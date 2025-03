ASUS Zenbook 14, análisis: afilado como una katana

El ASUS Zenbook 14 es uno de esos ultraportátiles que te atrapan desde el primer momento. Su diseño se mantiene fiel a la estética Zenbook más clásica, y esto le confiere una línea totalmente atemporal en la que predominan la sobriedad y la elegancia, pero sin renunciar a un alto grado de funcionalidad.

Tenía muchas ganas de probarlo, y gracias a ASUS España he tenido la oportunidad de disfrutarlo durante más de tres semanas. Estos días han sido una auténtica locura con tanto lanzamiento de tarjetas gráficas, pero hoy, por fin, he podido terminar mi análisis de este equipo, y tengo muchas cosas que contaros.

Antes de entrar en materia un detalle importante, y es que este ASUS Zenbook 14 es una renovación del modelo de la generación anterior que incorpora los procesadores Intel Core Ultra 200H, configurados con núcleos P Lion Cove y núcleos E Skymont. Estos ofrecen una mayor potencia en multihilo comparados con Lunar Lake, y cuentan también con una NPU integrada.

Especificaciones del ASUS Zenbook 14

Portátil ultraligero con formato de 14 pulgadas.

Chasis metálico fabricado en aluminio con certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Pantalla de 14 pulgadas con panel de tipo OLED, resolución de 2.880 x 1.800 píxeles (formato 16.10), tasa de refresco de 120 HZ y tiempo de respuesta de 0,2 ms.

El panel OLED es táctil (opcional), reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y tiene una profundidad de 1.070 millones de colores.

La pantalla tiene un contraste de 1.000.000:1, un brillo máximo de 500 nits, certificación Vesa HDR True Black 500 y certificaciones TÜV Rheinland y SGS para el cuidado de la vista. Emite un 70% menos de luz azul.

Procesador Intel Core Ultra 9 285H (bloque CPU fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC) con 6 núcleos Lion Cove de alto rendimiento a 2,9 GHz-5,4 GHz, 8 núcleos Skymont a 2,7 GHz-4,5 GHz y 2 núcleos Crestmont de consumo ultrabajo a 1 GHz-2,7 GHz. 16 núcleos y 16 hilos en total con 24 MB de caché L3.

GPU integrada Intel Arc 140T (nodo de 5 nm de TSMC) basada en la arquitectura Xe+. Tiene 8 núcleos Xe+ (1.024 shaders), 8 unidades para acelerar trazado de rayos y cuenta con 128 unidades XMX para acelerar IA. Funciona a un máximo de 2,35 GHz, y puede alcanzar una potencia de 4,8 TFLOPs en FP32.

Unidad de procesamiento neural (NPU) Intel AI Boost con una potencia de 13 TOPs en INT8.

32 GB de memoria LPDDR5X a 7.467 MT/s en doble canal.

Unidad de almacenamiento SSD PCIe Gen4 de 1 TB.

Conectividad cableada: un puerto USB 3.2 Gen1 Type-A, dos Thunderbolt 4 compatibles con salida de imagen y suministro de energía, una salida HDMI 2.1 TMDS y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 con una velocidad de hasta 5.800 Mbps y Bluetooth 5.4.

Teclado de tipo chiclet retroiluminación LED blanca con una pequeña concavidad para mejorar la ergonomía. Tiene un recorrido por tecla de 1,4 mm.

Almohadilla táctil de precisión con tecnología Number Pad 2.0 en el modelo analizado (es opcional).

Cámara frontal HD con infrarrojos compatible con el reconocimiento facial de Windows Hello. Tiene obturador físico para mejorar la seguridad.

Sistema de altavoces compatibles con Dolby Atmos. Incluyen las tecnologías Audio Booster y Amplificador Inteligente.

Matriz de micrófonos con cancelación de ruido inteligente.

Batería de 75 Wh compatible con carga rápida. Ofrece una autonomía máxima teórica de 18 horas.

Sistema operativo: Windows 11. Incluye la suite MyASUS para monitorizar y gestionar los aspectos más importantes del equipo.

Medidas y peso: 31,24 x 22,01 x 1,49 cm. Pesa 1,28 kilogramos.

Precio: desde 1.646,89 euros.

A qué perfil de usuario se dirige el ASUS Zenbook 14

Este equipo abarca a un público bastante amplio. Es un modelo muy ligero y cómodo de transportar, pero al mismo tiempo tiene una configuración de hardware potente y cuenta con un panel OLED de gran calidad, lo que lo convierte en un portátil centrado en la movilidad pero equilibrado y lleno de posibilidades.

Por movilidad y calidad de construcción es ideal para trabajadores de primera línea, estudiantes, profesionales que estén siempre en movimiento y también para creadores y diseñadores que quieran disfrutar de todas las ventajas que ofrece un ultraportátil sin tener que renunciar a un buen nivel de rendimiento.

Su CPU de 16 núcleos tiene un IPC muy alto, y como veremos ofrece un rendimiento excelente en diferentes tareas y aplicaciones profesionales. La GPU integrada también es interesante, porque mantiene una potencia considerable para este tipo de soluciones, y porque cuenta con hardware especializado para acelerar IA.

Al tener 32 GB de memoria el ASUS Zenbook 14 nos garantiza una larga vida útil, y es suficiente para acomodar incluso tareas bastante exigentes, como la edición de fotografía y vídeo. El rendimiento de la unidad SSD también está a la altura, como veremos en las pruebas de rendimiento, y su capacidad de 1 TB es suficiente para el perfil de usuario al que se dirige.

Análisis externo del ASUS Zenbook 14

Como os he dicho al principio del análisis, el ASUS Zenbook 14 mantiene el diseño clásico de la familia Zenbook, con líneas rectas muy marcadas, detalles angulosos que se extienden incluso al teclado y una terminación ligeramente redondeada en las esquinas que genera un bonito contraste. Es uno de mis acabados favoritos, y se mantiene fiel a los orígenes del estilo Zenbook.

En la tapa tenemos una terminación plana y minimalista en tono mate que contrasta con líneas rectas con un acabado de tipo espejo brillante. Las sensaciones que transmite el equipo al tacto son buenas tanto en el interior como en el exterior, gracias a su acabado en aluminio, y tiene una solidez estructural a la altura del conjunto. No presenta ningún punto frágil, y la calidad de construcción es sobresaliente en líneas generales.

Al abrir el equipo tenemos unos bordes de pantalla bastante contenidos que ayudan a mejorar la inmersión y la concentración. En el borde superior está la cámara frontal HD, el obturador físico, los sensores y los micrófonos. El panel es de tipo OLED, y tiene un tamaño de 14 pulgadas. En el modelo que he analizado cuenta con interfaz táctil, pero recordad que esta es opcional.

El formato 16:10 de la pantalla hace que tengamos más espacio de trabajo en vertical, y la resolución de 2.880 x 1.800 píxeles nos deja una alta densidad de píxeles por pulgada, lo que se traduce en una mayor nitidez y calidad de imagen. La bisagra de la pantalla está bien implementada, y eleva ligeramente el equipo cuando se abre para mejorar la refrigeración.

El teclado se ha implementado de una manera limpia siguiendo el patrón clásico de doble altura. Esto permite aprovechar mejor el espacio, y nos deja una terminación más limpia que encaja a la perfección con la estética general del equipo. Las teclas son de tipo chiclet, tienen una buena disposición y un tamaño adecuado, presentan una pequeña concavidad para mejorar la ergonomía, cuentan con iluminación LED blanca y su recorrido es de 1,4 mm.

Justo debajo del teclado tenemos la almohadilla táctil, situada en posición central y equipada con la tecnología Number Pad 2.0. Podemos convertirla en un pad numérico con el que podremos trabajar de una manera mucho más rápida y cómoda si tenemos que realizar operaciones matemáticas de manera intensiva.

En el lateral izquierdo tenemos un puerto USB 3.2 Gen1 Type-A, y en el lado de la derecha se encuentran dos puertos Thunderbolt 4, una salida HDMI 2.1 TMDS y un jack de 3,5 mm con entrada y salida de audio (podemos conectar auriculares y micrófonos). Los Thunderbolt 4 nos permiten cargar el portátil, y conectarlo a pantallas externas.

Experiencia de uso

El primer contacto con el ASUS Zenbook 14 cumplió totalmente con mis expectativas, tanto por estética como por calidad de construcción. Es un ultraportátil que está preparado para resistir sin problemas los vaivenes del uso diario, y para superar los desafíos que tiene que afrontar un equipo diseñado para personas que se mueven con frecuencia, y que necesitan llevar su equipo a todas partes.

Sobre el diseño no puedo decir nada que no haya dicho ya. Dentro de la familia ASUS este estilo es el que más me gusta, y el perfil lateral del equipo, con esa terminación en forma de cuña, me recuerda a las líneas de una katana. Haciendo presión en todas las zonas clave del equipo, y realizando pruebas de movilidad y sacudidas con la pantalla abierta, pude comprobar que la calidad de construcción de este modelo es perfecta.

Por su peso y medidas el ASUS Zenbook 14 se puede mover fácilmente con una sola mano, incluso con la pantalla abierta, y es muy cómodo de transportar. Esto es importante, sobre todo para aquellos que tienen que cargar con su portátil durante varias horas al día para poder llevarlo de un lado a otro.

La pantalla es otro de los puntos fuertes de este equipo. El panel OLED que ha montado ASUS tiene una gran densidad de píxeles por pulgada, gracias a su resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, y esto nos transmite una sensación nitidez muy buena que notaremos desde el primer momento.

Los ángulos de visión que ofrece este panel son perfectos en 178 grados, y la reproducción del color y la profundidad del mismo son excelentes. Tenemos colores vivos, ricos e intensos, bien presentados y acompañados de unos negros profundos porque, como sabrán muchos de nuestros lectores, los paneles OLED apagan directamente los píxeles para generar el color negro.

El panel tiene un buen nivel de brillo, y cuenta con certificación Vesa HDR True Black 500, lo que significa que podremos disfrutar de HDR en nuestros contenidos multimedia favoritos. No es un equipo pensado para jugar, pero si decidimos instalar juegos también podremos utilizar dicha tecnología para mejorar nuestra experiencia.

Tenemos también certificaciones TÜV Rheinland y SGS, que reducen la emisión de luz azul y mejoran el cuidado de la vista. Una menor fatiga ocular es importante, no solo para la salud de nuestros ojos, sino también porque nos permitirá ser más productivos y trabajar durante más tiempo antes de que empecemos a sentir cansancio o molestias.

El teclado consigue crear una experiencia de escritura perfecta. La distribución y el tamaño de las teclas están bien planteados, la ergonomía en general es buena y el recorrido de 1,4 mm transmite todo el feedback que necesitamos para poder escribir rápido minimizando los errores cometidos. La iluminación LED tiene un brillo y una intensidad muy elevados, y nos permitirá trabajar sin problemas incluso sin ninguna luz ambiental.

La almohadilla táctil tiene un tacto suave, marca bien los clics y está colocada en posición central. Contar con la tecnología Number Pad 2.0 representa un valor importante, sobre todo para profesionales y estudiantes que trabajen con números a diario, ya que nos permite crear un pad numérico que nos permitirá ser mucho más productivos con este tipo de tareas.

El rendimiento en general es sobresaliente. El ASUS Zenbook 14 va sobrado con Windows 11, y es lógico, ya que está configurado con una CPU de última generación que cuenta con 16 núcleos, y tiene 32 GB de memoria LPDDR5X. La unidad SSD permite que Windows 11 y sus aplicaciones vuelen, que las acciones básicas se ejecuten con gran rapidez y que las carpetas y archivos se abran de forma instantánea. No esperaba menos, la verdad.

ASUS ha hecho un buen trabajo con los altavoces, que consiguen un sonido por encima de la media, sobre todo para tratarse de un ultraportátil de solo 1,28 kilogramos, y lo mismo puedo decir de los micrófonos. Lo único que desentona un poco en el conjunto es la cámara frontal, que está limitada a resolución HD, pero cumple con su función.

Con cargas de trabajo bajas y medias el ASUS Zenbook 14 es bastante silencioso, y las temperaturas de trabajo se mantienen en niveles muy contenidos. Solo notaremos el ruido del sistema de refrigeración cuando nos pongamos a trabajar con aplicaciones pesadas, y podremos regular el perfil de rendimiento a través de la aplicación MyASUS en función de nuestras preferencias (más rendimiento o menos ruido).

Dicha aplicación es todo un clásico en los portátiles ASUS, y también podemos utilizarla para monitorizar el estado del equipo y para realizar otros ajustes importantes. Os dejo una galería para que podáis dar un paso virtual a través de ella. Podéis ampliarla haciendo clic en las imágenes.

En cuanto a la IA, el ASUS Zenbook 14 tiene una NPU con una potencia de 13 TOPs, así que no llega al nivel mínimo de 40 TOPs exigido por Microsoft para Copilot+. Siempre podremos acceder a Copilot en la nube para generar imágenes, y este equipo también cuenta con funciones de IA específicas que ha integrado ASUS, y que mejora la experiencia de uso, como por ejemplo la cámara ASUS AI y la cancelación de ruido inteligente.

Rendimiento del ASUS Zenbook 14 en aplicaciones y pruebas sintéticas

Tras ese primer contacto vamos ahora a entrar de lleno a ver diferentes pruebas de rendimiento, con las que voy a cubrir tanto la CPU como la GPU, y también otros componentes como la memoria y la unidad SSD. Esta amplia medición de rendimiento nos permitirá descubrir de qué es capaz el ASUS Zenbook 14 con Core Ultra 9 285H.

CPU Z

CPU-Z es una prueba muy sencilla por muy útil para comprar directamente dos procesadores. El Intel Core Ultra 9 285H que trae el ASUS Zenbook 14 tiene un TDP de 30 vatios, y consigue unas puntuaciones muy buenas con sus 778 puntos en monohilo y 9.000 puntos en multihilo.

Logra superar al Ryzen AI 9 HX 370, que consigue en esta misma prueba 754,8 puntos en monohilo y 7.279,5 puntos en multihilo. Este tiene 12 núcleos y 24 hilos, y el Core Ultra 9 285H tiene 16 núcleos y 16 hilos.

Cinebench 24

Vamos ahora con una prueba de renderizado tremendamente exigente. En Cinebench 24 el Core Ultra 9 285H logra una excelente puntuación en monohilo, y una puntuación muy buena en multihilo.

Con sus 130 puntos en monohilo supera ampliamente los 109 puntos que obtuvo el Ryzen AI 9 HX 370 en esta misma prueba, y sus 908 puntos en multihilo lo colocan también por delante de dicho chip, que alcanzó los 894 puntos.

Cinebench R23

Esta es otra prueba de renderizado muy exigente, y nos también nos permite llevar al límite a una CPU actual.

El Intel Core Ultra 9 285H consiguió 2.181 puntos en monohilo y 15.978 puntos en multihilo, superando de nuevo al Ryzen AI 9 HX 370 en monohilo, ya que este logró 1.928 puntos, pero perdiendo en multihilo contra el chip de AMD, porque este obtuvo 17.323 puntos.

3DMark CPU

Una prueba de rendimiento muy completa que nos permite comprobar el desempeño de una CPU con diferentes cargas de trabajo. También monitoriza el escalado de temperaturas y de frecuencias, así que es ideal para analizar cómo se comportará un procesador en diferentes escenarios que se producirán en nuestro día a día con este portátil.

Si comparamos frente al Ryzen AI 9 HX 370 las diferencias son notables, como podemos ver en la segunda imagen, que muestra los datos de rendimiento de este en su versión de 28 vatios. El Intel Core Ultra 9 285H gana en todas las subpruebas, y la diferencia es especialmente grande las de 8 y 16 hilos.

Vamos a ver ahora cómo se comporta lo nuevo de Intel en cada subprueba a nivel de frecuencias y de temperaturas:

Con un hilo activo vemos una velocidad máxima de 5.334 MHz y un pico de temperatura de 93,66 grados, un valor muy cercano al máximo anunciado por Intel de 5,4 GHz.

vemos una velocidad máxima de 5.334 MHz y un pico de temperatura de 93,66 grados, un valor muy cercano al máximo anunciado por Intel de 5,4 GHz. Con dos hilos activos se produce una caída en la frecuencia máxima, que se sitúa en 5.087 MHz, y la temperatura pasa a ser de 96 grados C en su pico máximo.

se produce una caída en la frecuencia máxima, que se sitúa en 5.087 MHz, y la temperatura pasa a ser de 96 grados C en su pico máximo. Con cuatro hilos activos pasamos a tener una velocidad bastante cambiante, con importantes oscilaciones, como se puede ver en la gráfica. El pico máximo es de 5.070 MHz, y la temperatura alcanza un tope de 95,97 grados C.

pasamos a tener una velocidad bastante cambiante, con importantes oscilaciones, como se puede ver en la gráfica. El pico máximo es de 5.070 MHz, y la temperatura alcanza un tope de 95,97 grados C. Con ocho hilos activos hay importantes fluctuaciones de frecuencia, con valores que casi siempre se mantienen por debajo de los 5 GHz, y nos dejan una media aproximada de 4,5 GHz. En este caso el pico de temperatura es de 101,88 grados C.

hay importantes fluctuaciones de frecuencia, con valores que casi siempre se mantienen por debajo de los 5 GHz, y nos dejan una media aproximada de 4,5 GHz. En este caso el pico de temperatura es de 101,88 grados C. Con 16 hilos activos la duración de la prueba es mucho más corta, pero suficiente para que la temperatura suba a 99,68 grados C. La frecuencia alcanza un pico de 5.049 MHz, pero se mantiene casi siempre en poco más de 4 GHz, y llega a bajar de esa cifra ocasionalmente.

la duración de la prueba es mucho más corta, pero suficiente para que la temperatura suba a 99,68 grados C. La frecuencia alcanza un pico de 5.049 MHz, pero se mantiene casi siempre en poco más de 4 GHz, y llega a bajar de esa cifra ocasionalmente. Con el máximo número de hilos activos sucede lo mismo que en el caso anterior, la prueba es muy corta, y al pasarse en primer lugar la temperatura es un poco más baja al principio, pero llega a superar los 100 grados en la etapa final. El pico máximo de velocidad es de 5.082 MHz, y los mínimos rondan los 4 GHz.

Los resultados son positivos si hablamos del escalado de frecuencia, ya que tenemos picos de más de 5 GHz incluso con todos los núcleos activos, y valores que casi siempre se mantienen por encima de los 4 GHz. Sin embargo, las temperaturas de trabajo son muy elevadas, y como vemos registran picos de más de 100 grados C. Con todo, no tuve ningún tipo de problema de estabilidad durante mis pruebas.

Corona

Con esta prueba podemos medir la cantidad de rayos por segundo que puede generar un procesador en un minuto. El Intel Core Ultra 9 285H ha conseguido 4.532.683 rayos, cifra que queda un poco por debajo de los 5.716.116 rayos del Ryzen AI 9 HX 370.

CrystalDisk Mark

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de la unidad SSD tanto en operaciones de lectura y escritura secuencial como con operaciones aleatorias. La unidad que trae el ASUS Zenbook 14 raya a un buen nivel, puesto que consigue 6,9 GB/s en lectura secuencial y más de 5,7 GB/s en escritura secuencial.

PassMark

Esta prueba mide el rendimiento de los diferentes componentes de un equipo. El ASUS Zenbook 14 posiciona bastante bien para ser un ultraligero, ya que vence al 77% de los equipos que tiene PassMark en su base de datos.

3D Intel XeSS

Con esta prueba podemos ver la diferencia que marca el reescalado inteligente Intel XeSS. La GPU Intel Arc T140 que trae el ASUS Zenbook 14 acelera dicha tecnología por hardware, gracias a sus matrices XMX, y como vemos es capaz de doblar el rendimiento, ya que pasamos de 8 FPS a 18 FPS.

3DMark TimeSpy

En esta prueba tenemos unos resultados bastante buenos, porque el Intel Core Ultra 9 285H supera al Ryzen AI 9 HX 370 en GPU y en puntuación media. El chip de AMD logra una puntuación media de 3.763 puntos, y alcanza los 3.406 puntos en GPU, pero consigue ganar en CPU con sus 9.296 puntos.

Steel Nomad Light

Para ampliar un poco los resultados en pruebas sintéticas para juegos he incluido Steel Nomad Light, una prueba diseñada especialmente para equipos con gráficas integradas. En esta prueba el Ryzen AI 9 HX 370 y el Intel Core Ultra 9 285H ofrecen un rendimiento similar, pero el chip de AMD consigue una pequeña victoria con sus 3.231 puntos.

Procyon IA

Con estas pruebas vamos a medir el rendimiento de la NPU que trae el Intel Core Ultra 9 285H en IA, y lo vamos a comparar con los resultados obtenidos con la NPU del Intel Core Ultra 7 256V que monta el ASUS Zenbook S 14, que está basado en Lunar Lake.

No es una comparativa justa, porque este último tiene una NPU de 47 TOPs y el primero solo llega a 13 TOPs, pero nos sirve para mostrar las diferencias que puede marcar una NPU de nueva generación frente a otra de la generación anterior.

En la prueba de visión bajo INT8 la APU del Intel Core Ultra 9 285H consigue 683 puntos, y en FP16 llega a los 372 puntos. La APU de Lunar Lake registra 1.742 y 978 puntos, respectivamente. Hay una gran diferencia entre ambas, aunque como contrapartida el Intel Core Ultra 9 285H puede presumir de tener una CPU y una GPU más potentes.

Rendimiento del ASUS Zenbook 14 en juegos

He dicho que el ASUS Zenbook 14 no es un portátil para jugar, pero no he querido perder la oportunidad de comprobar de qué es capaz este equipo gracias a su Intel Core Ultra 9 285H. El TDP máximo que tiene es de 30 vatios, a repartir entre CPU, GPU y el resto de chiplets, así que tiene que ajustar mucho las frecuencias en tiempo real para conseguir el mejor equilibrio posible.

En Cyberpunk 2077, configurado en calidad alta-media, 1800op y con Intel XeSS en modo rendimiento tenemos una media de 25 FPS. No está nada mal, bajando un poco la calidad podríamos mantener 30 FPS estables. Con el Ryzen AI 9 HX 370 la media en 1800p es de 39 FPS con calidad baja-media y FSR en modo rendimiento.

Death Stranding es perfectamente jugable en 1440p con calidad media, ya que tenemos 40 FPS. Lo mismo ocurre con Resident Evil 4 Remake, que se mueve a 32 FPS en 1800p con calidad media-alta, reserva de memoria para texturas en alto (2 GB) y FSR en modo rendimiento. Unos resultados bastante decentes para una GPU integrada.

En Gears 5 con calidad alta, utilizando resolución 1800p, se puede jugar a 35 FPS de media. Con el Ryzen AI 9 HX 370 la media es de 47 FPS también con calidad alta, así que en este caso la solución de AMD rinde mejor gracias a su iGPU Radeon 890M.

Terminamos con Red Dead Redemption 2, que arroja un resultado de 25 FPS con calidad alta (algunas cosas en medio y en bajo), resolución 1800p y FSR en modo rendimiento. El Ryzen AI 9 HX 370 con todo en bajo y texturas en alto consigue 41 FPS en 1080p con FSR en modo rendimiento, así que la cosa está bastante igualada entre ambas.

Temperatura y autonomía

El Intel Core Ultra 9 285H es un chip diseñado para alcanzar temperaturas bastante elevadas. Incluso en juegos he llegado a registrar temperaturas de más de 90 grados (en Cyberpunk 2077, por ejemplo), y los picos máximos son de 101. Con todo, no he identificado ningún problema de estabilidad, y el chasis del ASUS Zenbook 14 no acumula ningún exceso de calor, así que no llega a ser molesto.

El escalado de frecuencias es bastante agresivo, y cambia mucho cuando se analiza en tiempo real. El Intel Core Ultra 9 285H suele mantenerse por encima de los 4 GHz en juegos, y la velocidad de la GPU puede fluctuar bastante dependiendo de las necesidades de potencia CPU de cada juego. Esto es muy fácil de ver en Cyberpunk 2077.

Nos queda hablar de la autonomía, un tema muy importante en un ultraligero como el ASUS Zenbook 14. El resultado ha sido muy bueno, ya que en una prueba básica de reproducción de vídeo tenemos un valor de 14 horas y 19 minutos, cerca del máximo de 18 horas que indica ASUS. Tened en cuenta que la prueba termina antes de que la batería se agote del todo, así que apurando al máximo podríamos haber llegado a superar las 15 horas.

Esta prueba se ha ejecutado con el perfil de ventilador en modo silencio, el modo de potencia equilibrado, el brillo de la pantalla al mínimo y la iluminación del teclado desactivada. La conectividad Wi-Fi estaba activada.

Conclusiones y valoración

El ASUS Zenbook 14 es uno de los ultraportátiles más bonitos y con mejor calidad de construcción que encontraremos ahora mismo en el mercado. Tiene un diseño atemporal que no pasa de moda, y ofrece una experiencia de uso excelente gracias a la calidad de su pantalla OLED, de su teclado y de su apartado multimedia en general. Solo desentona la cámara frontal, como os dije anteriormente.

Trabajar con el ASUS Zenbook 14 es muy cómodo, y hacer que ser productivo resulte muy fácil. Su alto nivel de rendimiento, comparado con los portátiles de su misma clase y gama, nos permite trabajar más rápido y afrontar y resolver cargas de trabajo complicadas en menos tiempo. El pad numérico integrado en la almohadilla táctil marca una gran diferencia, y debemos considerarlo como un valor añadido.

A pesar de que es muy ligero y de que tiene un alto grado de movilidad su rendimiento es tan bueno que es capaz, incluso, de mover juegos exigentes con niveles de calidad aceptables, algo que hasta hace relativamente poco nos habría parecido impensable con una iGPU Intel. No es un portátil para jugar, pero si queremos echar una partida podremos hacerlo.

La autonomía no desentona, ya que como hemos visto supera las 14 horas por carga de batería, y esto quiere decir que tendremos suficiente para superar una jornada de trabajo, o de estudio, sin tener que buscar un enchufe. Teniendo en cuenta lo que ofrece, y lo que podemos encontrar en el mercado, su precio me parece bastante razonable. Solo puedo ponerle un pero, y es que su NPU no está a la altura del resto de componentes.