Creative Aurvana Ace 2, análisis: mi música favorita nunca ha sonado tan bien

A finales del pasado año la compañía singapurense presentó los Creative Aurvana Ace 2, unos auriculares «in ear» que a simple vista no parecían nada del otro mundo, pero que en realidad representan una de las mayores innovaciones que se ha producido en este mercado en los últimos años, y sí, esta marca una diferencia importante frente a cualquier otro tipo de auriculares dentro de su gama.

Los Creative Aurvana Ace 2 son los primeros auriculares del mundo en contar con transductores xMEMS, una tecnología que fue presentada también en 2023 y que permite un importante salto en la calidad de sonido que es posible alcanzar con este tipo de auriculares, que tienen un tamaño muy pequeño y un espacio interno muy limitado. Por fuera son una cara bonita gracias a su excelente diseño, pero como vemos a nivel tecnológico no se quedan atrás.

Estoy seguro de que nuestros lectores más avanzados tendrán claro qué son los transductores xMEMS, pero puede que muchos de vosotros no os suene, así que tranquilos, os voy a explicar al detalle de qué se trata, puesto que es la tecnología más importante que incorporan los nuevos auriculares Creative Aurvana Ace 2.

Los auriculares «in ear» han venido utilizando desde hace mucho tiempo pequeños transductores que incorporan un diafragma de papel o plástico, imanes y bobinas de cobre para generar el sonido mediante electromagnetismo. Esta configuración mecánica tradicional presenta carencias importantes que han sido superadas con los transductores xMEMS, basados en una delgada pastilla de silicio piezoeléctrica que trabaja como actuador y sustituye, por tanto, a la bobina de cobre.

¿Por qué se ha utilizado esta tecnología en los Creative Aurvana Ace 2?

Pues porque representa, como dije al principio de este análisis, una importante revolución en el sector de los auriculares «in ear», y ofrece una serie de ventajas verdaderamente únicas que suponen, en conjunto, un valor excelente. Para que no os quede ninguna duda voy a compartir a continuación una lista detallada con las más importantes:

Sonido más claro y preciso en todo el espectro audible por el ser humano, gracias a la alta rigidez y a la reducida masa de la membrana de silicio.

en todo el espectro audible por el ser humano, gracias a la alta rigidez y a la reducida masa de la membrana de silicio. La fabricación de esa membrana de silicio es consistente , lo que permite conseguir una firma sonora estable y sin variaciones importantes.

, lo que permite conseguir una firma sonora estable y sin variaciones importantes. Permite conseguir un sonido afinado y con una excelente separación espacial, lo que se traduce en una excelente experiencia de uso utilizando sonido 3D.

lo que se traduce en una excelente experiencia de uso utilizando sonido 3D. Con esta tecnología es posible crear transductores mucho más compactos, ligeros y resistentes a golpes y sacudidas, y también al polvo y a la suciedad.

y también al polvo y a la suciedad. Tienen un consumo de energía más bajo , lo que permite una mayor autonomía por cada carga de batería, reduciendo las cargas necesarias y aumentando la vida útil del producto.

, lo que permite una mayor autonomía por cada carga de batería, reduciendo las cargas necesarias y aumentando la vida útil del producto. Cuentan con funciones avanzadas de control de la ventilación y el aislamiento, lo que permite reducir la presión en el oído y la reducción del ruido.

Creative Aurvana Ace 2: especificaciones

Auriculares «in ear» con seis micrófonos integrados (tres por auricular) y cancelación de ruido Qualcomm cVc (Clear Voice capture). Compatible con Siri y con el Asistente de Google.

Incluye tres juegos de almohadillas de silicona de diferentes tamaños para personalizar la ergonomía y el aislamiento.

Transductores xMEMS para mejorar la precisión y la calidad de sonidos agudos.

Controladores dinámicos de 10 mm para conseguir un sonido más natural con tonos medios y graves.

Respuesta de frecuencia de 5-40.000 Hz.

Frecuencia operativa: 2.402–2.480 MHz.

Tecnología aptX Lossless de Snapdragon Sound (1 6 bits /44,1 kHz) brindando una experiencia a nivel de CD que recrea fielmente la grabación original justo en sus oídos.

de Snapdragon Sound (1 /44,1 kHz) brindando una experiencia a nivel de CD que recrea fielmente la grabación original justo en sus oídos. 6 horas de autonomía por carga y 24 horas en total con las recargas extra que ofrece la funda.

Dispone de tecnología de cancelación de ruido activa adaptativa de Qualcomm que trabaja en tiempo real.

Compatible con Bluetooth 5.3 LE. Alcance de hasta 10 metros en espacios abiertos.

Tecnología de recarga rápida que permite conseguir hasta una hora de autonomía con 10 minutos de carga. Permite utilizar carga inalámbrica.

Integración total en la aplicación de Creative, que nos permite acceder a diferentes opciones de configuración y de personalización.

Códecs de sonido: LC3, AptX Lossless, AptX Adaptive, AptX, AAC y SBC.

Certificación IPX5 de resistencia al agua.

Control táctil intuitivo y fácil de utilizar.

Medidas: 64.7 x 49.1 x 26.9 mm.

Peso: 46,6 gramos en total. Cada auricular pesa 4,7 gramos.

Precio: 179,99 euros.

Creative Aurvana Ace 2: análisis externo

Lo primero que llama la atención nada más sacar los Creative Aurvana Ace 2 de la caja es el cuidado que se ha puesto en su diseño y en su calidad de construcción. Estamos ante unos auriculares de gama alta que marcan un punto de inflexión por los avances que traen a nivel interno, y que ya he destacado anteriormente al hablar de los transductores xMEMS y del resto de sus especificaciones, pero es que Creative ha puesto un mimo muy especial en estos auriculares.

Tanto la caja como los auriculares tienen un acabado transparente en color negro con detalles en color cobre que casan de maravilla. El resultado es un perfil elegante con matices que llaman la atención sin necesidad de excentricidades, y que desde luego no dejarán indiferente a nadie. Durante mis pruebas en el gimnasio todos mis conocidos me preguntaron por los auriculares, y quedaron sorprendidos por el diseño hasta tal punto que algunos me dijeron que nunca había visto nada igual.

En este sentido tengo que reconocer que los Creative Aurvana Ace 2 son unos de los auriculares «in ear» más bonitos que he analizado hasta el momento. Creative ha hecho un trabajo excelente a nivel de diseño y estética, ¿pero qué hay de la calidad el sonido, la autonomía y la compatibilidad? Estos temas son, sin duda, los más importantes a la hora de valorar unos auriculares de este tipo, y es precisamente sobre lo que voy a hablar ahora mismo, sobre mi experiencia usando estos auriculares.

Creative Aurvana Ace 2: experiencia de uso

Los Creative Aurvana Ace 2 son muy ligeros, cada auricular tiene un peso de solo 4,7 gramos, y encima tienen una ergonomía bien afinada que podemos terminar de personalizar colocando las almohadillas de goma que mejor se adapten a nuestro canal auditivo. Esto hace que, en general, sean muy cómodos, que se agarren bien y que sea muy fácil olvidar que los llevamos puestos.

Durante las sesiones de entrenamiento con pesas, y también mientras estaba subido en la cinta, no tuve el más mínimo problema y la comodidad que experimenté fue total. Como tienen certificación de resistencia a las salpicaduras de agua el sudor no es un problema, y una vez terminado el entrenamiento puedo limpiarlos fácilmente con una toallita para que no se acumule el sudor ni la suciedad natural con el uso.

Configuración y dispositivos utilizados

He utilizado los Creative Aurvana Ace 2 con un iPhone 14 Pro y un Galaxy S23. Lo primero que tenemos que hacer para sacarles el máximo partido es descargar la aplicación de Creative, que es totalmente gratuita. Una vez instalada abrimos la funda de los auriculares y mantenemos apretado el botón de la parte inferior durante tres segundos. Empezará a parpadear la luz de vinculación de los auriculares (en color rojo y azul), la propia aplicación Creative los reconocerá sin problema.

Es importante que deis permiso a dicha aplicación para utilizar la conectividad Bluetooth de vuestro smartphone. Si tenéis cualquier duda en la propia aplicación podéis encontrar una sección dedicada de ayuda dentro de la opción «no se encuentra el dispositivo». En ella os aparecerá una lista de diferentes dispositivos de Creative y una explicación muy sencilla de todo lo que debemos hacer para vincularlos correctamente.

Una vez terminado el proceso de vinculación estamos listos para empezar a disfrutar de los auriculares. Centré mis pruebas en canciones con estilos muy distintos, pero todas tenían tres cosas en común: sonidos muy intensos, una gran concurrencia de instrumentos sonando en primer y en segundo plano, con algunos tonos que en auriculares que no llegan a un mínimo de calidad acaban quedando «perdidos» y son imperceptibles, y una exigencia clara de separación y posicionamiento del sonido para conseguir una experiencia realmente óptima.

Calidad del sonido en general

Entre los temas que utilicé se encuentra el clásico Rip and Tear, de la banda sonora de DOOM 2016, que es uno de mis favoritos para analizar auriculares. También empleé otros como la versión heavy metal de Hold the Line, de la banda sonora del videojuego Mass Effect, Layla de Eric Clapton, varios temas de Santana y algunas canciones más electrónicas y artificiosas, todo en aras de tener una experiencia lo más amplia y profunda posible.

No os voy a mentir, tenía las expectativas tan altas después de leer maravillas sobre los transductores xMEMS que creía que los Creative Aurvana Ace 2 no iban a ser capaces de cumplirlas, pero al final acabó ocurriendo todo lo contrario. La calidad de sonido que ofrecen estos auriculares es simple y llanamente espectacular, tanto por la limpieza y la definición con la que suena cada instrumento como por la separación y el posicionamiento que hacen de los mismos.

Por ejemplo, en Rip and Tear tenemos sonidos muy intensos en segundo plano por culpa de la batería y la guitarra eléctrica, pero también están presentes sonidos en segundo plano que consiguen crear un ritmo un poco más rico. Con los Creative Aurvana Ace 2 no solo podemos diferenciar a la perfección cada uno de los instrumentos que suenan y el plano en el que lo hacen, gracias a un ajuste excelente de la intensidad de cada uno, sino que además tenemos un sonido posicional perfecto que va colocando cada instrumento con una precisión fantástica.

Hold the Line es otro tema donde los Creative Aurvana Ace 2 hacen un trabajo fantástico gracias a la nitidez y claridad de cada instrumento, su correcta ubicación en la escena gracias a la mayor o menor intensidad del mismo y a su adecuado posicionamiento. Estos auriculares son capaces de crear escenas musicales donde todo está donde debe estar, y donde todos los instrumentos suenan como deben hacerlo. Es un espectáculo, porque incluso los bajos, que suelen ser el punto flojo de este tipo de auriculares en general, suenan bastante bien.

No tengo la más mínima duda, en calidad de sonido los Creative Aurvana Ace 2 son los mejores auriculares «in ear» que he probado hasta la fecha, y su soporte a nivel de códecs es enorme, así que posicionan por méritos propios entre las mejores opciones del mercado a día de hoy. Los micrófonos también rayan a un buen nivel, algo que sin duda agradecerán aquellos que quieran utilizar estos auriculares para hacer llamadas, y la cancelación de ruido cumple, aunque en general no está a la altura del conjunto.

Por lo que respecta a la autonomía no tengo nada que objetar, ya que registré un máximo de 5 horas y 10 minutos de uso por carga en los auriculares con la cancelación de ruido activa. El tiempo de carga necesario para completar la recarga de la funda de los auriculares es de unos 90 minutos utilizando el cable incluido, que es de tipo USB Type-C a USB Type-A. Buenos números.

Notas finales: un avance real, y en la dirección correcta

Los Creative Aurvana Ace 2 son, como dije anteriormente, los auriculares «in ear» con mejor calidad de sonido que he probado hasta el momento, y esto es mucho decir, porque como podéis imaginar he probado «unos cuantos» en los últimos años. La nitidez, la definición, el ajuste de la intensidad, la separación y el posicionamiento que hacen del sonido alcanzan unos valores tan buenos que resultan casi perfectos.

El cuidado que ha puesto Creative en el diseño y la ergonomía de los Aurvana Ace 2 también se deja notar desde el primer momento. La compañía ha conseguido una estética elegante con un perfil premium gracias al acabado transparente y a los toques en color cobre, y estos auriculares son tan ligeros y tan cómodos que podemos llevarlos puestos durante horas sin que sintamos la menor incomodidad.

Como dije anteriormente, incluso haciendo deporte se ajustan y agarran a la perfección, y utilizando las gomas adecuadas conseguiremos de forma natural un buen nivel de aislamiento. Los micrófonos transmiten nuestra voz de forma bastante nítida y limpia, sin distorsiones ni problemas asociados a las consonantes oclusivas.

La autonomía y los tiempos de recarga también son muy buenos, y en líneas generales el único «pero» que puedo ponerles es la cancelación de ruido que, como os he comentado en el apartado anterior, cumple pero no está al nivel general del conjunto de prestaciones que ofrecen los Creative Aurvana Ace 2. Haciendo un balance general de todo lo expuesto la conclusión está muy clara, son de los mejores auriculares que podemos encontrar ahora mismo en el mercado dentro de su gama y rango de precios. Una compa recomendada.