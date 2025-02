Marvel’s Spider-Man 2 para PC es un desastre absoluto

El lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2 en PC ha sido un desastre, y la culpa la tiene Nixxes, la desarrolladora, porque no ha hecho bien su trabajo. El port de este juego de PS5 ha llegado roto a PC, y en sentido amplio, porque no solo peca de una mala optimización, sino que además tiene problemas graves que arruinan la experiencia de juego.

Leyendo los comentarios de usuarios que han comprado el juego en Steam podemos ver que incluso en PCs potentes el rendimiento deja bastante que desear. Esto es algo que reconocen incluso los compradores que han dado un voto positivo al juego, así que es un problema generalizado y más que confirmado.

Además de una pobre optimización, Marvel’s Spider-Man 2 hace gala de diversos problemas que producen cierres espontáneos y crasheos, haciendo que para muchos usuarios la experiencia sea tan mala que acaba resultando injugable. De nuevo, incluso en los comentarios con votos positivos reconocen que esta realidad, y confirman que estos cierres se producen en escenarios distintos y con configuraciones diferentes.

Si Marvel’s Spider-Man 2 está roto, ¿por qué darle un voto positivo?

Es una de las preguntas que no he podido evitar hacerme al leer algunos comentarios de Steam, que dicen cosas como «juegazo, aunque este todo bug y mal optimizado». Un juego que llega mal optimizado, y que además se cierra varias veces en unos pocos minutos de juego, no debería tener un voto positivo.

Nixxes ha reconocido esos problemas y ya ha lanzado parche que promete corregir los cierres espontáneos que se producían al activar el trazado de rayos, pero la verdad es que todavía queda mucho trabajo por hacer. La situación es complicada, porque hay usuarios que ni siquiera han podido pasar de la pantalla de inicio del juego.

No es la primera vez que los jugadores de PC nos tenemos que «comer» un port pocho de un juego de PlayStation, ya ocurrió anteriormente con títulos como The Last of Us Part I y Horizon Zero Dawn. D hecho es curioso, porque estos juegos suelen llegar mucho peor adaptados que los que vienen de Xbox. ¿Será casualidad, falta de ganas de hacer las cosas bien?

Quién sabe, lo importante es que esto es una falta de respeto a los jugadores de PC, y que los desarrolladores siguen sin aprender a valorar el PC, una plataforma que en términos de ingresos es más importante que las consolas. Tenemos el poder, como usuarios, de darles una lección fácil y simple no comprando los juegos que lleguen en este estado.