Las GeForce RTX 5060 se han retrasado, no llegarán hasta abril

El lanzamiento de las GeForce RTX 5060 y GeForce RTX 5060 Ti se ha retrasado a abril de este año, según una información que ha compartido el conocido analista tecnológico Ming-Chi Kuo. Este ha destacado, además, que el retraso no será suficiente para mejorar el nivel de stock de ambas tarjetas, y que ambas podrían agotarse casi al instante cuando estén disponibles.

Esta nueva fecha de lanzamiento cuadra con el retraso de la GeForce RTX 5070, que en teoría no llegará al mercado hasta el mes de marzo. Por relación precio-prestaciones este modelo suele ser uno de los más vendidos de cada nueva generación de NVIDIA, así que cabe esperar que la demanda sea bastante alta, y que durante las primeras semanas no haya stock suficiente para cubrir dicha demanda.

Una baja disponibilidad de estos productos facilitará que los especuladores puedan hacer su agosto y drenar el stock para luego venderlo a precios inflados, algo que ya hemos visto con las GeForce RTX 5080, y sobre todo con las GeForce RTX 5090, que se están vendiendo en el mercado de segunda mano por entre dos y tres veces su precio recomendado.

Esta tarjeta gráfica será un modelo de gama media económica que posicionará en la franja de los 300-350 euros, aunque los modelos con mejores diseños y calidades de construcción podrían llegar a costar 400 euros o más, algo que ya vimos en su momento con las GeForce RTX 4060.

De momento no hay indicios de que NVIDIA vaya a lanzar otro modelo inferior, así que la GeForce RTX 5060 será, en principio, el modelo de entrada a esta nueva generación, salvo que el gigante verde cambie de idea y decida lanzar una GeForce RTX 5050.

En cuanto al rendimiento, las últimas filtraciones apuntan que la GeForce RTX 5060 va a ser un poco más potente que la GeForce RTX 4060 Ti, y que contará con una configuración de 8 GB de memoria gráfica. Esto quiere decir que será una tarjeta gráfica pensada para jugar en 1080p de forma óptima.

La GeForce RTX 5060 Ti será más potente, y todo parece indicar que estará al nivel de una GeForce RTX 4070, lo que significa que será capaz de mover juegos en 1440p con soltura. La única duda que tenemos es su configuración de memoria gráfica, porque si acaba llegando con solo 8 GB de VRAM iría bastante justa en dicha resolución con calidades máximas en ciertos juegos. Se rumorea que habrá una versión con 16 GB de memoria gráfica, y obviamente esta estaría mejor preparada para mover juegos en 1440p.

After discussing with one of the largest stores in Taiwan, their entire chain received only 20 units of the 5090 and 300 of the 5080 last week as part of the first batch. Additionally, I spoke with numerous small sellers in Taiwan, most of whom were lucky to get 1–2 units for… pic.twitter.com/qZcBDOtfnp

— Kakashii (@kakashiii111) February 9, 2025