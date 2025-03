La última actualización de Windows 11 rompe Call of Duty Black Ops 6

Microsoft lo ha vuelto a hacer. La última actualización que ha recibido Windows 11 ha introducido un fallo que afecta a Call of Duty Black Ops 6, y que impide que el juego funcione correctamente. Los usuarios afectados han confirmado que la única manera de solucionar este problema es desinstalando la actualización KB5052093, que es la culpable.

El fallo aparece de una manera muy simple, cuando intentamos ejecutar el juego veremos que este no inicia, y nos quedamos en el menú de Battle.net con el icono de un círculo girando que indica que el juego está intentando arrancar, pero no lo conseguirá, no importa el tiempo que esperemos, no pasará de esa fase de carga.

Microsoft no ha dicho nada de momento sobre este problema, así que si juegas a Call of Duty Black Ops 6 en tu PC y tienes Windows 11 lo mejor es que no instales esta actualización, al menos hasta que se confirme que se ha solucionado este problema de forma oficial. Si ya la tienes instalada y estás sufriendo este problema tendrás que eliminar la actualización para poder jugar.

Cómo eliminar una actualización en Windows 11

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Buscar Actualizaciones».

Entra en el primer resultado.

Ve al historial de actualizaciones.

Busca la actualización KB5052093 y elimínala.

Reinicia el PC.

La actualización KB5052093 es opcional, así que tranquilo, no te estarás perdiendo nada importante. Durante su lanzamiento también dio algunos problemas por fallo de instalación en ciertos PCs, aunque Microsoft parece haber resuelto ya este problema.

Es imposible calcular la extensión de este problema que afecta al juego Call of Duty Black Ops 6, pero lo importante de todo esto es que Microsoft lleva una racha bastante complicada con las actualizaciones de Windows 11 desde que lanzó el parche 24H2, una actualización que por todos los fallos y quebraderos de cabeza que ha dado se ha convertido por méritos propios en la peor actualización de toda la historia de este sistema operativo.

Personalmente no he tenido ningún problema por una razón muy sencilla, no he actualizado a Windows 11 24H2, y de momento no pienso hacerlo. Espero que Microsoft haya aprendido la lección, y que haga las cosas mejor con la actualización 25H2, que debería llegar a finales de este mismo año.