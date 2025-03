SteamOS para PC, la alternativa a Windows que necesitamos

Una parte importante del éxito de la Steam Deck de Valve se debe a SteamOS, un sistema operativo basado en Arch Linux que está especializado en gaming, y que tiene una interfaz sencilla y un bajo consumo de recursos. Estas diferencias le han dado una gran ventaja frente a Windows, y han puesto de relieve lo importante que es el sistema operativo en este tipo de dispositivos.

Además de tener un bajo consumo de recursos y una optimización específica, SteamOS viene sin «bloatware», es decir, sin aplicaciones innecesarias que ocupan espacio y consumen recursos, otra ventaja que lo coloca en una clara posición de superioridad frente a Windows 10 y Windows 11, aunque por desgracia todavía no existe una versión adaptada para funcionar en PC.

Esto podría cambiar dentro de poco, porque según un rumor Valve está trabajando en una versión de SteamOS para PC. Este sistema operativo mantendría todas las claves que lo han hecho grande en la Steam Deck, lo que significa que:

Tendría una interfaz sencilla e intuitiva.

Estaría centrado en juegos, y carecería de las funciones básicas de un sistema operativo tradicional.

Su consumo de recursos sería muy bajo.

Estaría optimizado para aprovechar de forma eficiente todos los recursos disponibles en juegos.

No tendría aplicaciones ni herramientas innecesarias consumiendo recursos.

Ocuparía poco espacio y tendría unos requisitos muy asequibles.

No hay duda de que SteamOS podría ser todo un éxito en PC, y es cierto que sería una alternativa a Windows, pero no un verdadero sustituto de dicho sistema operativo, porque al estar especializado en juegos no tendría las mismas capacidades que el sistema operativo de Microsoft.

Para una persona que solo vaya a utilizar su PC para jugar SteamOS sería suficiente, pero para aquellos que también lo utilizamos para trabajar y para hacer otras cosas al final Windows seguiría siendo imprescindible por las funciones que ofrece.

Me parecería una propuesta muy interesante por parte de Valve, aunque lo veo complicado por la cantidad de optimización necesaria en PC debido a la gran variedad de configuraciones posibles que existen. No digo que Valve no vaya a ser capaz de crear una versión de SteamOS para PC, solo matizo que hacerlo bien no es tan fácil como parece, porque requiere mucho trabajo de optimización, soporte y compatibilidad.

Bajo mi punto de vista, y seguro que muchos estáis de acuerdo conmigo, el uso ideal de SteamOS sería en una configuración de arranque dual con Windows, una centrada en gaming y la otra más en productividad y uso estándar del PC.

