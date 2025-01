No Man’s Sky sigue expandiéndose con Worlds Part II

No Man’s Sky ha pasado de ser uno de los lanzamientos más criticados de la industria a convertirse en un referente de la exploración espacial. Hello Games ha logrado lo que pocos estudios han conseguido: transformar un juego inacabado en una obra en constante evolución, con mejoras gratuitas que expanden su universo. Ahora, con la llegada de Worlds Part II, la experiencia vuelve a ampliarse con nuevos biomas, mejoras visuales y mecánicas inéditas que refuerzan la sensación de descubrimiento.

Esta actualización introduce nuevas clases de estrellas y sistemas solares de tipo púrpura, lo que amplía significativamente la variedad de planetas generados proceduralmente. Además, ahora se pueden encontrar gigantes gaseosos, mundos masivos con atmósferas densas y múltiples lunas orbitando a su alrededor. La exploración planetaria también se ha enriquecido con montañas más altas, valles profundos y océanos abisales, aumentando la diversidad de paisajes que los jugadores pueden recorrer.

En cuanto a la vida y los ecosistemas, Worlds Part II añade junglas densas con vegetación exuberante, nuevas criaturas como caballitos de mar, y un peligroso enemigo marino: los Guardianes de las Profundidades, que atacarán a los jugadores cuando pesquen en ciertas zonas del océano. Además, se han incorporado peligros ambientales que afectan la exploración, como esporas tóxicas, erupciones volcánicas y géiseres geotérmicos, lo que aumenta el desafío al viajar por planetas hostiles.

La jugabilidad también ha recibido mejoras notables. Se ha añadido el nuevo modo Abandonado, una variante de juego donde no existen alienígenas, ofreciendo una experiencia de supervivencia más solitaria. Además, la optimización del inventario permite ordenar automáticamente los objetos por tipo, nombre o valor, facilitando la gestión de los recursos.

En el apartado técnico, Worlds Part II eleva el nivel visual del juego con una representación mejorada del agua, que ahora refleja las nubes, nebulosas y otros planetas de manera más realista. Los océanos también han sido renovados con efectos avanzados de iluminación y dispersión subsuperficial, haciendo que la exploración submarina sea más envolvente. Junto a esto, la generación de planetas ha recibido ajustes para ofrecer terrenos más variados y detallados, lo que refuerza la sensación de exploración en un universo en constante evolución.

Más allá de las novedades, esta actualización refuerza el impresionante arco de redención de No Man’s Sky. El juego se lanzó en 2016 con numerosas carencias y promesas incumplidas, lo que generó una enorme decepción en la comunidad. Sin embargo, lejos de abandonar el proyecto, Hello Games ha dedicado casi una década a expandirlo y mejorar cada aspecto del título con más de 20 actualizaciones gratuitas. Funciones como el multijugador real, la realidad virtual, la construcción de bases y las expediciones fueron añadidas con el tiempo, convirtiendo a No Man’s Sky en el juego que siempre prometió ser.

Hoy en día, No Man’s Sky es un ejemplo de cómo una desarrolladora puede recuperar la confianza de los jugadores a base de trabajo y compromiso. Con cada nueva actualización, Hello Games demuestra que su ambición por mejorar el juego no ha disminuido. Worlds Part II es una muestra más de que su universo sigue creciendo, y que todavía quedan muchas sorpresas por descubrir en este viaje espacial sin límites.

