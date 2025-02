PlayStation 1 frente a PC, ¿qué era más potente?

A finales de 1994 llegó al mercado una consola que acabó sacudiendo por completo el mundo de los videojuegos, PlayStation 1. La primera consola de Sony fue desarrollada inicialmente como un complemento para Super Nintendo, concretamente como una unidad de CD que iba a funcionar de manera parecida al Mega CD de Sega, pero que al final fue descartada por Nintendo.

Ese movimiento por parte de Nintendo no sentó nada bien a Sony, pero la compañía no tiró la toalla y decidió reconvertir el proyecto en una consola independiente. El nacimiento de PlayStation 1 fue accidental, y estuvo provocado por la propia Nintendo, algo muy curioso e interesante, porque al final fueron la mala praxis de la japonesa, y una dosis de karma, las que acabaron creando a su mayor rival en el sector de los videojuegos.

Con los años PlayStation se convirtió en la reina indiscutible de los videojuegos, una posición que todavía ostenta hoy en día. Yo fui uno de esos afortunados que pudo disfrutar de PlayStation 1 en el momento de su lanzamiento, y la verdad es que fue una de las experiencias que más marcaron mi vida como jugador.

PlayStation 1 fue una gran consola, sobre todo por el valor que ofrecía en términos de capacidad gráfica y precio, porque era bastante económica y tenía unas capacidades 3D muy interesantes para la época. También influyó mucho en su éxito la piratería, ya que era una consola muy fácil de modificar para poder utilizar juegos pirateados.

En aquella época lo normal eran las «guerras de consolas». Los usuarios de PC solíamos quedar fuera de estos enfrentamientos, pero con la llegad de los sistemas de 32 bits estos enfrentamientos se empezaron a convertir en algo cada vez más frecuente. Recuerdo, sin ir más lejos, que un amigo siempre me decía que su PlayStation 1 era mejor que mi PC, ¿pero realmente era así, tenía razón?

El lanzamiento de PlayStation 1 se produjo a finales de 1994 en Japón. A Europa no llegó de forma oficial hasta septiembre de 1995, y su precio fue de 59.999 pesetas, es decir, unos 360 euros. Si ajustamos el precio a la inflación actual serían unos 720 euros de hoy, cifra que se acerca mucho al precio de PS5 Pro.

En su momento fue considerada como económica porque el precio de sistemas con una capacidad 3D equivalente era mucho mayor. Las primeras tarjetas gráficas con aceleración 3D real no empezaron a llegar a PC hasta finales de 1995, y los productos realmente interesantes no se presentaron hasta 1996, fecha en la que debutaron las Voodoo de 3DFX.

Si no recuerdo mal el precio de la Voodoo de 3DFX rondaba entre las 35.000 y las 40.000 pesetas en el momento de su lanzamiento, lo que serían unos 240 euros, cifra que ajustada a la inflación actual equivaldría casi a unos 480 euros. A esto había que sumar el coste de una tarjeta gráfica para 2D, ya que la Voodoo solo podía trabajar con aceleración 3D.

El precio de ambas podía irse fácilmente a unas 50.000 pesetas, es decir, 300 euros. Por ese dinero en aquella época ya era posible comprar una PlayStation 1, lo que significa que era imposible montar un PC capaz de competir con ella en relación precio-rendimiento si lo único que queríamos era jugar.

A esas 50.000 pesetas debíamos sumar el precio del resto de componentes, que no eran precisamente baratos en 1996, y también el precio del monitor, porque no podíamos conectar la torre a un televisor. En general, un PC clónico con aceleradora gráfica Voodoo nos podía costar fácilmente entre 200.000 y 250.000 pesetas, dependiendo de la configuración, lo que serían entre 1.200 y 1.500 euros, cifras que ajustadas a la inflación actual serían, aproximadamente, entre 2.400 y 3.000 euros.

No hay ninguna duda, si nuestro objetivo era jugar PlayStation 1 ofrecía el mejor valor, y esto no cambió hasta la llegada de Dreamcast de Sega, un sistema que realmente marcó un importante salto generacional frente a la consola de Sony, y que encima llegó al mercado con un precio de venta muy asequible.

Especificaciones de PlayStation 1

Procesador de 32 bits con arquitectura RISC a 33,8 MHz. Tenía una potencia de cálculo de 30 MIPS, 4 KB de caché de instrucciones y 1 KB de caché de datos.

Tenía una potencia de cálculo de 30 MIPS, 4 KB de caché de instrucciones y 1 KB de caché de datos. Unidad de procesamiento gráfico «Geometry Transfer Engine», con un ancho de banda de 132 MB/s. Estaba dentro de la CPU y contaba con una potencia de 66 MIPS. Podía manejar hasta 360.000 polígonos con flat shading , es decir, con sombreado plano, pero esta cifra bajaba a 180.000 polígonos texturizados.

, es decir, con sombreado plano, pero esta cifra bajaba a Motor de descompresión de datos con una potencia de 80 MIPS compatible con MPEG-1 y H.261.

Unidad de procesamiento gráfico dedicada para gráficos 2D y separada de todo el conjunto mencionado anteriormente. Podía trabajar con resoluciones de entre 256 x 224 y 640 x 480 píxeles y 16,7 millones de colores. Tenía capacidad para mostrar hasta 4.000 sprites de 8 x 8 píxeles con scaling y rotación individual.

Chip de sonido DSP con 24 canales y hasta 44,1 kHz.

2 MB de memoria principal de sistema.

de sistema. 1 MB de memoria de vídeo.

512 KB de ROM.

32 KB de buffer para la unidad de CD.

Lector de CD 1x.

Especificaciones medias de un PC para jugar de 1996

Procesador Pentium a 133 MHz con 8 KB de caché L1 y 8 KB de caché de datos. Su potencia de cálculo era de 218,9 MIPS.

con 8 KB de caché L1 y 8 KB de caché de datos. Su potencia de cálculo era de 218,9 MIPS. Tarjeta gráfica genérica 2D con 1 MB de memoria dedicada , capaz de trabajar con una resolución máxima de 640 x 480 píxeles y 16,7 millones de colores, o 1.024 x 768 y 256 colores.

, capaz de trabajar con una resolución máxima de 640 x 480 píxeles y 16,7 millones de colores, o 1.024 x 768 y 256 colores. Aceleradora gráfica 3DFX Voodoo 1 con 4 MB de memoria gráfica . Funcionaba a 50 MHz, tenía una tasa de relleno de hasta 50 Mpixel por segundo y 50 MTexel por segundo, y podía alcanzar 1 millón de polígonos por segundo.

. Funcionaba a 50 MHz, tenía una tasa de relleno de hasta 50 Mpixel por segundo y 50 MTexel por segundo, y podía alcanzar 16 MB de memoria RAM.

Tarjeta de sonido Sound Blaster AWE32 con chip Yamaha OPL-3, 512 KB de memoria con sampler de 32 voces y conversores AD/DA a 16-bit y 44,1 kHz.

Placa base estándar con socket 5.

Lector de CD x16.

Disco duro de 1,2 GB con interfaz PATA.

Las diferencias entre un PC de la época y una PlayStation 1 son notables. Queda claro a simple vista que el PC tiene mucha más potencia y que cuenta además con una mayor cantidad de memoria, tanto RAM como gráfica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el PC tenía un lastre importante, Windows 95, un sistema operativo que consumía más recursos que el sistema base que tenía la consola de Sony.

Comparado de forma directa con PlayStation 1, este PC tiene:

Una potencia 6,3 veces mayor partiendo del valor en MIPs.

Cuatro veces más memoria RAM.

Cuatro veces más memoria gráfica en la aceleradora 3D.

Un lector de CD mucho más rápido.

Una solución de sonido superior.

Su aceleradora 3D puede manejar casi tres veces más polígonos. Es su equivalencia más cercana por capacidades 3D, pero al mismo tiempo es muy superior.

El PC era más potente que PlayStation 1

Las especificaciones ya lo dejan claro, pero solo tenemos que mirar cómo era capaz de mover los juegos uno y otro sistema para darnos cuenta de las importantes diferencias que había entre ambos. Vamos con algunos ejemplos que son clave.

Quake

Fue un clásico que marcó un punto de inflexión en su época, ya que se convirtió en el primer juego de acción en primera persona con un mundo totalmente 3D. Fue portado a Saturn en una versión muy limitada y con un motor gráfico personalizado, es decir, no utilizaba el Quake Engine, sino una versión muy inferior adaptada del juego Exhumed, conocido como Slavedriver Engine.

El juego no se adaptó a PlayStation 1 porque dicha consola no tenía potencia ni recursos suficientes para un port directo, y tendría que haber sido reprogramado sobre un motor personalizado.

Quake 2

Otro clásico que subió el listón frente al anterior, y que durante un tiempo se convirtió en un clásico para medir el rendimiento de cualquier PC. Utilizaba el id Tech 2, un motor gráfico muy avanzado para la época que hacía un uso fantástico de las aceleradoras gráficas de la época.

Jugarlo en PC con una Voodoo de 3DFX era una auténtica gozada, ya que nos permitía disfrutarlo en 640 x 480 píxeles con efectos gráficos avanzados, como transparencias y suavizado de texturas. La diferencia que marcaba activar la aceleración 3D con Glide era enorme.

Este juego llegó a PlayStation 1, pero en una versión que utilizaba un motor gráfico personalizado desarrollado por HammerHead. Todos los escenarios fueron reducidos y adaptados a la menor potencia de la consola, funcionaba a una resolución inferior y tenía una calidad gráfica muchísimo más baja.

MDK

Uno de los mejores juegos de toda la historia, y una demostración de que era posible crear juegos con una excelente calidad gráfica sin tener que depender de una tarjeta gráfica aceleradora 3D. MDK funcionaba a la perfección en un PC con un procesador Pentium y 16 MB de RAM, y fue uno de los títulos técnicamente más avanzados de su generación.

Llegó también una versión compatible con Glide que permitía utilizar una aceleradora Voodoo de 3DFX para mejorar la calidad gráfica, pero incluso sin esta el juego tenía un acabado fantástico en PC, y funcionaba con una fluidez total siempre que nuestro PC cumpliera con ese requisito de tener un procesador Pentium.

La versión para PS1 no quedaba nada bien frente a la versión de PC, de eso no hay ninguna duda. Era tan floja que parecía propia de una generación anterior, y no tenía nada que ver con la calidad de otros juegos que estaban disponibles para ambas plataformas. Creo que esto se debía a la dependencia que tenía MDK de la CPU, y también de la memoria RAM, y a su nula dependencia de una aceleradora 3D, que era el único punto fuerte de PlayStation 1.

Resident Evil 2

Otro de los juegos más importantes de la era PlayStation 1. Este título estaba renderizado en 320 x 240 píxeles en PlayStation 1, mientras que en ese PC podíamos jugarlo sin problema en 640 x 480 píxeles y disfrutar de filtrado bilineal de texturas y efectos avanzados de transparencias.

Recuerdo que incluso con mi PC de aquella época, que no tenía una Voodoo de 3DFX sino una S3 Virge 3D con 4 MB de memoria, el juego se veía muchísimo mejor que en PlayStation 1, aunque reconozco que esta gráfica no podía manera transparencias como hacia el modelo de 3DFX, y que esto era un problema en ocasiones.

Solo con el aumento de resolución el juego ya cambiaba por completo. Todos los elementos 3D, personajes y enemigos, se veían mucho más definidos, y se eliminaba ese efecto de pixelación y el acabado tan borroso que tenían en PlayStation 1, y que hacía que fuese imposible distinguir bien pequeños detalles, como las texturas de las caras.

Juegos de PC que eran imposibles en PlayStation 1

No quiero terminar este artículo sin destacar este punto, y es que muchos de los juegos que se desarrollaban sobre la base del PC no podían ser portados a la consola de Sony, porque esta no contaba con memoria suficiente para poder moverlos, y también porque su procesador no estaba a la altura.

Por otro lado, su unidad de CD era de velocidad simple, lo que hacía que muchas veces los tiempos de carga fuesen extremadamente largos, lo que tenía un impacto muy negativo en la experiencia de juego. Un buen ejemplo de lo que suponían todos esos límites cuando, a pesar de todo, se intentaba portar un juego a esta consola, lo tenemos en Diablo.

La versión para PlayStation 1 tiene cosas buenas, como por ejemplo el uso de mapas de luz, un mejor uso del color y el modo para dos jugadores, pero todo presenta un aspecto mucho más borroso, las animaciones son mucho peores y los tiempos de carga son extremadamente largos. La experiencia en PC era muchísimo mejor.

¿Queréis más ejemplos? Warcraft 2 y Command and Conquer Red Alert vienen como anillo al dedo, ya que las versiones para PC están a años luz de las de PlayStation 1, y también hay otros juegos excelentes que no fueron portados a esta consola porque directamente no iba a ser capaz de moverlos, como Heroes of Might and Magic II, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos.

Sí, PlayStation 1 fue una consola muy buena y con un gran valor en relación precio-prestaciones, sobre todo por su capacidad de aceleración 3D y por todo el trabajo de optimización que tuvo detrás, y que permitió llevar a este sistema ports que, en su versión original, habrían sido imposibles. Sin embargo, en términos de potencia global, sin limitarnos al 3D, realmente no era superior a un PC de la época.