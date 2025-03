Xbox Next a finales de 2026, y con nuevo Call of Duty

Microsoft reconoció su derrota en la generación actual de consolas, y dejó claro que su prioridad es Xbox Next, su consola de próxima generación. Hemos visto muchos rumores que dicen que la compañía va a lanzar dos modelos, una auténtica sucesora de Xbox Series X y una Xbox portátil con hardware de nueva generación, pero todavía no hay nada confirmado.

También hemos visto rumores que dicen que Xbox Next podría llegar al mercado entre 2026 y 2027. Tienen sentido, porque esto permitiría a Microsoft adelantarse a PS6, y le daría una ventaja temporal que podría ayudarle a tener un mejor arranque de ventas.

Un conocido insider ha reforzado esta teoría. Ha dejado caer que Xbox Next podría llegar a finales de 2026, y que esta nueva consola vendrá acompañada de Call of Duty Modern Warfare IV, un juego que ya está siendo desarrollado en kits para la Xbox de próxima generación, y que será el primero que abandonará el soporte de la generación anterior (PS4 y Xbox One).

Este Call of Duty utilizará un motor gráfico renovado que será capaz de aprovechar los avances de la Xbox Next, pero al mismo tiempo mantendrá la compatibilidad con las consolas de la generación actual, lo que significa que el salto generacional no será tan grande como cabría esperar.

Sí, aunque hay rumores que apuntan a una renovación parecida a lo que ha sido PS5 Pro en realidad las fuentes más fiables coinciden en que esa consola será de nueva generación. Esto quiere decir que Xbox Next será la rival de PS6, y que tendrá un hardware completamente renovado y actualizado a nivel de potencia y de arquitecturas.

Las especificaciones todavía no se conocen, pero se espera que esta consola utilice una APU diseñada por AMD y fabricada por TSMC. Dicha APU podría contar con una CPU basada en la arquitectura Zen 5 o Zen 6, y con una GPU basada en la arquitectura UDNA. No podemos descartar que Microsoft opte por utilizar algún tipo de diseño específico con optimizaciones concretas para diferenciarse mejor de PS6.

También podemos esperar un aumento de la cantidad de memoria unificada, que debería subir a 24 GB o a 32 GB, y mejoras en la unidad de almacenamiento SSD, tanto de capacidad como de rendimiento. Se espera que la IA aplicada a gaming sea uno de los avances más importantes de la Xbox de nueva generación, y que esta cuente con hardware dedicado para acelerar esta tecnología.

No tenemos todavía detalles concretos, pero podemos partir del referente que hemos visto en PS5 Pro y dar por seguro que esa Xbox Next tendrá, como mínimo, reescalado inteligente acelerado por hardware. Puede que también cuente con generación de fotogramas potenciada por IA.

EXCLUSIVE Details for Modern Warfare IV (2026):

– No Old Gen support

– Traditional UI like the older games (More traditional than BO6)

– Engine being overhauled to address MWII problems like «visual clutter» etc.

– Being developed on Dev Kits for the Next Xbox

– No «Warzone 3″… pic.twitter.com/xzmdjiDARd

— Hope (@TheGhostOfHope) March 3, 2025