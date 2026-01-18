PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber

El alto precio de la DDR5 disparó la demanda de la DDR4, lo que hizo que su precio también aumentase considerablemente. Esto ha tenido un efecto inesperado, y es que ha repuntado la demanda de memoria DDR3 y de placas base compatibles con este estándar, lo que significa que se están volviendo a montar PCs componentes de hace más de diez años.

Viendo los precios que ha alcanzado la DDR4 la verdad es que me parece lógico. En el mercado de segunda mano podemos encontrar kits de DDR3 por menos de 20 euros con velocidades de entre 1.600 MT/s y 1.866 MT/s, y si no nos importa gastar un poco más también encontraremos kits con velocidades superiores.

Se que esto ha despertado la curiosidad y el interés de muchos de nuestros lectores, y por esa razón he decidido dar forma a este artículo, donde voy a responder a todas esas preguntas que tenéis sobre el renacer de la DDR3, y sobre si realmente vale la pena utilizarla para montar un PC en pleno 2026.

Placas base y procesadores compatibles: mínimo y máximo al que podemos aspirar con DDR3

Para utilizar DDR3 y montar un PC necesitamos una placa base compatible, y estas suelen tener precios bastante altos a pesar de los años que llevan a sus espaldas, sobre todo los modelos con chipset Z97 de Intel, que es sin duda la mejor opción para equilibrar el valor coste-rendimiento, ya que con ese chipset podremos montar DDR3 más rápida y procesadores Haswell (Core Gen4) serie K.

También existen placas base con chipset Z170 compatibles con DDR3, que nos permitirán montar procesadores Skylake (Core Gen6) y Kaby Lake (Core Gen7). Estas placas no soportan procesadores Coffee Lake, a pesar de que utilizan el mismo socket (LGA1151), así que tenedlo en cuenta.

Que yo recuerde ese es el techo al que podemos llegar con DDR3, porque no existen placas base con chipset serie 200 de Intel compatibles con dicho estándar. Por tanto, el nivel máximo al que podemos llegar a nivel de procesadores por el lado de Intel para montar un PC con DDR3 es Kaby Lake, y el mínimo son los Core 2 Duo y Core 2 Quad.

En el caso de AMD, las placas base con socket AM3 y AM3+ soportan DDR3, así que todos los procesadores compatibles con esos sockets nos permitirán utilizar dicho tipo de memoria. Esto abarca desde los Phenom II X4 hasta los AMD FX de primera y segunda generación basados, respectivamente, en las arquitecturas Bulldozer y Piledriver.

A qué velocidades puede funcionar la DDR3

800 MT/s (9,5 nanosegundos).

1.066 MT/s (7,5 nanosegundos).

1.333 MT/s (6 nanosegundos).

1.600 MT/s (5 nanosegundos).

1.866 MT/s (4,3 nanosegundos).

2.133 MT/s (3,3 nanosegundos).

2.400 MT/s (3 nanosegundos).

Para elegir la velocidad de la DDR3 debemos tener en cuenta el procesador que vayamos a utilizar. Si vamos a montar un Intel Core i7-4770K o equivalente de AMD (FX 8320), lo ideal es no bajar de 1.866 MT/s, y si vamos a montar un Intel Core i7-6700K o 7700K o equivalente más cercano de AMD con soporte de DDR3, que sería un FX 9590, aunque este rinde mucho peor, tenedlo en cuenta, deberíamos acompañarlo de la memoria DDR3 más rápida posible, es decir, 2.133 o 2.400 MT/s.

En caso de que vayamos a montar procesadores inferiores, como el Intel Core i7-3770K o Core i7-2600K, un kit a 1.333 MT/s cumplirá sin problemas. Esto se extiende al equivalente de AMD más cercano de AMD, el FX 8150.

Si tienes dudas sobre las equivalencias de procesadores Intel y AMD de diferentes generaciones echa un vistazo a esta guía.

Cuáles son los procesadores más potentes compatibles con DDR3 que podemos montar

Opciones Intel

Siempre hablando del mercado de consumo general, claro está. Por el lado de Intel, el más potente que podemos montar es el Core i7-7700K. Estas son sus especificaciones:

Fabricado en el nodo de 14 nm+.

Arquitectura Skylake.

4 núcleos y 8 hilos a 4,2 GHz-4,5 GHz.

8 MB de caché L3.

TDP de 91 vatios.

La opción más equilibrada por el lado de Intel, en relación precio-rendimiento, si queremos tener una configuración suficiente para jugar sin grandes problemas sería el Core i7-4770K. Estas son sus características:

Fabricado en el nodo de 22 nm.

Arquitectura Haswell.

4 núcleos y 8 hilos a 3,5 GHz-3,9 GHz.

8 MB de caché L3.

TDP de 84 vatios.

Opciones AMD

Por el lado de AMD, y siempre hablando del mercado de consumo general, la opción más potente es el FX 9590. Estas son sus características:

Fabricado en el nodo de 32 nm.

Arquitectura Piledriver.

Arquitectura Piledriver. 8 núcleos y 8 hilos a 4,7 GHz-5 GHz.

8 MB de caché L3.

TDP de 220 vatios.

Ese procesador consume mucho, se calienta mucho, y tiene un precio muy alto en el mercado de segunda mano, así que no es una buena opción. Lo más equilibrado en relación precio-rendimiento, sobre todo si queremos poder jugar, es el FX 8320. Estas son sus especificaciones:

Fabricado en el nodo de 32 nm.

Arquitectura Piledriver.

8 núcleos y 8 hilos a 3,5 GHz-4 GHz.

8 MB de caché L3.

TDP de 125 vatios.

¿Qué PC puedo montar utilizando DDR3 y qué puedo hacer con él?

La verdad es que hay muchas opciones, porque como hemos visto hay muchos procesadores compatibles con DDR3. Podríamos montar desde un PC muy económico para tareas básicas, eligiendo por ejemplo un Intel Core i5-2400 o un AMD FX 6120 y 8 GB de DDR3 a 1.066 MT/s. Con esta configuración también podríamos jugar a muchos de los juegos de la primera etapa de la generación de PS4 y Xbox One.

Si invertimos más dinero podemos montar PCs que todavía son bastante potentes. Por ejemplo, un equipo con un Intel Core i7-4790K, 16 GB de DDR3 a 1.866 MT/s y una tarjeta gráfica relativamente potente, como la GeForce RTX 2060 SUPER, puede mover incluso juegos actuales sin grandes problemas.

Esto precisamente lo podemos ver en el vídeo que ha compartido el canal RandomGaminginHD, donde prueba el rendimiento de un PC con dicha configuración, y puede mover sin problemas incluso títulos tan exigentes como Battlefield 6, que funciona en 1080p con calidad media a casi 70 FPS, y con mínimos de 46 FPS, lo que significa que no sufre caídas importantes.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En una parte de los juegos de esta prueba se aprecia que el Intel Core i7-4790K hace cuello de botella a la GeForce RTX 2060 SUPER. Esto sucede cuando la gráfica no mantiene una tasa de uso de más del 90% en un juego, cosa que podemos ver en Battlefield 6, en Counter-Strike 2 y en Cyberpunk 2077.

Sin embargo, también hay juegos en los que no se produce ese cuello de botella, y la GeForce RTX 2060 SUPER funciona a entre un 90% y un 99% todo el tiempo. Esto sucede en GTA 5 Enhanced, Kingdom Come Deliverance 2 y Red Dead Redemption 2, que rinden de maravilla con este PC.

Con un AMD FX 9590, y una Radeon RX 5700, que es un equivalente cercano a la GeForce RTX 2060 SUPER, el rendimiento en Battlefield 6 es bastante peor, y se producen algunos tirones bastante molestos, pero ofrece una experiencia que se puede considerar como jugable, tal y como os contamos en su momento en este artículo.

Muy interesante. Esto confirma que un PC con el vetusto Intel Core i7-4790K todavía tiene mucho que decir, siempre que esté acompañado por una configuración equilibrada en RAM y GPU. Si en vez de montar esa CPU se hubiera utilizado un Intel Core i7-6700K o un Core i7-7700K el rendimiento habría sido todavía mejor, ya que estos procesadores tiene un IPC superior al del Core i7-4790K, y el cuello de botella se habría reducido mucho en títulos CPU dependientes.

Problemas de montar un PC con DDR3 y CPUs «obsoletas»

No será compatible con Windows 11 , aunque podremos forzar su instalación si queremos utilizar dicho sistema operativo. Podemos hacerlo fácilmente creando un medio de instalación con Rufus.

, aunque podremos forzar su instalación si queremos utilizar dicho sistema operativo. Podemos hacerlo fácilmente creando un medio de instalación con Rufus. Algunos componentes tienen precios muy altos, sobre todo los procesadores más potentes y las mejores placas base, y cada vez se ven menos unidades en el mercado de segunda mano por culpa de la especulación y la reventa, que también llega a ese nivel.

sobre todo los procesadores más potentes y las mejores placas base, y cada vez se ven menos unidades en el mercado de segunda mano por culpa de la especulación y la reventa, que también llega a ese nivel. La DDR3 de mayor velocidad puede ser difícil de encontrar a buen precio , sobre todo si buscamos kits a más de 1.866 MT/s, y se está volviendo cada vez más cara.

, sobre todo si buscamos kits a más de 1.866 MT/s, y se está volviendo cada vez más cara. Estamos limitados a procesadores de 4 núcleos y 8 hilos como máximo, en el caso de Intel, o de 8 núcleos y 8 hilos en el caso de AMD, pero estos rinden peor en juegos por su diseño dos núcleos compartiendo una unidad de coma flotante.

como máximo, en el caso de Intel, o de 8 núcleos y 8 hilos en el caso de AMD, pero estos rinden peor en juegos por su diseño dos núcleos compartiendo una unidad de coma flotante. El procesador nos hará cuello de botella en muchos juegos actuales , y no tendrá sentido montar una tarjeta gráfica muy potente ni recurrir al reescalado en 1080p, porque el rendimiento no mejorará en esos casos al tener dicho cuello de botella.

, y no tendrá sentido montar una tarjeta gráfica muy potente ni recurrir al reescalado en 1080p, porque el rendimiento no mejorará en esos casos al tener dicho cuello de botella. Tendremos una plataforma «muerta», y sin posibilidades interesantes de ampliación. Será una inversión «para salir del paso», pero no para mantenerla y actualizarla a largo plazo.

¿Cuál sería la mejor tarjeta gráfica que podría montar en un PC con DDR3?

Depende del procesador que vayas a utilizar, y de la resolución. En 1080p el cuello de botella del procesador será mucho más marcado que en 1440p y en 4K resoluciones en las que dependiendo de cada juego y de la tarjeta gráfica podría incluso llegar a desaparecer, así que esto es algo muy importante que también debes tener en consideración.

Hay muchas configuraciones y respuestas posibles, así que os dejo a continuación un guion que os servirá como referencia para diferentes escenarios. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverlas.

Intel Core i7-2600K, Core i7-3770K o equivalente (AMD FX 8150) : una GeForce GTX 1070 o una GeForce RTX 3050 serían el máximo recomendado.

: una GeForce GTX 1070 o una GeForce RTX 3050 serían el máximo recomendado. Intel Core i7-4770K, Core i7-4790K o equivalente (AMD FX 8350) : una GeForce RTX 2070 o una Radeon RX 5700 XT serían el máximo recomendado.

: una GeForce RTX 2070 o una Radeon RX 5700 XT serían el máximo recomendado. Intel Core i7-6700K, Core i7-7700K o equivalente (compatible con DDR3 lo más cercano es un FX 9590, pero rinde mucho peor): el máximo recomendado sería una GeForce RTX 2080 SUPER o una GeForce RTX 3060 Ti.

Antes de terminar os recuerdo otra cosa importante si estáis pensando en montar un PC basado en DDR3, y es que lo normal es que las placas base compatibles con ese estándar utilicen PCIe Gen2 o PCIe Gen3 x16 para el conector de la tarjeta gráfica.

Por esa razón, es recomendable evitar tarjetas gráficas que utilizan el estándar PCIe Gen4 y estén limitadas al modo x8, ya que al instalarlas en una placa base PCIe Gen2 o Gen3 x16 trabajarán con solo 8 líneas PCIe, y esto hará que puedan llegar a perder mucho rendimiento.