Minecraft Live 2025: Vibrant Visuals, Happy Ghast y mucho más

Hace solo unas horas ha tenido lugar la esperada Minecraft Live 2025. Aunque, para ser más exactos, debería decir que ha tenido lugar la primera de las dos Live 2025 que tendrán lugar, como su propio nombre indica, a lo largo de este año. Y es que esto es algo que desarrollaré un poco más adelante, pero Mojang ha introducido un cambio muy interesante en su política de actualizaciones mayores de su juego estrella que, recordemos, es el más vendido de la historia, y sigue gozando de una excelente salud después de casi 16 años de vida.

Si me lees con cierta frecuencia, sabrás que Minecraft es uno de mis juegos preferidos. Ya sea para jugarlo solo o con amigos, y para llevar una apacible vida de granjero o para lanzarme a la búsqueda de aventuras como si fuera un Baggins de pura cepa, tengo un total de horas de mi vida dedicadas a este juego que, seguramente, escandalizaría a más de uno. Y, algo que me parece destacable, después de casi 15 años jugándolo, su propuesta me sigue resultando de lo más tentadora, lo que hace que cada poco (muy poco) tiempo, tenga ganas de volver a dedicarle unos minutos (horas).

Esto se debe, en parte, a que la propuesta de base de Minecraft ya es muy interesante, pero también hay que tener en cuenta la política de Mojang en lo referido a las actualizaciones. En todos estos años, tanto cuando el juego dependía de Notch como cuando pasó a las manos de Microsoft, el estudio ha proporcionado actualizaciones constantes, siempre gratuitas, a la comunidad. Esto es algo muy poco frecuente y digno de reconocimiento. Y de eso, precisamente, vamos a hablar a continuación, de todas las novedades anunciadas por Mojang en la Minecraft Live 2025 de marzo.

Dos eventos para un solo año: así cambia el calendario de actualizaciones

Aunque pueda parecer una novedad recién salida del horno, lo cierto es que el nuevo modelo de actualizaciones de Minecraft ya fue anunciado en septiembre de 2024. Mojang, en un movimiento que también incluyó la retirada de la controvertida votación anual de mobs, anunció entonces que abandonaría su tradicional sistema de una gran actualización anual, en favor de un modelo más ágil, dividido en entregas de contenido escalonadas llamadas Game Drops.

Minecraft Live 2025 ha sido, por tanto, el primer evento en el que hemos visto este enfoque en acción. Mojang ha detallado cómo funcionarán estas entregas dobles, con un primer Game Drop programado para la primera mitad del año y otro para el segundo semestre. Esta estructura no solo permite a Mojang lanzar novedades de forma más constante, sino que también reduce la presión de concentrar todos los cambios en una sola actualización masiva. Es, además, una vía para mantener una conversación más fluida con la comunidad y para ajustar mejor los contenidos en función del feedback recibido.

Esta apuesta por el contenido distribuido responde también a un cambio en la cultura del propio juego. Minecraft siempre ha sido un título en constante evolución, pero su enorme base de jugadores, activa y participativa, reclamaba desde hace tiempo un modelo más dinámico. Mojang ha entendido que no se trata solo de actualizar, sino de acompañar a la comunidad con un flujo de novedades más cercano, más frecuente y más transparente.

Este nuevo sistema también puede tener ventajas desde el punto de vista del desarrollo técnico. Al reducir la densidad de cada paquete de contenidos, se reduce el riesgo de errores acumulativos, se mejora la estabilidad general del juego y se aligera la carga sobre el equipo de desarrollo. Todo ello sin perder de vista el objetivo central: que cada jugador sienta que Minecraft sigue creciendo con él, de forma constante, orgánica y viva.

Game Drop 1: Nuevas criaturas, plantas y ambientación

Una vez asentadas las bases del nuevo modelo de actualizaciones, Minecraft Live 2025 sirvió también para mostrar el contenido concreto que llegará con el primer Game Drop del año. Y aunque no estamos ante una revolución visual o mecánica, sí encontramos una serie de añadidos que refuerzan la inmersión, enriquecen los entornos y, sobre todo, hacen del mundo de Minecraft un lugar un poco más vivo, un poco más variado.

Uno de los pilares de este paquete de contenido es la introducción de variantes regionales para animales clásicos. En lugar de limitarse a un único aspecto visual, criaturas como vacas, pollos, cerdos u ovejas tendrán ahora variantes que reflejan el bioma en el que aparecen. Así, podremos encontrar vacas con pelaje distinto en zonas templadas frente a las de climas más fríos, o cerdos con adaptaciones estéticas que los diferencien según el entorno en el que nacen. Es un cambio sutil, sí, pero que suma profundidad y coherencia ecológica al juego, algo que muchos jugadores llevaban años pidiendo.

Esta idea de mayor riqueza ambiental también se extiende al terreno vegetal. El primer Game Drop de 2025 incluirá nuevas plantas con fines principalmente decorativos, lo que permitirá a los jugadores construir entornos más variados y personalizar aún más sus mundos. Aunque Mojang no ha entrado en grandes detalles sobre el número exacto ni las especies concretas, sí ha quedado claro que se trata de un paso hacia un Minecraft más expresivo desde el punto de vista estético. No hablamos de mecánicas nuevas, pero sí de una ampliación significativa del lenguaje visual del juego.

Estos cambios, aunque pequeños en lo individual, encajan con una filosofía de fondo que Mojang viene cultivando desde hace tiempo: no romper el equilibrio del juego base, sino enriquecerlo gradualmente. Añadir una nueva planta o una nueva variante de vaca no altera las reglas del juego, pero sí transforma la experiencia sensorial. Minecraft es, al fin y al cabo, un juego de exploración y construcción. Y para que ambas sean gratificantes, el mundo debe evolucionar con el jugador.

Este primer Game Drop apunta precisamente en esa dirección. No se trata de añadir más por añadir, sino de hacer que el universo Minecraft respire un poco más con cada actualización. Que los mundos generados no se sientan genéricos, sino vivos, particulares, únicos. Que al mirar a tu alrededor, tengas la sensación de que ese bosque, esa llanura o esa aldea no es como cualquier otra. Que tú, como jugador, estás participando en un mundo que cambia, y que cambia contigo.

El Ghast feliz

Si tuviéramos que señalar el momento más inesperado de la Minecraft Live 2025, probablemente sería este. Mojang ha decidido dar un giro radical a una de las criaturas más emblemáticas y aterradoras del Nether: el Ghast. En lugar de limitarse a convivir con su hostilidad habitual, ahora será posible encontrar una variante completamente opuesta en carácter y utilidad: el Happy Ghast, un mob amigable que introduce una de las mecánicas más ambiciosas que hemos visto en años: el vuelo controlado con montura en todas las dimensiones del juego.

El proceso para obtener uno de estos compañeros voladores no es inmediato, pero sí encantadoramente “minecraftesco”. Todo comienza en el Nether, donde los jugadores podrán encontrar un nuevo objeto llamado Dried Ghast Block. Esta especie de bloque encogido y deshidratado, que recuerda a una versión comprimida de un Ghast, debe ser transportado al Overworld. Y aquí viene el detalle clave: como no se puede colocar agua en el Nether (salvo en calderos), es en el Overworld donde debe llevarse a cabo la rehidratación del bloque, sumergiéndolo completamente en agua durante unos veinte minutos reales. Este paso da lugar al Ghastling, una versión juvenil y bastante simpática del futuro Happy Ghast.

A partir de ahí, el Ghastling crecerá de forma natural con el tiempo, aunque es posible acelerar su desarrollo alimentándolo con bolas de nieve, lo que refuerza ese carácter tierno y casi caricaturesco que Mojang ha querido imprimir a esta nueva criatura. Una vez alcanza la edad adulta, llega el momento de prepararlo para el vuelo: para ello, es necesario fabricar un arnés con bloques de vidrio, cuero y lana. El detalle curioso es que el color de la lana determinará el aspecto final del arnés, permitiendo un grado de personalización que seguramente encantará a los jugadores más creativos.

El resultado final es una montura aérea que puede transportar hasta cuatro jugadores simultáneamente, lo que abre la puerta no solo a nuevos modos de exploración, sino también a un sinfín de posibilidades en aventuras cooperativas. Además, Mojang ha pensado en todo: si un jugador desmonta en pleno vuelo, no caerá al vacío, sino que permanecerá sobre el Ghast como si estuviera en una plataforma flotante, lo que permite construir estructuras aéreas de manera mucho más accesible y segura que con el sistema tradicional de andamiajes o bloques flotantes improvisados.

Player Locator Bar: más cooperación

En un juego donde la exploración y la cooperación son pilares fundamentales, perderse es casi tan habitual como construir una casa sin simetría en tus primeras partidas. Mojang parece haber tomado buena nota de ello y, en este primer Game Drop de 2025, introduce una herramienta que promete ser tan útil como discreta: la Player Locator Bar.

Se trata de una barra que aparece en pantalla y que indica la dirección en la que se encuentran otros jugadores, algo así como una brújula moderna pero pensada para partidas multijugador. En lugar de tener que depender constantemente del chat, de mapas externos o de dar vueltas sin sentido para reencontrarte con tus compañeros, ahora podrás tener una referencia visual clara y permanente que señala hacia dónde debes moverte.

El sistema, además, está diseñado para ser mínimamente invasivo. No sustituye al mapa, no sobrecarga la interfaz y, lo más importante, no quita protagonismo a la sensación de descubrimiento que define a Minecraft. La barra simplemente muestra un marcador direccional con el nombre del jugador y su orientación respecto a ti. Nada de flechas flotantes ni de líneas en pantalla: lo justo y necesario para saber si estás alejándote de tu amigo o si estás a punto de reencontrarte con él tras una excursión por la mina que se te fue de las manos.

En mundos grandes, o cuando se juega en servidores con muchas personas, la Player Locator Bar puede marcar una diferencia sustancial. Permite coordinar tareas, localizar a miembros del equipo en situaciones de peligro, y hasta plantear estrategias de combate o construcción más dinámicas. También tiene un valor enorme desde el punto de vista de la accesibilidad: no todos los jugadores se orientan con igual facilidad, y contar con una referencia constante puede hacer que más personas disfruten plenamente de la experiencia.

Vibrant Visuals

Uno de los anuncios más llamativos de la Minecraft Live 2025 no tuvo que ver con nuevos mobs, bloques o mecánicas de juego, sino con algo más sutil, pero igualmente transformador: el aspecto visual del juego. Mojang ha presentado Vibrant Visuals, una ambiciosa renovación gráfica que busca modernizar el universo Minecraft sin traicionar su esencia. Y aunque pueda parecer un cambio puramente estético, lo cierto es que tiene implicaciones que van mucho más allá del simple maquillaje visual.

A lo largo de más de una década, Minecraft ha sido fiel a una estética que, en su momento, fue resultado de limitaciones técnicas, pero que con el tiempo se ha convertido en seña de identidad. Mojang ha sido siempre consciente de ello, y por eso, en lugar de imponer un cambio radical, ha optado por una evolución respetuosa. Vibrant Visuals no elimina la estética clásica, sino que la enriquece con efectos de iluminación direccional, niebla volumétrica, sombras dinámicas que se desplazan con el ciclo del día, y reflejos en superficies como el agua. Todo ello contribuye a crear entornos más envolventes, con una atmósfera más realista, pero sin perder ese toque “cuadrado” que define al juego.

Uno de los puntos clave de esta actualización es que se trata de una mejora totalmente opcional. Mojang ha querido asegurarse de que los jugadores puedan seguir disfrutando del estilo visual clásico si así lo desean, o que incluso puedan seguir utilizando sus propios paquetes de texturas personalizados, incluyendo los que hacen uso de trazado de rayos. Vibrant Visuals no reemplaza esas opciones, simplemente añade una más, pensada especialmente para quienes buscan una experiencia más rica desde el punto de vista visual sin necesidad de instalar mods ni configuraciones externas.

En cuanto al despliegue, Mojang ha optado por un enfoque escalonado. Vibrant Visuals llegará primero a la Bedrock Edition, comenzando por dispositivos de gama alta como consolas de nueva generación (PS5, Xbox Series X|S) y móviles avanzados. Sin embargo, el estudio ya ha confirmado que también están trabajando en su implementación en la Java Edition, aunque no se ha proporcionado aún una fecha concreta. Este despliegue progresivo tiene sentido: garantiza una transición más controlada y permite a Mojang recoger feedback y ajustar la experiencia en función de las distintas plataformas y configuraciones.

Minecraft: La película

Aunque la Minecraft Live 2025 estuvo centrada en el juego y en sus próximas actualizaciones, hubo también un breve espacio para recordar que el universo de bloques más popular del mundo está a punto de dar el salto definitivo al cine. Y es que, tras muchos años de rumores, cambios de estudio y retrasos acumulados, la película de Minecraft ya es una realidad, y su estreno está previsto para el próximo 4 de abril, apenas unas semanas después del evento.

Aunque no se han desvelado nuevos detalles, lo cierto es que ya conocemos bastante sobre el filme gracias a la información revelada en los últimos meses. Sabemos, por ejemplo, que está producida por Warner Bros. Pictures, que la dirección corre a cargo de Jared Hess (conocido por “Napoleon Dynamite”), y que contará con un reparto realmente llamativo encabezado por Jason Momoa, junto a nombres como Jack Black, Emma Myers y Danielle Brooks.

El argumento, según la sinopsis oficial, girará en torno a una adolescente y su grupo de aventureros que deben salvar el Overworld tras la aparición de un Ender Dragon que lo arrasa todo. Un planteamiento que, sin reinventar la narrativa del juego (recordemos que Minecraft no tiene una historia lineal predefinida), parece querer capturar su esencia aventurera y épica, aliñada con el inevitable componente familiar que suele acompañar a este tipo de adaptaciones.

Lo interesante de esta película no es solo lo que contará, sino cómo logrará representar un mundo tan icónico y, al mismo tiempo, tan abierto como el de Minecraft. Mojang y Warner se enfrentan a un reto complejo: traducir la estética y el espíritu del juego a un lenguaje cinematográfico sin perder lo que hace especial a la experiencia original. Es un terreno delicado, donde otras adaptaciones de videojuegos han tropezado más de una vez, pero también es una oportunidad única para seguir expandiendo el fenómeno Minecraft más allá del videojuego.

Y así, mientras el juego continúa su evolución técnica y creativa, como hemos podido ver en esta Minecraft Live 2025, el universo Minecraft se prepara también para conquistar nuevas pantallas. Porque si algo ha demostrado esta franquicia, es que su capacidad de adaptación es tan infinita como sus mundos generados por bloques.

