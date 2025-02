Todos nos preguntamos cuál será el precio de Nintendo Switch 2. Algunos parecen tenerlo muy claro, la mayoría de las informaciones que han aparecido hasta ahora creen que será más cara que la Nintendo Switch original, cosa que tiene sentido, y algunos analistas apuestan por los 399 dólares, una cifra que personalmente me parece bastante razonable.

Los analistas creen que con un precio de 399 dólares la Nintendo Switch 2 quedaría en una posición privilegiada, porque:

No superaría la barrera psicológica de los 400 dólares, un presupuesto que es el límite de muchos usuarios. La colocaría con un precio más bajo que el de las consolas portátiles actuales, que son rivales directos de Nintendo Switch 2. Permitiría a Nintendo ofrecer un equilibrio entre precio y prestaciones, es decir, sería razonable para el hardware que tendrá esta consola. La compañía japonesa disfrutará de un buen margen de ganancias por cada consola vendida en relación a los costes de producción que asume.

Cuál será el precio de Nintendo Switch 2 en España

Lo más lógico sería que la gran N lance esta consola en nuestro país con un precio de 399,99 euros, IVA incluido. Esto era precisamente lo que indicaban los primeros listados de minoristas europeos que vimos no hace mucho, aunque por desgracia es algo que todavía no está confirmado, así que no podemos darlo por seguro.

Obviamente ese sería el precio de la consola sin nada más, es decir, sin juego incluido. Si queremos conseguirla en un pack que incluya un juego el precio subirá probablemente a los 449,99 euros, o quizá incluso un poco más.

También cabe la posibilidad de que el precio de Nintendo Switch 2 acabe siendo un poco más alto en España, aunque estoy convencido de que en el peor de los casos no superará los 429,99 euros en su versión básica. Precisamente el precio de lanzamiento de Nintendo Switch fue de 329,99 euros, así que en este caso la diferencia de precio entre ambas sería de 100 euros.

Si todo va según lo previsto, Nintendo hará una segunda presentación de su nueva consola el 2 de abril. En ese evento esperamos que se confirmen todos los detalles técnicos de Nintendo Switch 2, que la compañía japonesa revele las especificaciones completas a nivel de hardware y que muestre las primeras secuencias de juegos funcionando sobre dicha consola.

Nintendo Switch 2 tendrá un SoC NVIDIA Tegra personalizado de nueva generación, con CPU ARM de 8 núcleos y GPU Ampere de hasta 1.536 shaders. Contará con 12 GB de memoria unificada, tendrá una unidad de almacenamiento UFS 3.1 de 256 GB y utilizará una pantalla de 8 pulgadas con resolución 1080p. Será compatible con NVIDIA DLSS 4.