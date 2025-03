Ryzen 9 9950X3D, análisis: perfección

El Ryzen 9 9950X3D se presenta con un objetivo muy ambicioso, convertirse en la mejor opción dentro del mercado de consumo general para aquellos que quieren poder jugar y trabajar disfrutando de un rendimiento sobresaliente.

Con él ya no tenemos que hacer sacrificios. Y no nos veremos obligados a elegir entre conseguir el mejor rendimiento posible en juegos, un objetivo que podríamos cumplir con el Ryzen 7 9800X3D, y el mejor rendimiento en pruebas y aplicaciones profesionales, una meta que nos obligaría a escoger el Ryzen 9 9950X.

Con el Ryzen 9 9950X3D podemos disfrutar de lo mejor de ambos procesadores, ya que este cuenta con una configuración de 16 núcleos y 32 hilos, y viene con un chiplet de caché L3 apilada en 3D que viene colocada junto a uno de los chiplets CPU.

AMD ya nos hizo una propuesta muy parecida en la generación anterior con el Ryzen 9 7950X3D, pero al final este procesador acabó quedando bastante por debajo del Ryzen 7 7800X3D en juegos, y también rendía un poco peor que el Ryzen 9 7950X en aplicaciones profesionales y benchmarks sintéticos, así que no llegó a cumplir al cien por cien su objetivo.

¿Habrá mejorado la cosa con el Ryzen 9 9950X3D? Tenemos razones para ser positivos tras lo que vimos con el Ryzen 7 9800X3D, un procesador que gracias a las mejoras que trae a nivel de arquitectura y de implementación de la caché L3 apilada en 3D era capaz de superar incluso al Ryzen 7 9700X en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas.

Especificaciones del Ryzen 9 9950X3D

Fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Dos unidades CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT. Cada núcleo puede trabajar con un proceso y un subproceso (2 hilos).

16 núcleos y 32 hilos en total con una frecuencia de 4,3 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

8.600 millones de transistores por unidad CCD. Superficie de 70,6 mm2.

64 MB de caché L3 + 64 MB de caché L3 apilada en 3D debajo del la primera unidad CCD. 128 MB de caché L3 en total.

16 MB de caché L2 (1 MB por cada núcleo).

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock, tanto a nivel de CPU como en la memoria RAM.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y 800.

Instrucciones AVX512 (una pasada de 512 bits).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders) integrada en el chiplet I/O fabricada en el nodo de 6 nm.

TDP de 170 vatios, PPT de 200 vatios.

Precio de lanzamiento: 699 dólares. No tenemos el precio en euros, pero debería costar entre 799 y 849 euros.

Comparativa frente al Ryzen 7 9800X3D

Arquitectura Zen 5, fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

8.600 millones de transistores por unidad CCD. Superficie de 70,6 mm2.

8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

96 MB de cache L3 (32 MB en unidad CCD y 64 MB en un chiplet apilado en 3D) y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo). 96 MB de caché en total.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock en CPU y memoria.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y 800.

Instrucciones AVX512 (una pasada de 512 bits).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders) integrada en el chiplet I/O fabricada en el nodo de 6 nm.

TDP de 120 vatios, PPT de 162 vatios.

Precio de lanzamiento: 534,90 euros.

Ambos procesadores utilizan la misma arquitectura y tienen los mismos avances en general, pero el Ryzen 9 9950X3D tiene el doble de núcleos e hilos, funciona a una velocidad de trabajo más elevada y tiene un consumo más alto. Cuenta también con la misma configuración de caché L3 en la unidad CCD principal. Esto quiere decir que:

El Ryzen 9 9950X3D debería rendir mucho mejor en aplicaciones y pruebas que escalan con más de 8 núcleos y 16 hilos. Su rendimiento también será mejor en aplicaciones que son más sensibles a la frecuencia de trabajo del procesador. Necesita un sistema de refrigeración más potente porque consume más energía y genera más calor cuando trabaja a plena carga. Debería ofrecer un rendimiento en juegos muy parecido al del Ryzen 7 9800X3D.

Comparativa frente al Ryzen 9 9950X

Arquitectura Zen 5, fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Dos unidades CCD con 8 núcleos cada una y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

8.600 millones de transistores por unidad CCD. Superficie de 70,6 mm2.

16 núcleos y 32 hilos a 4,3 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

64 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD) y 16 MB de caché L2 (1 MB por núcleo).

TDP de 170 vatios, PPT máximo de 230 vatios máximo.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock en CPU y memoria.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y futuros modelos con chipset serie 800.

Instrucciones AVX512 (una pasada de 512 bits).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders).

TDP de 170 vatios, PPT de 230 vatios.

Precio de lanzamiento: 719 euros en España.

El Ryzen 9 9950X tiene prácticamente las mismas especificaciones que el Ryzen 9 9950X3D, aunque existen dos diferencias que al final acaban marcando una distancia importante entre ambos. Vamos a repasarlas al detalle:

El Ryzen 9 9950X3D funciona a la misma frecuencia que el Ryzen 9 9950X, pero este último tiene un PPT más alto, lo que en teoría debería permitirle mantener unas velocidades medias máximas más elevadas durante más tiempo. Esto podría marcar una diferencia de rendimiento apreciable en aplicaciones que utilizan una gran cantidad de hilos. La caché apilada en 3D que monta el Ryzen 9 9950X3D hará que rinda mucho mejor en juegos que el Ryzen 9 9950X.

En resumen, es posible que el Ryzen 9 9950X acabe rindiendo un poco mejor en aplicaciones y pruebas sintéticas, pero el Ryzen 9 9950X3D lo compensará de largo con un rendimiento muy superior en juegos y en aplicaciones que puedan aprovechar su mayor cantidad de memoria caché L3.

Arquitectura Zen 5 y caché 3D de segunda generación

Ya os he dado todos los detalles sobre la arquitectura Zen 5 en análisis anteriores, y también os hablé de los avances que ha traído la caché 3D de segunda generación, así que en este análisis no voy a repetir todo lo que ya sabemos. Simplemente voy a compartir con vosotros un resumen con las novedades más importantes de ambas para que las tengáis a mano.

Mejoras que trae Zen 5

La unidad CCD (chiplet CPU) pasa a estar fabricada en el nodo de 4 nm.

La caché L1 pasa de 32 KB a 48 KB, ofrece el doble de ancho de banda y puede trabajar con 12 direcciones.

Compatibilidad con instrucciones AVX512 en una única pasada.

La unidad de coma flotante dobla su ancho de banda y puede trabajar con una mayor cantidad de instrucciones.

Mejoras en la precarga de datos para las operaciones de carga y almacenamiento.

Se ha reducido la latencia en el predictor de saltos, y se ha mejorado su precisión y su capacidad de salida.

Se han mejorado también los pipelines y se han aumentado las velocidades medias de frecuencia en la CPU.

Motor de despacho y ejecución más amplio.

Se ha reducido la resistencia térmica para mejorar la temperatura de trabajo.

Mejoras en la unidad de ejecución de enteros, con seis ALU y tres multiplicadores.

Sistema de decodificación dual integrado.

Cambios en la caché 3D de segunda generación

La diferencia fundamental está en la posición de la caché. En la primera generación la caché L3 se apilaba en vertical sobre el chiplet CPU, también conocido como unidad CCD. Esto tenía una consecuencia importante, y es que empeoraba la capacidad de disipación del calor, y además obligaba a reducir las frecuencias de trabajo para evitar que las temperaturas alcanzasen niveles no seguros.

Con la caché 3D de segunda generación el chiplet de caché se coloca debajo de la unidad CCD, lo que permite que el chiplet CPU haga contacto directo con el IHS. Esto acelera y mejora la transferencia de calor de la unidad CCD, y permite mantener unas frecuencias de trabajo mucho más altas comparadas con los procesadores Ryzen 5000X3D y Ryzen 7000X3D.

Gracias a la caché L3 en 3D de segunda generación el Ryzen 9 9950X3D es capaz de trabajar a las mismas frecuencias que el Ryzen 9 9950X, algo que habría sido imposible conseguir con la caché 3D de primera generación, porque esta lastraba la conductividad térmica al estar colocada entre el chiplet CPU y el IHS.

Banco de pruebas

Placa base MSI MAG X870E Carbon Wi-Fi con la configuración por defecto (sin mejoras específicas aplicadas al procesador).

Procesador Ryzen 9 9950X3D con 16 núcleos y 32 hilos a 4,3 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 FE.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

El equipo utilizado equivale a una configuración tope de gama, y está perfectamente equilibrado. La GeForce RTX 5090 Founders Edition es la tarjeta gráfica más potente que existe ahora mismo en el mercado de consumo general, y necesita de un procesador muy potente para poder trabajar a máximo rendimiento, así que es una excelente compañera para probar el Ryzen 9 9950X3D.

Rendimiento del Ryzen 9 9950X3D en aplicaciones y pruebas sintéticas

Empezamos con una ronda de pruebas en aplicaciones y pruebas sintéticas, un escenario ideal para que el Ryzen 9 9950X3D demuestre de lo que es capaz gracias a sus 16 núcleos y 32 hilos. La comparativa en este caso la vamos a centrar con el Ryzen 9 9950X para ver qué diferencias hay debido a esa integración del chiplet de caché L3, y a la reducción de su PPT máximo.

Cinebench R23

En esta exigente prueba de renderizado el Ryzen 9 9950X3D consigue un resultado excelente, de hecho ha sido incluso mejor de lo que me esperaba.

El Ryzen 9 9950X3D gana al Ryzen 9 9950X tanto en monohilo como en multihilo en la prueba de una sola pasada. La diferencia es pequeña, pero suficiente para darle una victoria al primero. Imagino que esto será posible gracias a unas frecuencias medias de trabajo más estables, y a un pico máximo de frecuencia un poco más alto en monohilo.

Cinebench 24

En Cinebench 24 se repite la misma historia, el Ryzen 9 9950X3D consigue una pequeña victoria frente al Ryzen 9 9950X tanto en monohilo como en multihilo.

Parece que AMD ha logrado optimizar mejor el funcionamiento del modo turbo y la gestión de las unidades CCD con el Ryzen 9 9950X3D, y esto se deja notar en uno de los puntos donde las generaciones anteriores de CPUs X3D solían perder, en rendimiento bruto bajo aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas.

CPU-Z

En CPU-Z la cosa está bastante igualada entre ambos procesadores, como podemos ver en las dos imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic en ellas.

La diferencia es mínima, pero el Ryzen 9 9950X3D consigue una puntuación ligeramente mejor tanto en monohilo como en multihilo.

Blender

Blender es una prueba de renderizado muy exigente que mide el rendimiento en muestras por minuto, y que realiza tres subpruebas independientes, cada una con su propia puntuación.

El Ryzen 9 9950X3D pierde por muy poco en «Monster», gana en «Junkshop» y pierde en «Classroom» por una diferencia también pequeña frente al Ryzen 9 9950X. Las cosas están bastante igualadas entre ambos.

PassMark CPU

PassMark es una prueba sencilla pero muy eficaz para comparar componentes concretos de una manera uniforme y clara. En esta, el Ryzen 9 9950X3D se alza con una victoria más clara frente al Ryzen 9 9950X, ya que consigue 71.490 puntos.

El Ryzen 9 9950X logra 67.197 puntos, lo que nos deja una diferencia del 6,39% a favor del modelo con caché 3D apilada.

3DMark CPU

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de una CPU con diferentes caras de trabajo, y ver cómo escala tanto en frecuencias de reloj como en temperaturas de trabajo. El Ryzen 9 9950X3D hace un trabajo excelente, ya que como podemos ver en las imágenes adjuntas gana al Ryzen 9 9950X en las pruebas de 1 hilo, 2 hilos, 4 hilos y 8 hilos, aunque pierde en las de 16 hilos y máximo número de hilos.

En general las puntuaciones son excelentes para tratarse de un modelo con caché apilada en 3D. Vamos a ver ahora los resultados individuales en cada subprueba, tanto en lo que respecta a la velocidad como al escalado de frecuencias.

Con un hilo esta CPU alcanza algunos picos que superan de largo los 6 GHz, pero de media se mantiene en los 5,7 GHz. La temperatura registra algunos picos, pero se mantiene casi todo el tiempo en los 62,37 grados C.

esta CPU alcanza algunos picos que superan de largo los 6 GHz, pero de media se mantiene en los 5,7 GHz. La temperatura registra algunos picos, pero se mantiene casi todo el tiempo en los 62,37 grados C. Con dos hilos se tenemos una media de 5,7 GHz también bastante estable, y algunos picos puntuales de más de 6 GHz. La temperatura se mantiene estable sobre los 64,75 grados, aunque vemos algunos picos.

se tenemos una media de 5,7 GHz también bastante estable, y algunos picos puntuales de más de 6 GHz. La temperatura se mantiene estable sobre los 64,75 grados, aunque vemos algunos picos. Con cuatro hilos la velocidad media baja un poco y ronda los 5,6 GHz, también con algunos picos de más de 6 GHz. La temperatura tiene picos altos, pero la media es 67 grados C.

la velocidad media baja un poco y ronda los 5,6 GHz, también con algunos picos de más de 6 GHz. La temperatura tiene picos altos, pero la media es 67 grados C. Con ocho hilos los valores de frecuencia siguen siendo muy buenos, ya que tenemos 5,6 GHz estables y un gran pico de más de 6 GHz. La temperatura tiene otro gran pico, pero se mantiene en los 70 grados C.

los valores de frecuencia siguen siendo muy buenos, ya que tenemos 5,6 GHz estables y un gran pico de más de 6 GHz. La temperatura tiene otro gran pico, pero se mantiene en los 70 grados C. Con dieciséis hilos aumenta el nivel de exigencia, pero la prueba dura poco y la frecuencia se mantiene estable en 5,5 GHz. La temperatura ronda los 67 grados C.

aumenta el nivel de exigencia, pero la prueba dura poco y la frecuencia se mantiene estable en 5,5 GHz. La temperatura ronda los 67 grados C. Con el máximo número de hilos sucede lo mismo que en el caso anterior, tenemos una velocidad estable de casi 5,7 GHz, y la temperatura registra algunos picos, pero se mueve casi siempre por debajo de los 70 grados.

Los valores de escalado de frecuencia que consigue el Ryzen 9 9950X3D son muy buenos, y lo mismo podemos decir de las temperaturas. La media no baja de los 5,6 GHz en ningún momento, algo espectacular teniendo en cuenta que el modo turbo máximo indicado por AMD es de 5,7 GHZ, y la temperatura más alta ronda los 70 grados C.

V-Ray

En esta prueba he querido comparar al Ryzen 9 9950X3D con el Ryzen 7 9800X3D para que veamos de una manera clara la diferencia que pueden marcar los 16 núcleos y 32 hilos del primero. El segundo tiene 8 núcleos y 16 hilos, es decir, justo la mitad.

Como es lógico la diferencia de puntuaciones es enorme. El Ryzen 9 9950X3D consigue 51.986 «vpaths», y el Ryzen 7 9800X3D solo llega a 28.245 «vpaths». Esto demuestra que, como CPU para renderizado, el primero es una opción muchísimo más potente.

Rendimiento del Ryzen 9 9950X3D en juegos

En este caso he centrado la comparativa contra el Ryzen 7 9800X3D por una razón muy sencilla, porque es el procesador más potente en juegos. Vamos a ver las gráficas y en el siguiente apartado comentamos los resultados y vemos la diferencia media entre ambos procesadores, que al fin y al cabo es lo más importante para valorar el rendimiento de una CPU en juegos.

En líneas generales ambos procesadores ofrecen un rendimiento muy parecido en juegos, aunque he apreciado una cierta ventaja del Ryzen 7 9800X3D en 720p y 1080p, y un rendimiento superior con el Ryzen 9 9950X3D en resoluciones 1440p y 2160p. Quizá esto se deba a las mayores frecuencias de trabajo que puede alcanzar este, y a que esto podría tener una mayor influencia en resoluciones tan elevadas.

Rendimiento comparativo frente a Ryzen 9800X3D y Core Ultra 9 285K

Mirando los datos concretos de rendimiento relativo en juegos vemos que el Ryzen 9 9950X3D consigue un rendimiento excelente, de hecho ha superado todas mis expectativas. En 720p gana el Ryzen 7 9800X3D por un 12,75%, pero seamos realistas, nadie se va a comprar un procesador de esta gama para jugar a ese nivel.

En 1080p el Ryzen 9 9950X3D gana por un 0,76%, y en 1440p vence por un 2,37%. En 2160p la diferencia a favor del Ryzen 9 9950X3D es de un 3,01%, una diferencia que ha estado motivada sobre todo por el buen resultado que ha conseguido este en Gears 5, un juego que parece escalar mejor con la frecuencia de trabajo que con la caché L3.

Vamos a ver ahora una comparativa de rendimiento sintético entre diferentes procesadores. El Ryzen 9 9950X3D gana al Intel Core Ultra 9 285K en la prueba multihilo de Cinebench R23, pero pierde ligeramente frente a este en monohilo. Con todo, es un resultado excelente.

Como vemos en la gráfica el Ryzen 7 9800X3D no tiene nada que hacer contra el Ryzen 9 9950X3D, que lo supera en monohilo gracias a su mayor frecuencia de trabajo, y lo arrolla en multihilo gracias a su mayor cantidad de núcleos e hilos

En Cinebench 24, que es una prueba más actual, se mantiene la tendencia que hemos visto anteriormente, pero con una particularidad, y es que esta vez el Intel Core Ultra 9 285K gana en monohilo y en multihilo, aunque es cierto que la diferencia entre ambos es muy pequeña, como podemos ver en la gráfica adjunta.

Consumo, temperatura y escalado de frecuencias

El Ryzen 9 9950X me ha sorprendido porque tiene unas temperaturas de trabajo excelentes. Incluso a plena carga bajo Cinebench R23 los valores máximos fueron de 72,4 grados C. Francamente, no me lo esperada, sobre todo teniendo en cuenta que el Ryzen 9 9950X registraba temperaturas de 95 grados en pico, y que el Ryzen 9 7950X3D rondaba los 85 grados.

Hice diferentes mediciones porque no podía creerme lo que veían mis ojos, pero esos valores eran totalmente reales. Aquí podemos ver que con Cinebench 24 tenemos un valor máximo de temperatura de 74 grados C. AMD ha hecho un excelente trabajo con las temperaturas de esta CPU, que se mantienen en valores totalmente seguros incluso cuando trabaja al máximo de carga.

El consumo entra dentro de lo esperado. Tenemos un procesador con un PPT de 200 vatios, y ese es el pico máximo que alcanza cuando lo llevamos al 100% de carga. En juegos el consumo depende mucho de lo dependiente que sea el juego de la CPU. Por ejemplo, en un juego con una alta dependencia, como Cyberpunk 2077, tenemos un pico máximo de 159 vatios, aunque los valores medios son de entre 140 y 150 vatios.

El escalado de frecuencias se mantiene también en una franja realmente buena. En juegos la velocidad es muy estable, y se mantiene casi siempre por encima de los 5,3 GHz. El pico máximo de frecuencia cumple con los 5,7 GHz que promociona AMD, y los valores medios en Cinebench R23 bajo multihilo también son bastante buenos, ya que como vemos se acerca a los 4,9 GHz.

El Ryzen 9 9950X3D me ha sorprendido gratamente con unas temperaturas sobresalientes y un escalado de frecuencias por encima de lo que esperaba. A nivel de consumo no tengo nada que objetar, puesto que se mantiene dentro de lo esperado y cumple con las especificaciones listadas por AMD.

Conclusión y valoración

El Ryzen 9 9950X3D es un procesador prácticamente perfecto. Realmente ha sido capaz de unir lo mejor de los dos mundos, ya que ofrece un rendimiento fantástico en juegos y además rinde de maravilla en aplicaciones sintéticas, como hemos ido viendo en todas las pruebas que hemos realizado.

AMD ha sido capaz de pulir esas cosillas que colocaban al Ryzen 9 7950X3D como una opción a medio camino entre un Ryzen 7 7800X3D y un Ryzen 9 7950X, y que hacían que este acabase quedando demasiado lejos de ambos en las pruebas más importantes.

Si buscas un procesador para trabajar y jugar disfrutando de un rendimiento perfecto en ambos escenarios no lo dudes, el Ryzen 9 9950X3D es literalmente el mejor procesador que existe en el mercado ahora mismo, tanto por potencia bruta en multihilo como por rendimiento en juegos, y también por temperaturas y eficiencia (relación rendimiento por vatio consumido). Es caro, pero ya sabes, lo mejor siempre tiene un precio.