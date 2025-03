Sound Blaster G8, análisis: versatilidad

El Sound Blaster G8 es una de las últimas novedades que ha lanzado recientemente Creative. Forma parte de su catálogo de soluciones DAC con amplificador de sonido para auriculares y micrófono, y es una opción muy interesante en relación precio-prestaciones que, además, cuenta con un excelente respaldo a nivel de software.

Para muchos de los que tuvimos la suerte de crecer en los años 80 la empresa Creative ocupa un lugar especial en nuestros corazones. Esta empresa jugó un rol muy importante en el mundo de las tarjeas de sonido en aquella época, y dominó por completo entre la década de los 90 y en la entrada del año 2000.

Con la popularización de las placas base con sonido integrado el papel de las tarjetas de sonido quedó cada vez más relegado a un segundo plano para el usuario medio, y es una pena, porque como siempre digo no nos damos cuenta de la diferencia que puede marcar el sonido en un PC hasta que escuchamos una buena tarjeta dedicada con unos buenos altavoces.

Precisamente el Sound Blaster G8 es un buen ejemplo de esto, porque es una solución que puede transformar por completo nuestra experiencia incluso utilizando unos auriculares y micrófonos económicos conectados a través de jack de 3,5 pulgadas. En este análisis os voy a contar todo lo que debéis saber sobre este producto, y cómo ha sido mi experiencia de uso.

Especificaciones del Sound Blaster G8

DAC (convertidor analógico-digital) con amplificador dual Xamp.

Permite transmitir sonido vía USB Type-C desde dos dispositivos diferentes de forma simultánea.

Impedancia de salida (auriculares): desde 1 amperio hasta 600 amperios.

DAC: rango dinámico (A-Weighted) de 130dB, THD+N: 0.00018%.

ADC: rango dinámico (A-Weighted) de 114dB, THD+N: 0.00056%.

Modos de sonido: estéreo, 5.1 y 7.1 envolvente (32 bits, hasta 384 kHz).

Compatible con la aplicación Creative, que nos da acceso a una gran cantidad de funciones y de perfiles de sonido personalizados para juegos, música, cine y más.

Tecnologías CrystalVoice, Sound Blaster Acoustic Engine, GameVoice Mix, Discrete Xamp Bi-amplifier y Dolby Audio con la aplicación Creative.

Ruedas dedicadas para controlar el volumen y la intensidad del sonido en el juego y en el chat de voz.

Decodificación Dolby Digital.

Compatible con PS4, PS5, PC (Windows 10 o superior) y Mac (macoS 10.15 o superior).

Conectores: salida HDMI ARC, dos USB Type-C (uno de ellos también para alimentación, entrada y salida óptica de sonido, jack de 3,5 mm para entrada de sonido y jack de 3,5 mm para salida de sonido en la parte trasera. En la parte frontal tiene dos jacks de 3,5 mm, uno para auriculares y otro para micrófono.

Configuración y experiencia de uso

El Sound Blaster G8 ofrece una experiencia totalmente «plug and play» en Windows 11. Nada más conectarlo al PC mediante USB Type-C el sistema operativo lo reconoce automáticamente, y podemos empezar a utilizarlo sin tener que hacer nada más. No obstante, para desatar su verdadero potencial necesitaremos la aplicación de Creative, que podemos descargar gratuitamente a través de la web de la compañía.

Una vez descargada el proceso de instalación es autoguiado, y no nos llevará más de unos minutos terminar el proceso. Digo minutos porque nada más completar la instalación de la aplicación me saltó aviso de que estaba disponible un nuevo firmware para el Sound Blaster G8, y también un nuevo driver, así que instalé ambos y tuve que reiniciar el equipo.

Tras finalizar el reinicio pude entrar en la aplicación, y me dio la bienvenida el menú que veis justo encima de estas líneas. Podemos acceder una gran cantidad de opciones a través de esta aplicación, y disfrutar del auténtico valor que ofrece el Sound Blaster G8. Estas son las funciones y características más importantes e interesantes:

Modos de sonido diferenciados en función del contenido, como juegos, música, películas y más.

Crystal Voice, que mejora la calidad del micrófono y nos permite activar funciones de valor, como la cancelación de ruido y ecos, y «Smart Volume», que hará que nos escuchen a la perfección sin tener que gritar.

Acoustic Engine, que nos da la posibilidad de personalizar el sonido a través de cinco ajustes clave: sonido envolvente, mejora de nitidez del sonido, mejora de los graves, ajuste inteligente de volumen para evitar sobresaltos y mejora de las voces y diálogos en música y películas.

Descodificador Dolby Audio personalizable.

Ecualizador integrado de 10 bandas.

Modo Scout, que mejora el sonido en juegos para darnos ventaja al facilitarnos la localización del enemigo por el ruido que este hace.

En las imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic en ellas, podéis ver un repaso rápido por algunas de las funciones que ofrece la aplicación de Creative cuando utilizamos el Sound Blaster G8. El proceso de detección es automático, así que no tenemos que hacer nada, y la conexión al PC es muy sencilla, ya que solo necesitaremos un cable USB Type-C de los dos que incluye.

A nivel externo, el Sound Blaster G8 tiene una buena calidad de construcción. Utiliza plásticos duros con una terminación mate, todo un acierto porque esto evita que se peguen fácilmente las huellas y también reduce la visibilidad de los arañazos, un mal común en plásticos brillantes.

En la parte trasera se encuentran la mayoría de las conexiones disponibles. El Sound Blaster G8 ofrece un ecosistema muy completo, y nos permite conectar prácticamente cualquier cosa. Su compatibilidad con PS4 y PS5 supone un importante valor añadido, y la posibilidad de tener conectadas dos fuentes de sonido de forma simultánea le confieren una gran versatilidad.

Las sensaciones que transmite al tacto son buenas, y lo mismo puedo decir del tacto de los botones. Mención especial merecen las ruedas de regulación de volumen, que tienen un giro ligeramente duro, algo que es positivo, porque nos permite ajustar con mayor precisión el nivel de volumen que queremos utilizar en cada momento.

El acabado de tipo espejo de dichas ruedas genera un contraste muy bonito con la terminación totalmente mate del conjunto, y el logo Sound Blaster cuenta con iluminación LED, un detalle que al final contribuye a redondear el diseño del G8.

Para este análisis he utilizado unos de mis auriculares «in ear» favoritos en relación precio-prestaciones, los Aurvana Trio LS. Son bastante económicos, ya que tienen un precio de 27,99 euros, pero ofrecen una validad de sonido sorprendentemente buena para lo pequeños y ligeros que son. Se conectan a través del jack de 3,5 mm, así que son perfectos para probar el Sound Blaster G8.

Solo tenemos que conectar los Aurvana Trio LS al Sound Blaster G8 y listo, disfrutaremos al instante de una mejora enorme tanto en la potencia como en la calidad del sonido. En el menú de opciones podemos elegir entre sonido estéreo, 5.1 y 7.1 virtual. La verdad es que el sonido envolvente ha funcionado mucho mejor de lo que me esperaba, ya que consigue una separación de instrumentos muy buena y un sonido posicional bien ajustado.

Una de mis canciones favoritas para comprobar la correcta separación de instrumentos y el equilibrio de sonidos es Hold The Line Theme II, una versión «heavy» de un tema muy conocido de Mass Effect 3. Durante el primer minuto y medio, que es la mejor parte de la canción, suenan de forma concurrente batería y guitarras con armónicos de fondo que, sin un buen sistema de sonido, pueden acabar siendo totalmente inapreciables.

Esos armónicos le dan un toque único a la canción, y poder escucharlos bien marca una diferencia sustancial en la experiencia. Yo utilizo una versión de alta calidad de esta canción, pero he comprobado que con la que está disponible en Youtube también se pueden apreciar esos armónicos, así que os dejo el vídeo para que podáis probar con vuestros sistemas de sonido.

También he probado con muchas otras canciones, como I Want it All de Queen o el clásico BFG Division de Mick Gordon, que forma parte de la banda sonora de DOOM 2016, y es impresionante el nivel que consiguen unos auriculares tan modestos como los Aurvana Trio LS gracias al Sound Blaster G8, tanto por nitidez del sonido como por la contundencia de los graves.

Las diferentes opciones de personalización nos ayudarán a adaptar el sonido a nuestras preferencias de una manera sencilla, y tenemos disponibles diferentes perfiles predefinidos para algunos de los juegos más populares que existen actualmente, algo que sin duda supone un valor adicional para los amantes del gaming.

En juegos la mejora que conseguimos utilizando el Sound Blaster G8 es abrumadora. Con el perfil 7.1 la inmersión alcanza un nivel propio de auriculares mucho más caros, y tenemos además sonido posicional que nos ayuda a identificar la ubicación de los enemigos. En Silent Hill 2 Remake esto es especialmente útil, sobre todo en la zona de la prisión de Toluca, cuando estamos casi totalmente a oscuras y nos acechan los enemigos.

El control de los chats de voz mejora con el Sound Blaster G8, gracias a la rueda dedicada a equilibrar el volumen de dichos chats y el del juego, y las funciones de mejora del micrófono marcan una diferencia importante que notaremos desde el primer momento. Esta es la guinda al pastel en un periférico que cumple con todo lo que promete.

Conclusiones y valoración

El Sound Blaster G8 no decepciona, de hecho ha superado mis expectativas. Es uno de los mejores DACs que he tenido la suerte de probar hasta el momento, y tiene un tamaño muy compacto, lo que facilita su colocación en cualquier rincón de nuestro escritorio. Su diseño no se queda atrás, está tan cuidado que le permite quedar bien en cualquier espacio.

También es un dispositivo muy fácil de utilizar, tiene una interfaz sencilla e intuitiva, cuenta con todas las conexiones que necesitaremos y la integración que ofrece a nivel de software es simplemente perfecta. También cuenta, como hemos visto, con una serie de funciones avanzadas que podemos configurar por software, y estas marcan una gran diferencia.

La mejora que ofrece tanto en la entrada (micrófono) como en la salida (auriculares) de sonido es espectacular. El cambio es tan grande que me costaba creer que estaba utilizando mis modestos Aurvana Trio LS, y lo mejor es que lo notaremos desde el primer momento, sin tener que entrar a tocar nada ni a realizar ajustes en los ecualizadores.

Los diferentes ajustes y opciones de configuración que ofrece la aplicación de Creative están perfectamente integrados, claramente identificados y se pueden utilizar con unos simples clics, así que muy buen trabajo también por parte de Creative en este sentido. Una opción interesante, sin duda, que gustará a los que saben valorar de verdad la importancia que tiene un buen sonido.