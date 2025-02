EA reedita Los Sims y Los Sims 2, más nostalgia monetizada

Todavía recuerdo mi primera toma de contacto con Los Sims. Fue mi primer día en un nuevo trabajo, en el que provisionalmente me senté en el espacio reservado a colaboradores que iban de vez en cuando a la redacción de aquel medio. Encendí el PC y, en el escritorio, vi el icono de un juego que había llegado al mercado pocas semanas antes. Obviamente, no me iba a poner a jugar nada más llegar a mi primer día de trabajo, pero sí que me reservé la hora de comer para darle un vistazo, pues ya tenía algunas referencias al respecto. Basta decir que me costó un esfuerzo considerable no extender la hora de comer hasta la madrugada.

No invento nada nuevo si digo que Los Sims fue un enorme hito en la historia del videojuego. El que podemos considerar como último gran éxito de Maxis (medido en franquicias, claro), se anotó el interesar a muchísimas personas que ya eran jugadoras, y atraer a una comunidad mucho más amplia, que tomaron contacto con el mundo del videojuego gracias a este título y sus sucesores. Y la fiebre no cesa, visto el interés que lleva suscitando Project Rene desde que fuera anunciado, allá por 2022.

No hay novedades al respecto de la nueva generación pero, en su lugar, EA ha decidido «matar el gusanillo» con un movimiento que, visto ahora, resulta más que evidente. Como decía, mi primera toma de contacto con el juego fue a principios del año 2000, semanas después de que hubiera salido a la venta, y estamos a 2025, así que, claro, Los Sims, el primer título y por lo tanto la saga, cumplen 25 años. Y, para monetizarlo celebrarlo, EA ha decidido reeditar los dos primeros títulos, en unas ediciones especiales bastante completas, con algunas de sus principales expansiones.

Como decía, este ejercicio de monetización nostalgia, apunta tanto a quienes los jugaron en su momento, como a generaciones más jóvenes, que han disfrutado de las versiones más recientes, y que pueden sentir cierta curiosidad por los orígenes de la saga. Eso sí, la nostalgia tiene un precio, de modo que la edición especial de Los Sims te costará 19,99 euros, mientras que si quieres hacerte con la edición especial de la segunda entrega, su precio es de 29,99 euros. Eso sí, si quieres hacerte con los dos, la buena noticia es que «solo» te costarán, en pack, 39,99 euros.

Seamos justos, eso sí, las ediciones son bastante completas, esto es lo que incluye cada una de ellas:

Los Sims Colección Legado

Los Sims

Los Sims 4 Moda Retro – Kit

Más vivos que nunca

House Party

Primera cita

De vacaciones

Animales a raudales

Superstar

Magia Potagia

Steam

Los Sims 2 Colección Legado

Los Sims 2

Los Sims 4 Vuelta al Grunge – Kit

Universitarios

Noctámbulos

Abren Negocios

Mascotas

Bon Voyage

Las Cuatro Estaciones

Los Sims 2 y sus Hobbies

Comparten Piso

Pack Navideño

Decora tu Familia Accesorios

Todo Glamour Accesorios

Navidad Accesorios

¡De Fiesta! Accesorios

H&M Moda Accesorios

Jóvenes Urbanos Accesorios

Cocina y Baño Diseño de Interiores Accesorios

Mansiones y Jardines Accesorios.

Steam

Si esto es un ejercicio de nostalgia, de monetización de la misma, o una mezcla de ambas (con más o menos peso de una y otra), es algo que corresponde a la interpretación de cada uno. Personalmente, veo una proporción bastante equilibrada de ambas, si bien es cierto que EA no está inventando nada en este sentido, pues las reediciones de grandes clásicos llevan ya bastante tiempo estando a la orden del día. Y, en justicia, en este caso hablamos de un 25 aniversario, y de una saga que marcó un antes y un después, por lo que esta reedición está, al menos en mi opinión, plenamente justificada.