por PS3. Hubo una bajada de precio de 200 euros, pero con PS5 el precio subió hasta los 499,99 euros, y después volvió a incrementarse hasta los 549,99 euros.

Buena parte del sector tenía la esperanza de que Sony recapacitase, y de que pusiera algo de sentido común a la hora de fijar el precio de PS5 Pro, pero está claro que al final no ha sido así. Esta consola tendrá un precio de 919,98 euros con unidad óptica, lo que significa que será 519,99 euros más cara que PS4 Pro.

La diferencia de precio es tan brutal que, como os he contado hace solo unas horas, se ha producido un rechazo generalizado hacia esta nueva consola de Sony. Ni siquiera los analistas están de acuerdo con este movimiento de la compañía japonesa, y creen que las ventas de esta nueva consola podrían acabar siendo inferiores a las de PS4 Pro.

El precio de PS6 Pro podría ser parecido al de PS5 Pro

O incluso un poco más elevado, esto es lo que podemos sacar en claro de la estrategia que ha venido siguiendo Sony en sus últimas generaciones de consolas. La compañía ya ha demostrado que no tiene miedo a lanzar una consola con un precio desorbitado y sin accesorios básicos, y su victoria en esta generación le permitirá jugar con una clara ventaja en la próxima, algo que aprovecharán para maximizar los ingresos obtenidos por consola vendida.

El coste de desarrollo y de fabricación de PS6 va a ser más alto que el de PS5 Pro, y esto afectará al precio de venta, eso podemos tenerlo claro. El motivo es simple, porque se trata de una consola de nueva generación que utilizará componentes y arquitecturas totalmente nuevas. Por contra, PS5 Pro reutiliza la arquitectura Zen 2 y repite memoria GDDR6. Su GPU utiliza una nueva arquitectura, y es en esencia la única novedad realmente importante que trae esta consola.

Hace cosa de un mes compartí con vosotros una estimación con las posibles especificaciones de PS6. En ese artículo so dije que:

Esta consola utilizará una CPU basada en la arquitectura Zen 5 o Zen 6, un salto grande frente a Zen 2, que es la arquitectura que utilizan PS5 y PS5 Pro.

un salto grande frente a Zen 2, que es la arquitectura que utilizan PS5 y PS5 Pro. Tendrá una GPU de nueva generación que podría estar basada en UDNA , arquitectura que sucederá a RDNA .

, arquitectura que sucederá a RDNA . Montará memoria GDDR7, que ofrecerá un ancho de banda mucho mayor comparada con la memoria GDDR6.

Solo esos tres cambios ya representan un amento importante de los costes de fabricación, y obligan a plantear un nuevo diseño interno y a adoptar nuevos sistemas de alimentación y de refrigeración. Sony podría absorber todo o parte de esos costes de producción para acelerar las ventas de PS6 en su debut, o podría lanzar esta consola a un precio alto para evitar posibles pérdidas por consola vendida.

La gran victoria que ha conseguido Sony con PS5 frente a Xbox Series X le da una posición de ventaja que podría aprovechar para hacer lo segundo, porque la compañía sabe que el gran público prefiere una PlayStation, y que la imagen de Xbox no pasa por su mejor momento. Esa «falta de competencia», entre comillas porque Xbox Series X ha sido un fracaso injusto, al final no es buena para nadie, y lo volveremos a ver en la próxima generación de consolas.

Creo que es muy probable que PS6 acabe llegando al mercado con un precio de entre 600 y 700 dólares en su versión con unidad óptica, lo que en España deberían ser entre 700 y 800 euros al convertir moneda e incluir impuestos.

Microsoft tendría una gran oportunidad

Y podría aprovecharla como hizo en su momento con Xbox 360, la consola más vendida y de mayor éxito del gigante de Redmond. Esta llegó al mercado español con un precio de 399 euros, mientras que PS3 fue lanzada por 599 euros. Esa enorme diferencia de precio jugó a favor de Xbox 360, que además era más potente y contaba con una GPU más avanzada, porque utilizaba shaders unificados, mientras que PS3 mantenía la división tradicional entre sombreado de píxeles y de vértices.

Una Xbox Next con un precio similar al de Xbox Series X en su lanzamiento (499,99 euros) podría dar a Microsoft el impulso que necesita en la próxima generación de consolas, y dejaría a PS6 en una posición difícil de justificar si dicha consola acaba llegando al mercado con un precio de 699,99 o de 799,99 euros.

Sé que todavía falta mucho para el lanzamiento de ambas consolas. Microsoft podría lanzar Xbox Next entre 2027 y 2028, mientras que Sony no lanzará PS6 antes de 2028. Podría ocurrir cualquier cosa, pero los precedentes y la estrategia de Sony son tan claros que esta estimación del posible precio de PS6 tiene mucho sentido. Los resultados que obtenga PS5 Pro también podrían influir en su estrategia con esa nueva consola, de eso no hay ninguna duda.

Tendremos que acostumbrarnos a consolas cada vez más caras, una realidad que podría acabar reduciendo mucho una de sus grandes ventajas frente al PC, la relación precio-rendimiento que suelen ofrecer en el momento de su lanzamiento comparadas con el coste del hardware necesario para montar un ordenador con un rendimiento parecido o equivalente.

¿Comprarías una PS6 con un precio de 799,99 euros? ¿Qué precio crees que debería tener la próxima generación de consolas? Os dejo estas dos preguntas abiertas para que respondáis en los comentarios con vuestras opiniones. Nos leemos.

Imagen de portada generada con IA.